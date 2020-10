Kirchenfenster beschädigt (siehe Foto)

Oberotterbach (ots) – Wie erst jetzt bekannt, wurden bereits am 24./25.09.20 an der evangelischen Kirche in Oberotterbach Glassegmente der Kirchenfenster durch Steine eingeworfen. Der Schaden wird auf 1.150 EUR beziffert. Bisher haben sich die vermutlich kindlichen Täter nicht gemeldet.

Eine Zeugin sah am Tattag mehrere Kinder im Grundschulalter, welche dort Steine geworfen hatten. Zeugen können sich direkt bei der Pi Bad Bergzabern, Tel.: 0634393340 melden.

Zeugenaufruf nach Verfolgungsfahrt

Klingenmünster (ots) – Am Dienstagvormittag 13.10.2020 kam es auf der Strecke von Klingenmünster nach Göcklingen zwischen der Polizei und einem silbernen Ford Puma zu einer Verfolgungsfahrt. Hierbei kam es durch den 21-Jährigen Fordfahrer zu mehreren gefährlichen Überholmanövern mit überhöhter Geschwindigkeit. Zeugen und mögliche gefährdete Verkehrsteilnehmer werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Bad Bergazbern in Verbindung zu setzen.

Erst Straßenschild gerammt und dann Vorfahrt genommen

Bad Bergzabern (ots) – Beim Rückwärts ausparken stieß ein 65-jähriger VW Polo-Fahrer am Montag 12.10.2020 um 15:45 Uhr in der Neubergstraße gegen ein Straßenschild. Ohne den Unfall zu melden, fuhr der Fahrer weiter und nahm einem 27-jährigen Pkw-Fahrer am Bahnhofskreisel die Vorfahrt.

Der unter Alkoholeinfluss stehende Verursacher konnte ermittelt werden. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein einbehalten. Gegen den 65-Jährigen wird wegen Unerlaubtem Entfernen von der Unfallstelle und Trunkenheit im Straßenverkehr ermittelt.