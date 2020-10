Elmstein – Die Gemeinde Elmstein bittet auch in diesem Jahr um Tannenbaumspenden. Bitte melden Sie sich telefonisch unter 06328/8233 (dienstags 15 – 19 Uhr / mittwochs 9 – 11.30 Uhr) oder per E-Mail an miller@elmstein.de.

“Wir sagen schon im Voraus vielen Dank für die Unterstützung.“