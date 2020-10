Darmstadt-Dieburg

Körperverletzung – Polizei sucht BMW-Fahrer

Otzberg (ots) – In Lengfeld kam es in der Nacht zum Dienstag 13.10.2020 zu einer Auseinandersetzung, wobei ein Mann verletzt wurde. Der 27-Jährige verständigte kurz nach Mitternacht über den Notruf die Polizei. Der Mann gab an, gerade Am Wolfenberg von einem BMW-Fahrer überfallen worden zu sein. Er sei ihn scheinbar grundlos körperlich angegangen und habe ihn am Bein verletzt.

Täterbeschreibung:

Der 30-35-jährige Angreifer soll circa 1,70 Meter groß und komplett schwarz gekleidet gewesen sein. Nach dem Angriff soll der Mann in einen dunkelgrauen 5er BMW gestiegen sein. Dessen Scheiben sollen hinten abgedunkelt gewesen sein. An ihm war ein ortsfremdes Kennzeichen befestigt. Der Täter samt Fahrzeug fuhren, so der Verletzte, im Anschluss in Richtung Groß-Umstadt davon.

Für die Aufklärung des Sachverhalts sucht die Polizei dringend Zeugen! Sachdienliche Hinweise bitte direkt an die Polizei in Dieburg unter der Telefonnummer 06071/9656-0 melden.

Unbekannter Wagenlenker kollidiert mit 13-jährigem Radfahrer – Polizei sucht Zeugen

Alsbach (ots) – Nachdem es bereits am Sonntagnachmittag 11.10.2020 zu einem Unfall zwischen einem 13-jährigen Radfahrer und einem unbekannten Wagenlenker in der Kirchstraße kam, sucht die Polizei nach Zeugen.

Gegen 16.30 Uhr war der 13-Jährige mit seinem Bike auf der Lindenstraße in Richtung Kirchstraße unterwegs. Ersten Erkenntnissen zufolge übersah er den von rechts kommenden Wagenlenker, woraufhin es zur Kollision beider Fahrzeuge kam. Nach dem Aufprall soll der unbekannte Fahrer mit dem schwarzen Van die Unfallstelle in Fahrtrichtung “Schloss” verlassen haben. Der 13-Jährige stürzte und erlitt hierbei leichte Verletzungen. Auch sein Fahrrad wurde beschädigt. Ob an dem Wagen des flüchtigen Fahrzeugführers Schäden entstanden sind, ist derzeit nicht bekannt.

Zeugen oder Nachbarn, die den Unfall gesehen haben oder Hinweise zum Aufenthalt des schwarzen Vans geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation in Pfungstadt unter der Rufnummer 06157/95090 zu melden.

Anhängerplane aufgeschlitzt – Wer kann Hinweise geben?

Weiterstadt-Gräfenhausen (ots) – Die Plane eines abgestellten Anhängers auf dem Autobahnparkplatz an der Rastanlage Ost bei der A5, rückte im Zeitraum zwischen Montagmittag (12.10.) und Dienstagnacht (13.10.) in das Visier Krimineller.

Nach derzeitigem Kenntnisstand beschädigten Unbekannte offenbar mit einem scharfen Gegenstand die Plane eines Sattelaufliegers des Herstellers Krone. Ob die Kriminellen Gegenstände von der Ladefläche entwendeten, ist derzeit Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. Insgesamt entstand ein Schaden über 1.000 Euro.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiautobahnstation Südhessen unter der Telefonnummer 06151/8756-0 zu melden.

Darmstadt

Zwei Brände an Bürogebäude – Verdacht der Brandstiftung – Polizei sucht Zeugen

Darmstadt (ots) – In den frühen Morgenstunden am Dienstag 13.10.2020 brannte ein Lagerraum eines Bürogebäudes in der Rheinstraße.

Kurz vor 5 Uhr löste der Brandmelder aus. Die Berufsfeuerwehr hatte das Feuer schnell unter Kontrolle. Vor Ort stellte sich heraus, dass neben dem Lagerraum im Bereich des Innenhofs, in dem vor allem Papiermüll untergestellt wurde, auch ein Desinfektionsschutzspender im Treppenhaus im 1. Obergeschosse des Gebäudekomplexes Ecke Berliner Allee brannte.

Aufgrund der zwei getrennten Brandherde gehen Polizei und Feuerwehr nach derzeitigem Stand der Ermittlungen von Brandstiftung aus. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet. Der Gesamtschaden am Gebäude beläuft sich auf über 50.000 Euro.

Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, sich direkt unter der Telefonnummer 06151/969-0 mit der Kriminalpolizei (Kommissariat 10) in Darmstadt in Verbindung zu setzten.

Feuerwehr Darmstadt

Darmstadt – Auf der Rückfahrt von einem Einsatz wurde die Feuerwehr Darmstadt, am frühen Dienstagmorgen 13.10.2020 zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage in die Rheinstraße alarmiert. Beim Eintreffen an der Einsatzstelle war bereits Brandgeruch wahrnehmbar. Im Gebäude hatten 2 Meldergruppen ausgelöst.

Die Erkundung ergab ein in Vollbrand stehender Müllsammelplatz im Innenhof. Fenster der darüber liegenden Tanzschule waren aufgrund der massiven Wärmeentwicklung bereits gesprungen. Von zwei Seiten wurde umgehend die Brandbekämpfung durch 2 Trupps unter Atemschutz mit C-Rohren eingeleitet. Das Feuer konnte schnell gelöscht und ein Übergreifen der Flammen verhindert werden. Auslösegrund der Brandmeldeanlage war allerdings ein brennender Desinfektionsspender in einem Treppenraum welcher zu einer starken Verrauchung führte. Das komplette Gebäude wurde durch mehrere Trupps unter Atemschutz kontrolliert und belüftet.

Im Einsatz waren 18 Einsatzkräfte der Berufs- und Freiwilligen Feuerwehr, die Polizei und ein Rettungswagen. Während der Löscharbeiten war die Freiwillige Feuerwehr Innenstadt auf der Hauptwache in Bereitschaft. Nach 2,5 Stunden war der Einsatz beendet. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Groß-Gerau

10-Jähriger nach Unfall leicht verletzt – Polizei sucht nach unbekanntem Wagenlenker

Rüsselsheim (ots) – Am Montagmittag 12.10.2020 ereignete sich in der Löwenstraße ein Unfall mit einem 10-jährigen Fußgänger und einem unbekannten Wagenlenker. In diesem Zusammenhang hofft die Polizei auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Nach derzeitigem Kenntnisstand überquerte der 10-Jährige gegen 14.30 Uhr den dortigen Fußgängerüberweg. Der Unbekannte befuhr mit seinem schwarzen Wagen die Löwenstraße in Fahrtrichtung Frankfurter Straße. Hierbei soll er den Fußgänger übersehen haben, woraufhin es zum Zusammenstoß kam. Der 10-Jährige wurde hierbei leicht verletzt. Ersten Erkenntnissen zufolge, soll der unbekannte Wagenlenker den 10-Jährigen im Anschluss in der Weisenauer Straße abgesetzt haben. Daraufhin entfernte sich der unbekannte Fahrer.

Täterbeschreibung:

Bei seinem Wagen soll es sich um einen schwarzen Renault Clio mit Groß-Gerauer-Kennzeichen gehandelt haben. Sein Alter wurde auf 30-40 Jahre geschätzt. Er soll circa 1.70 Meter groß gewesen sein und ein südländisches Erscheinungsbild gehabt haben. Ob an dem schwarzen Wagen Schäden entstanden sind, ist derzeit nicht bekannt.

Die Polizei in Rüsselsheim bittet in diesem Zusammenhang um Kontaktaufnahme von Zeugen, die den Unfall gesehen haben und Hinweise zum unbekannten Wagenlenker geben können. Die Beamten sind unter der Rufnummer 06142/696-0 zu erreichen.

Einbrecher erbeuten Schmuck und Geld – Wer hat Verdächtiges beobachtet?

Bischofsheim (ots) – Schmuck und Geld erbeuteten Kriminelle am Montag (12.10.) bei einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Berliner Straße. Unter Gewalteinwirkung gelangten die Unbekannten zwischen 9 und 18.30 Uhr in die Wohnräume des Hauses. Dort durchwühlten sie mehrere Räumlichkeiten und suchten nach potenzieller Beute. Neben diversen Schmuckstücken und Geld, entwendeten sie auch zwei Parfums. Daraufhin flüchteten sie unerkannt. Insgesamt entstand ein Schaden von mehreren Tausend Euro.

Das Kriminalkommissariat 21/22 der Polizei in Rüsselsheim ist mit dem Fall betraut und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06142/696-0 entgegen.

Handtasche aus Fahrzeug gestohlen – Wer kann Hinweise geben?

