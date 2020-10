Versuchter Einbruch in Kindertagesstätte

Ludwigshafen (ots) – Unbekannte versuchten in dem Zeitraum vom 09.10.2020 bis 12.10.2020 in eine Kindertagesstätte in der Hemshofstraße einzubrechen. Der/die Täter scheiterte/n jedoch und gelangte/n somit nicht das Objekt. Es entstand lediglich Sachschaden.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Betrunken mit Roller unterwegs

Ludwigshafen-Oggersheim (ots) – Ein 16-Jähriger wurde am Dienstag 13.10.2020 betrunken auf einem Roller von der Polizei erwischt. Zuvor fiel einer Polizeistreife gegen 2.30 Uhr ein Roller mit zwei Personen im Bereich der Dürkheimer Straße auf. Beide trugen keinen Helm. Aufgrund dessen wurden die Jugendliche kontrolliert.

Während der Kontrolle bemerkten die Beamten, dass der Fahrer nach Alkohol roch. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,64 Promille. Die Polizei verständigte anschließend die Eltern, die ihren Sohn bei der Polizei abholen durften.

Versuchter Einbruch in Wohnung

Ludwigshafen-Mundenheim (ots) – Unbekannte versuchten am Montag 12.10.2020 in Zeit zwischen 19.45 und 22.56 Uhr, in eine Wohnung in der Hoheloogstraße einzubrechen. Das Vorhaben in die Wohnung einzudringen endete jedoch an der Wohnungstür. Es entstand lediglich Sachschaden an der Tür. Das Schloss musste anschließend ausgetauscht werden. Zuvor wurde ein verdächtiger Mann vor dem Anwesen gesehen.

Er war circa 1,70 bis 1,75m groß und von kräftiger Statur. Zudem trug er eine dunkelblaue Arbeitshose mit hellen Streifen.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.