Pfefferspray-Attacke an Bahnhaltestelle – Zeugen gesucht!

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei sucht Zeugen, die am Montagabend in der Königstraße unterwegs waren. Insbesondere geht es um Beobachtungen, die zwischen 20 und 20.30 Uhr im Bereich der Bahnhaltestelle Pfaffwerk gemacht wurden.

Nach den derzeitigen Erkenntnissen kam es hier gegen 20.15 Uhr zu einem Raub durch drei unbekannte männliche Täter. Die Opfer: ein 20-jähriger Mann und ein 16-jähriger Jugendlicher aus dem Landkreis Kusel. Sie warteten am Bahnhaltepunkt auf den nächsten Zug, als sie nach eigenen Angaben von den drei Unbekannten unvermittelt mit Pfefferspray attackiert wurden.

Während der 20-Jährige flüchten konnte, wurde der 16-Jährige von den Tätern zu Boden geschubst und händigte daraufhin seine Jacke samt Geldbeutel und EC-Karte aus. Anschließend flüchtete das Trio. Beide Opfer erlitten durch das Pfefferspray Reizungen in Augen und Gesicht.

Von den Tätern liegt folgende Beschreibung vor:

Ein Täter ist ungefähr 1,60 Meter groß, hat schwarze, halblange, lockige Haare, trug eine weiße Jacke und eine lange schwarze Hose, dazu weiße Nike-Schuhe.

Die beiden anderen Täter sind etwa 1,80 Meter groß, wobei einer komplett schwarz gekleidet war und der andere eine weiße Jacke, eine lange schwarze Hose, weiße Schuhe und eine weiße Schirmmütze trug.

Zeugen, denen das Trio vor oder nach der Tat aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369 – 2620 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen. |cri

Nach rätselhaftem Fund – Obst-Käufer ermittelt

Kaiserslautern (ots) – Der rätselhafte Obst-Fund vom Wochenende hat sich aufgeklärt. Der “rechtmäßige” Besitzer konnte ausfindig gemacht werden. Er hat seine Einkaufstüten am Montag bei der Polizei abgeholt.

Ein Ehepaar hatte die Tüten mit frischem Obst und Gemüse am Samstagnachmittag in der Tiefgarage am Stiftsplatz im Kofferraum seines Autos gefunden. Wem sie gehörten und wer sie im Kofferraum deponiert hatte, war völlig unklar.

Aufgrund der veröffentlichten Meldung ging am Montagvormittag der Anruf des Verkäufers ein. Er konnte sich erinnern, wer am Samstag auf dem Wochenmarkt das Obst und Gemüse gekauft hatte, und konnte so der Polizei den entscheidenden Hinweis geben.

Der Käufer wurde ermittelt und kam am Nachmittag persönlich zur Dienststelle in der Gaustraße, um seine Einkäufe abzuholen. Auf die Frage, wie es zu dem Irrtum kommen konnte, erklärte der 62-Jährige, dass es sich um eine Verwechslung des Autos gehandelt habe. Er sei am Samstag mit einem Leihwagen unterwegs gewesen – und offenbar stand in der Tiefgarage ein weiteres Fahrzeug des gleichen Modells von derselben Leihfirma. Der Kofferraum des Wagens sei offen gewesen, so dass er seine Tüten darin abstellte – ohne sich etwas dabei zu denken, und ohne zu bemerken, dass es das falsche Auto war… |cri

Pfefferspray-Attacke an Bahnhaltestelle – Zeugen gesucht!

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei sucht Zeugen, die am Montagabend in der Königstraße unterwegs waren. Insbesondere geht es um Beobachtungen, die zwischen 20 und 20.30 Uhr im Bereich der Bahnhaltestelle Pfaffwerk gemacht wurden.

Nach den derzeitigen Erkenntnissen kam es hier gegen 20.15 Uhr zu einem Raub durch drei unbekannte männliche Täter. Die Opfer: ein 20-jähriger Mann und ein 16-jähriger Jugendlicher aus dem Landkreis Kusel. Sie warteten am Bahnhaltepunkt auf den nächsten Zug, als sie nach eigenen Angaben von den drei Unbekannten unvermittelt mit Pfefferspray attackiert wurden.

Während der 20-Jährige flüchten konnte, wurde der 16-Jährige von den Tätern zu Boden geschubst und händigte daraufhin seine Jacke samt Geldbeutel und EC-Karte aus. Anschließend flüchtete das Trio. Beide Opfer erlitten durch das Pfefferspray Reizungen in Augen und Gesicht.

Von den Tätern liegt folgende Beschreibung vor:

Ein Täter ist ungefähr 1,60 Meter groß, hat schwarze, halblange, lockige Haare, trug eine weiße Jacke und eine lange schwarze Hose, dazu weiße Nike-Schuhe.

