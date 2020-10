Neustadt: Eranda Taga gewinnt Preis im Landesbibliothekszentrum

Neustadt an der Weinstraße – Am 25. September 2020 fand im Landesbibliothekszentrum die diesjährige Landesverlosung zum Abschluss des Lesesommers 2020 statt. Die zehnjährige Neustadterin Eranda Taga hat dabei den vierten Preis (eine Edison Fatboy Tischleuchte) gewonnen. Diana Wagner, Leiterin der Stadtbücherei Neustadt, überreichte der Gewinnerin den Preis mit den allerbesten Glückwünschen und bedankte sich für den großartigen Leseeifer.

Eranda hat in diesem Jahr zum ersten Mal am Lesesommer teilgenommen, 18 Bücher gelesen und den Inhalt jeweils in einem Buchcheck bewertet. Da sie gerne schon am frühen Morgen im Bett liest – wie sie verrät – ist die Lampe natürlich ein sehr willkommenes Geschenk.