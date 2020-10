Schulter- und Rippenverletzungen beim Zigaretten holen davon getragen

Speyer (ots) – Verletzungen an Schulter und Rippen erlitt ein 47-jähriger Mann aus dem Badischen, als er am Montagnachmittag 12.10.2020 gegen 16:44 Uhr, aus der Mittelkonsole seines Fahrzeugs Zigaretten holen wollte. Sein VW Caddy stand zu diesem Zeitpunkt auf einem Parkplatz in der Hilgardstraße.

Just in dem Augenblick, in welchem sich der 47-Jährige in sein Fahrzeug beugte, fuhr ein 86-Jähriger BMW-Fahrer aus dem Rhein-Pfalz-Kreis auf das Heck des geparkten Pkw auf, weil der Fahrer statt der Bremse das Gaspedal betätigte. Der Nutzer des parkenden Fahrzeugs wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von ca. 3.000 EUR.

Einfahrender Pkw übersieht Radfahrer und verletzt diesen leicht

Speyer (ots) – Ein Verkehrsunfall mit einem leichtverletzten Radfahrer ereignete sich am Montag 12.10.2020 gegen 10:19 Uhr in der Iggelheimer Straße. Ein 56-jähriger Toyota-Fahrer aus Speyer wollte vom Parkplatz eines Discounters auf die Iggelheimer Straße ausfahren. Ein von rechts kommender 77-jähriger Radfahrer, welcher sich auf dem in beide Fahrtrichtungen freigegebenen Radweg befand, musste, um einen Zusammenstoß zu verhindern, stark abbremsen.

Das Vorderrad des Fahrrads geriet dabei unter den Pkw und wurde beschädigt. Der Radfahrer selbst erlitt eine leichte Oberschenkelverletzung. Der Pkw blieb unbeschädigt.