Die beiden anderen Täter sind etwa 1,80 Meter groß, wobei einer komplett schwarz gekleidet war und der andere eine weiße Jacke, eine lange schwarze Hose, weiße Schuhe und eine weiße Schirmmütze trug.

Zeugen, denen das Trio vor oder nach der Tat aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369 – 2620 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen. |cri

Unter Drogen Unfall gebaut

Kaiserslautern (ots) – Vermutlich unter Drogeneinfluss hat ein Mann aus dem Landkreis am Montagvormittag einen Unfall gebaut. Der 37-Jährige war mit einem Pkw in der Morlauterer Straße stadteinwärts unterwegs, als er kurz nach 10 Uhr aus zunächst unklarer Ursache in den Gegenverkehr geriet und mit einem anderen Fahrzeug kollidierte.

Dessen 53-jähriger Fahrer erlitt durch den Aufprall eine Kopfverletzung und musste vor Ort medizinisch versorgt werden. Er wurde anschließend ins Krankenhaus gebracht.

Bei der Aufnahme des Unfalls fanden Polizeibeamte im Wagen des Verursachers eine Spritze. Darauf angesprochen, gab der 37-Jährige zu, vor zwei Tagen Kokain, Heroin und Methadon konsumiert zu haben. Zu dem Unfall sei es gekommen, weil er am Steuer einschlief.

Doch damit nicht genug: Wie die Überprüfung ergab, hatte der Mann zunächst falsche Personalien angegeben. Er ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Auf ihn kommt nun ein Strafverfahren zu. |cri

Zivilstreife in der Innenstadt

Kaiserslautern (ots) – Während einer zivilen Fußstreife im Innenstadtbereich haben Polizeibeamte Montagnacht Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz festgestellt.

Als die Einsatzkräfte gegen 3 Uhr in der Sommerstraße einen 26-Jährigen kontrollierten, wurde bei ihm ein Tütchen mit Cannabis gefunden.

Gegen 3:30 Uhr wurde ein 16-Jähriger in der Martin-Luther-Straße kontrolliert. Bei ihm fand die Polizei Amphetamin sowie Cannabis. Des Weiteren hatte der junge Mann mehrere Ausweisdokumente von fremden Personen bei sich. Nach eigenen Angaben seien diese Dokumente von Freunden, welche er mit deren Erlaubnis bei sich trägt.

Die Betäubungsmittel in beiden Fällen und die Ausweisdokumente wurden sichergestellt; die weiteren Ermittlungen laufen. Insgesamt wurden während der Streife 11 Personen kontrolliert. |elz

Wer hatte “Grün”?

Kaiserslautern (ots) – An der Ecke Mannheimer Straße/Daennerstraße ist es am Montagmorgen zu einem Unfall gekommen. Weil die beiden beteiligten Autofahrer gegensätzliche Angaben machen, sucht die Polizei Zeugen. Wer den Unfall gegen 7.45 Uhr beobachtet hat, wird gebeten, sich unter der Nummer 0631 / 369 – 2150 bei der Polizeiinspektion 1 zu melden.

Fest steht bislang nur, dass eine 84-jährige Frau mit ihrem Pkw in der Mannheimer Straße stadtauswärts fuhr, und ein 49-jähriger Mann mit seinem Fahrzeug aus der Daennerstraße kam und nach links in die Mannheimer Straße abbiegen wollte. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Wagen. Verletzt wurde zum Glück niemand. Es blieb bei Sachschäden an beiden Fahrzeugen.

Bei der Aufnahme des Unfalls gaben beide Fahrer an, dass die Ampel für sie “Grün” gezeigt habe.

Die weiteren Ermittlungen laufen. |cri

Wer hat den BMW zerkratzt?

Kaiserslautern (ots) – In der Friedrichstraße ist ein Auto von unbekannten Tätern zerkratzt worden. Der Fahrzeughalter meldete den Schaden am Montagabend der Polizei.

Er hatte den Pkw im Zeitraum von 21:45 Uhr bis 22:00 Uhr in der Friedrichstraße Höhe Hausnummer 57 am Fahrbahnrand abgestellt. Als er zum Fahrzeug zurückkehrte, konnte er auf der Fahrerseite tiefe Kratzspuren an beiden Fahrzeugtüren feststellen. Der Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Hinweise auf mögliche Täter nimmt die Polizeiinspektion Kaiserslautern unter der Nummer