Gernsheim (ots) – Die Handtasche in einem geparkten Renault, rückte am Dienstag 13.10.2020 “Am Friedhof” in das Visier Krimineller. Nach derzeitigem Kenntnisstand schlugen Unbekannte im Zeitraum zwischen 9.15 und 9.30 Uhr die Scheibe des roten Wagens ein und entwendeten hierbei, die auf dem Beifahrersitz liegende, Handtasche. Im Anschluss suchten sie das Weite. Neben persönlichen Dokumenten befand sich ein Smartphone der Marke Samsung in der Tasche.

Insgesamt wird der entstandene Schaden auf circa 1.000 Euro geschätzt. Hinweise werden an die Beamten der Polizeistation in Gernsheim unter der Rufnummer 06258/93430 erbeten.

Kreis Bergstraße

Beim Vorbeifahren zwei Fahrzeuge beschädigt – Unfallzeugen gesucht

Lampertheim (ots) – In der Zeit von Samstag (10.10.), 18:00 h bis Sonntag (11.10.), 12:00 beschädigte ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer einen schwarzen Hyundai i30 und einen blauen Opel Corsa, die ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand in der Neuschloßstraße, Höhe Hausnummer 15 geparkt waren. An beiden Fahrzeugen wurden linksseitig Lackschäden festgestellt, bei einem der Fahrzeuge wurde zudem der linke Außenspiegel beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Hinweise zum Unfallgeschehen nimmt die Polizeistation Lampertheim-Viernheim unter der Telefonnummer 06206 9440-0 entgegen.

Drogenfund in Wohnung

Lorsch (ots) – Weil Rauschgiftfahnder einen 30-Jährigen aus Lorsch verdächtigen mit Betäubungsmitteln zu handeln, wurde am Montag 12.10.2020 die Wohnung des Mannes in einem Mehrfamilienhaus durchsucht. Der Verdacht hat sich erhärtet, nachdem mehr als 240 Gramm Haschisch und 10 Gramm Amphetamin sowie eine geringe Mengen Marihuana sichergestellt wurden. Zudem nahmen die Beamten zwei Feinwaagen und ein technisch ausgestattetes Zelt, das für den Anbau von Cannabispflanzen gebraucht wird, mit.

Für die Durchsuchung hatten die Fahnder im Vorfeld über die Staatsanwaltschaft Darmstadt einen richterlichen Beschluss erwirkt. Nach der vorläufigen Festnahme und den anschließenden polizeilichen Maßnahmen auf der Dienststelle in Heppenheim, wurde der 30-Jährige vorerst wieder auf freien Fuß gesetzt.

Leichtkraftrad auf Kundenparkplatz der Sparkasse in der Schulstraße beschädigt – Zeugen gesucht

Viernheim (ots) – Am Samstag (10.10.2020) zwischen 10:20 h und 11:40 h beschädigte ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer ein ordnungsgemäß geparktes Leichtkraftrad auf dem Kundenparkplatz der Sparkasse. Bei einem Parkmanöver stieß der bisher unbekannte Fahrzeugführer gegen das Leichtkraftrad, so dass dieses umkippte. Durch den Sturz wurden Teile der Verkleidung und der Blinkerträger beschädigt.

Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Den Fahrzeughalter des Leichtkraftrads wird die Reparatur der Schäden ca. 1.000 Euro kosten. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizeistation Lampertheim-Viernheim unter der Telefonnummer 06206 9440-0 entgegen.

134 bei erlaubten 70 – Zivilfahnder führen Geschwindigkeitskontrollen durch

Viernheim (ots) – Zivile Verkehrsfahnder des Polizeipräsidiums Südhessens führten am Montag (12.10.) Geschwindigkeitskontrollen auf der Bundesstraße 38 im Bereich von Viernheim durch.

Trauriger Spitzenreiter war ein 23-jähriger Fahrer aus Mannheim. Bei ihm stellten die Ordnungshüter eine Geschwindigkeitsüberschreitung von 64 km/h fest. Er fuhr mit 134 Stundenkilometern in der 70er Zone. Dem Mannheimer drohen nun 2 Punkte in Flensburg, ein Bußgeld von 440 Euro und ein zweimonatiges Fahrverbot.

Ebenfalls zu schnell war ein 32 Jahre alter Mann aus Ludwigshafen. Er hatte an gleicher Stelle 118 km/h auf dem Tacho und wurde ebenfalls gestoppt. Auch er muss mit zwei Punkten in Flensburg, einer Geldbuße von 160 Euro und mit einem einmonatigen Fahrverbot rechnen.

