Neustadt: Tanzpaar des Tanzsportclubs Saltatio mit Sportplakette ausgezeichnet

Neustadt an der Weinstraße – Viel Erfahrung im Tanzsport und eine große Portion Motivation – sicherlich sind das die ausschlaggebenden Zutaten des Erfolgsrezeptes von Sophie Schütz und Eugen Plotnikov. Das Tanzpaar vom Tanzsportclub Saltatio in Mußbach wurde heute von Oberbürgermeister Marc Weigel mit der Sportplakette der Stadt Neustadt an der Weinstraße, der höchsten Auszeichnung der Stadt für aktive Sportlerinnen und Sportler, geehrt.

Hervorragende sportliche Leistungen erbrachte das Paar, welches nun seit mehr als zwölf Jahre gemeinsam trainiert, seit vielen Jahren bereits bei den Akteuren. Im Sommer 2019 entschied es sich dazu, in die Profi-Liga zu wechseln. Dort konnten sie ihre Erfolge nicht nur fortsetzen, sondern sogar noch steigern. Neben einem Rheinland-Pfalz-Meistertitel holten sie bei den Deutschen Meisterschaften im vergangenen Jahr in Dresden in der Disziplin Latein den zweiten Platz. Anschließend setzten sie dort noch einen drauf und wurden in der Disziplin „Show Dance“ Deutscher Meister.

„Wir bringen viel Erfahrung mit, waren aber dennoch von unserem Erfolg etwas überrascht“, so die Lehramtsstudentin. „Wir haben nun eine besondere Ver- antwortung, sind auch ein Vorbild für junge Tänzerinnen und Tänzer und das motiviert uns natürlich zusätzlich“, fügte ihr Lebensgefährte, der als ausgebil- deter Optiker arbeitet, hinzu.

Gerne hätte Oberbürgermeister Marc Weigel die Auszeichnung bei der im März geplanten Sportlerehrung im Saalbau vorgenommen.

Bei diesem Anlass wären auch rund 150 weitere Sportlerinnen und Sportler ausgezeichnet worden. Die Veranstaltung musste aufgrund der Corona-Pandemie leider abgesagt werden. Die Sportlerinnen und Sportler erhielten ihre Auszeichnungen per Post.

Da die Sportplakette der Stadt Neustadt an der Weinstraße in diesem Jahr nur einmal verliehen wurde und aufgrund der besonderen Bedeutung, nahm Ober- bürgermeister Marc Weigel die Ehrung vom Sophie Schütz und Eugen Plotnikov persönlich vor.

Auch das junge Tanzpaar ist derzeit von den Einschränkungen betroffen. Welt- ranglistenturniere oder Meisterschaften finden seit dem Ausbruch der Pande- mie nicht statt. Dadurch, dass beide neben ihrer sportlichen Karriere in ande- ren Bereichen tätig sind, haben sie finanziell keine Einbußen. Dennoch hofft das Paar, im kommenden Jahr wieder vor zahlreichen Zuschauerinnen und Zuschauern auf dem Parkett stehen zu können.