0631 369-2150 jederzeit entgegen. |elz

“Shoulder Surfer” erbeutet EC-Karte und Bargeld

Enkenbach-Alsenborn (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Ein sogenannter “Shoulder Surfer” hat am Sonntag in Enkenbach-Alsenborn zugeschlagen. Dem Unbekannten gelang es, eine Frau beim Abheben von Bargeld an einem Bankautomaten auszuspähen und sich anschließend ihre EC-Karte unter den Nagel zu reißen. Mit der erbeuteten Karte hob er unbefugt 1.000 Euro vom Konto der Dame ab. Das Opfer bemerkte den Betrug erst am Montagmorgen und erstattete Anzeige bei der Polizei. Wie die Frau berichtete, hatte sie nicht bemerkt, dass der Mann ihr bei der PIN-Eingabe über die Schulter geschaut hatte. Und auch als er sie anschließend in ein Gespräch verwickelte und ablenkte, merkte sie nicht, dass er sich die EC-Karte griff.

Bei dem Unbekannten handelt sich um einen etwa 1,75 Meter großen Mann mit schwarzen Haaren und einem arabischen Erscheinungsbild. Er trug schwarze Oberbekleidung, dazu einen großen dunklen Mundschutz und sprach gebrochenes Deutsch.

Zeugenhinweise bitte an die Polizeiinspektion 1 in der Gaustraße, Telefon 0631 / 369 – 2150.

Unsere Empfehlung:

Achten Sie an Geldautomaten immer darauf, dass Sie nicht von anderen beobachtet werden. Falls sich jemand in Ihrer unmittelbaren Nähe aufhält, bitten Sie ihn, mehr Abstand zu halten. Falls jemand versucht, Sie durch Fragen abzulenken oder in ein Gespräch zu verwickeln, während Sie noch am Geldautomaten stehen, stellen Sie sicher, dass niemand Zugriff auf Ihre EC-Karte aus das Bargeld im Geldausgabeschacht hat. Schließen Sie den Vorgang zuerst ab und verstauen Sie Geld sowie EC-Karte, bevor Sie sich den Fragen des Unbekannten widmen.

Und falls Ihre EC-Karte doch auf merkwürdige Weise “verschwunden” ist, verständigen Sie am besten gleich die Polizei und lassen Ihre Karte sperren. Die Nummer des Sperr-Notrufs lautet 116 116.

Weitere Informationen zum Thema “Betrug an Geldautomaten” finden Sie auf der Seite www.polizei-beratung.de unter https://s.rlp.de/reo1q. |cri

Zwei Anzeigen an einem Tag

Kaiserslautern (ots) – Zweimal an einem Tag ist ein junger Mann aus dem Stadtgebiet negativ aufgefallen.

Zunächst entwendete er am Montagnachmittag eine Musik-Box im Wert von fast 200 Euro aus einem Elektronikladen.

Am Montagabend verwickelte er zwei Jugendliche am Fackelrondell in ein Streitgespräch. Im Rahmen dessen soll er den einen Jungen mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Anhand der Beschreibung konnte der 20-jährige Mann durch die Polizei in der Nähe angetroffen werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,57 Promille. Ihm wurde ein Platzverweis bis zum nächsten Tag ausgesprochen. Diesem kam er ohne zu zögern nach.

Dennoch kommen auf den 20-Jährigen Anzeigen wegen Körperverletzung und Ladendiebstahl zu. |elz

Einbrecher scheitern an Tür und hinterlassen Schaden

Kaiserslautern (ots) – Beim Versuch, in eine Wohnung in der Mozartstraße einzubrechen, haben unbekannte Täter die Terrassentür beschädigt – in die Wohnung gelangten sie aber nicht.

Am Montagabend meldete der Bewohner, dass an seiner Terrassentür der Griff abgebrochen wurde und sich die Tür jetzt nicht mehr öffnen lasse.

Gestohlen wurde nichts. Zurück blieb der angerichtete Sachschaden.

Bereits am Sonntag hatte eine Anwohnerin eine verdächtige Person gemeldet, die sie im Garten des Mehrparteienhauses gesehen hatte. Ob beide Ereignisse im Zusammenhang stehen, ist derzeit noch unklar. Die Ermittlungen laufen.

Weitere Zeugenhinweise nimmt die Kripo unter der Nummer 0631 / 369 – 2620 gern entgegen. |cri

Falsche Microsoft-Mitarbeiter

Landkreis Kaiserslautern (ots) – Einmal mehr haben Betrüger versucht, sich den Zugriff auf fremde Computer zu erschleichen. Bei der Kripo Kaiserslautern wurden am Montag zwei Fälle von Anrufer falscher Microsoft-Mitarbeiter angezeigt.

Demnach erhielt ein Mann in Otterberg gegen 9.45 Uhr den Anruf eines unbekannten Mannes, der nur Englisch sprach und sich als Mitarbeiter der Firma Microsoft vorstellte. Er behauptete, dass Hacker unterwegs seien und er deshalb den Computer des Mannes überprüfen müsse. Der 51-Jährige wurde aufgefordert, seinen Computer anzuschalten, damit er die Seriennummern abgleichen könne.

