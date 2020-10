Ludwigshafen: Stadtnotizen 13.10.2020

Ludwigshafen – News, Termine, Kulturelles, Politik und Wissenswertes.

Sechster Kulturtreff im „Haus“

Zum sechsten Kulturtreff sind alle Kunst- und Kulturschaffenden in Ludwigshafen am Dienstag, 3. November 2020, 16.30 Uhr, ins Kulturzentrum „dasHaus“, Bahnhofstraße 30, eingeladen. Das Netzwerk verfolgt das Ziel, in der vielgestaltigen Kulturlandschaft Ludwigshafens neue Beziehungen zu stiften, den inhaltlichen Austausch zu beflügeln und gemeinsame Visionen für den Kulturstandort Ludwigshafen zu entwerfen. Beim sechsten Kulturtreff werden neben Austausch und Mitteilung von relevanten Informationen thematische Arbeitskreise eingerichtet, um aktuell brisante Themen im kleineren Kreis handlungsorientiert voranzutreiben. Einladende sind neben dem Kulturbüro auch Kultur-Rhein-Neckar e.V., die Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz, die Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen, der Kunstverein Ludwigshafen, das AdRem Jugendtheater sowie die Künstlerin Gisela Witt.

Interessierte werden gebeten, sich bis 19. Oktober 2020 per E-Mail an kulturbuero@ludwigshafen.de anzumelden.

Vortrag fällt aus

Der Vortrag „Die Wunden heilen sehr schön“ über Feldpost aus dem Ersten Weltkrieg, der für Samstag, 17. Oktober 2020, um 17 Uhr im Stadtmuseum geplant war, entfällt.

Ludwigshafen, den 13. Oktober 2020 Erfolgreicher Abschluss der Stadtradeln-Kampagne

Die Kampagne Stadtradeln des Klima-Bündnisses, dem größten kommunalen Netzwerk zum Schutz des Weltklimas, war zum zweiten Mal ein voller Erfolg. Möglichst viele Radkilometer sammeln, um aktiv ein Zeichen für den Klimaschutz zu setzen – das hatte sich die Stadt Ludwigshafen für die erneute Teilnahme beim Stadtradeln vom 7. bis 27. September vorgenommen. Und dieses Ziel wurde mit Bravour gemeistert: Insgesamt radelten 1.408 Bürger, Schüler, Arbeitnehmer und Parlamentarier in 92 Teams eine Strecke von 276.217 Kilometern. Dabei wurden 41 Tonnen CO2 vermieden, die bei der Fahrt dieser Strecke mit dem Auto entstanden wären.

„Eine tolle Leistung für die Umwelt und ein eindeutiges Bekenntnis zur nachhaltigen Mobilität“, freut sich Umweltdezernent Alexander Thewalt. Auch Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck ist begeistert von der regen Beteiligung: „Besonders die Ludwigshafener Schulen stechen mit beeindruckenden Teilnahmezahlen und geradelten Kilometern hervor. Das ist ein wichtiges Signal für die Gesellschaft und ich hoffe, dass viele Teilnehmer auch nach der Kampagne im Alltag häufiger auf das Fahrrad umsteigen“.

In der Kategorie mit den meisten aktiven Radelnden geht das Team „Heinrich-Böll-Gymnasium“ mit 244 Mitgliedern als Sieger hervor. Das radelaktivste Team ist das Team „IGSLO“ mit insgesamt 26.795 geradelten Kilometern, was der Vermeidung von 3.939 Kilogramm CO2 entspricht. Das Team mit den radelaktivsten Teilnehmenden (Kilometer pro Kopf) nennt sich „De Aneliners“ und jeder der fünf Teammitglieder fuhr im Durchschnitt 647 Kilometer.

In der Einzelwertung der aktivsten Radler setzt sich die Rangliste wie folgt zusammen:

1. Platz: Maria-Isabel Kreutzenbeck, Team „IGSLO“ (1.588 Kilometer, entspricht 233 Kilogramm CO2)

2. Platz: David M., Team „IGSLO“ (1.557 Kilometer entspricht 229 Kilogramm CO2)

3. Platz: Daniel Kroh, Team „Staatsphilharmonie“ (1.401 Kilometer, entspricht 206 Kilogramm CO2)

Zwar wird dieses Jahr aufgrund der Corona-Pandemie auf eine Abschlussveranstaltung verzichtet, die erfolgreichsten Radler und Teams gehen jedoch selbstverständlich nicht leer aus. Die Gewinner wurden bereits informiert und werden im Laufe der kommenden Wochen Ihre Preise erhalten.

Die Kampagne wurde dankenswerterweise finanziell und in Form von Sachpreisen von folgenden Firmen und Institutionen unterstützt: Sparkasse Vorderpfalz, TWL, Lusanum, GAG Ludwigshafen, BKK Pfalz, Pro Concept AG und Dr. Rossa & Kollegen MVZ GmbH.

Mit LU kompakt ins Reptilium in Landau

Der Landauer Terrarien- und Wüstenzoo Reptilium ist Ziel eines Ausflugs, den Traude Folz und Wolfgang Hüll für das Seniorenzentrum LU kompakt, Benckiserstraße 66, organisieren. Er findet am Donnerstag, 22. Oktober 2020, statt. Treffpunkt ist um 9.40 Uhr am Brunnen am Berliner Platz. Es können maximal acht Personen teilnehmen. Die Gebühr beträgt 15 Euro inklusive Eintritt und Führung durchs Reptilium. Für Teilnehmende ohne Karte ab 60 entstehen zusätzlich Fahrtkosten. Eine Anmeldung ist erforderlich in LU kompakt unter der Telefonnummer 0621 96364251 (montags bis mittwochs von 10 bis 12 und 14 bis 16 Uhr sowie donnerstags von 10 bis 12 Uhr).

#HolDieOberbürgermeisterin: Besuch des September-Gewinners wird abgesagt

Der für Donnerstag, 15. Oktober 2020, 9.30 Uhr, vorgesehene Besuch von Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck beim Gewinnerprojekt September von #HolDieOberbürgermeisterin muss leider entfallen. Für den Nachholtermin erfolgt eine gesonderte Einladung.