Der 51-Jährige konterte, dass er sich zunächst einmal bei der Polizei erkundigen wolle und der Anrufer sich später noch einmal melden soll. Der Unbekannte legte daraufhin auf – und meldete sich nicht mehr.

In Niederkirchen ging ein ähnlicher Anruf mittags gegen 13 Uhr bei einer Seniorin ein. Auch hier versuchte der Anrufer der Dame weiszumachen, dass er Microsoft-Mitarbeiter sei, ihr PC gehackt wurde und er diesen überprüfen müsse. Weil der Frau die Sache komisch vorkam und sie den Anrufer auch schlecht verstand, beendete sie einfach das Gespräch. Weitere Anrufe gingen nicht ein. Allerdings meldete die Dame die Sache vorsorglich der Polizei. Die Ermittlungen laufen… |cri

Unfallflucht: Polizei sucht Fahrer eines Lkws

Kaiserslautern (ots) – Ein Unfall mit Fahrerflucht ist am Montagmorgen gemeldet worden. Die Polizei sucht den Verursacher, der im Opelkreisel einen Bus beim Vorbeifahren beschädigt hat.

Die Polizei ermittelt wegen Fahrerflucht und bittet um Hinweise.

Laut dem Busfahrer, kamen der Omnibus und der Lkw aus Richtung B270 in den Kreisel eingefahren; der Bus nutzte den rechten Fahrstreifen, der Lkw den linken. Der Lkw streifte beim Vorbeifahren mit der rechten Seite den Außenspiegel des Busses und beschädigte ihn. Ohne sich weiter um den Schaden zu kümmern, fuhr der Lkw in Richtung Kaiserslautern-Hohenecken davon.

Zeugen, die weitere Hinweise geben können oder den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |elz

Betrunken und aggressiv

Kaiserslautern (ots) – Zwei Frauen haben am Montagabend die Polizei verständigt. Sie meldeten, dass ein offenbar betrunkener Mann in der Schoenstraße mit seinem Fahrrad unterwegs sei.

Als die Streife dort ankam und den 32-Jährigen kontrollieren wollte, wollte er die Örtlichkeit immer wieder verlassen und sich der Kontrolle entziehen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,29 Promille.

Als die Beamten den Mann mit zur Dienststelle nehmen wollten, weigerte er sich.

Der 32-Jährige trat mehrmals gegen den Streifenwagen.

Die Polizisten überwältigten den Mann und fixierten ihn. Mit dem Gefangenentransporter wurde er auf die Dienststelle gebracht. Während der Fahrt randalierte er weiter und trat auf Tür und Wände ein. Auf den Randalierer kommen Strafanzeigen wegen Trunkenheit im Verkehr und Sachbeschädigungen zu. |elz

Kreis Kaiserslautern

“Heute noch nichts getrunken” – Problematik Restalkohol

Ramstein-Miesenbach (ots) – Diese Angaben machte ein 31-jähriger Mann gegenüber der Polizei Landstuhl. Die Beamten hatten den Pkw-Führer am Montagmittag in Ramstein einer Verkehrskontrolle unterzogen und Atemalkoholgeruch festgestellt. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen wurde festgestellt, dass der Pkw-Fahrer mit nahezu 2 Promille unterwegs war. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet, sein Führerschein einbehalten.

Im Nachgang erzählte der junge Mann, dass er den letzten Alkohol am Vorabend getrunken hatte. Wohl deutlich zu viel! Die Polizei weist darauf hin, dass das Problem des Restalkohols von vielen Verkehrsteilnehmern unterschätzt wird. Wer abends deutlich zu viel Alkohol konsumiert, ist häufig am folgenden Morgen noch nicht fahrtüchtig und sollte sein Fahrzeug stehen lassen.|pilan RoBi

Scheibe eingeschlagen und Geldbeutel geklaut

Otterberg (ots) – Die Scheibe eines Autos haben unbekannte Täter am Montagabend in der Otterberger Hauptstraße eingeschlagen. Abgesehen hatten sie es auf einen Geldbeutel, der im Innenraum des Wagens lag.

Nach den derzeitigen Erkenntnissen schlugen die Täter zwischen 20 und 21 Uhr zu, während der VW Golf in Höhe des Hauses Nummer 44 abgestellt war. Sie griffen sich vom Beifahrersitz den Geldbeutel, in dem sich mehrere hundert Euro befanden, und flüchteten.

Zeugen, denen im fraglichen Zeitraum etwas Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369 – 2620 bei der Kripo zu melden. |cri