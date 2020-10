Gießen: Mehrere Schuhe aus Hausflur gestohlen

In der Nacht von Montag 12.10.2020 auf Dienstag 13.10.2020 zwischen 03:45 Uhr und 06:15 Uhr stahlen Unbekannte mehrere Schuhe aus dem Hausflur eines Mehrfamilienhauses in der Marshallstraße. Der Schaden beläuft sich auf 480 Euro.

Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen Nord unter Tel.: (0641) 7006-3755

Heuchelheim: 9.000 Euro Schaden nach Zusammenstoß

Ein 57-jähriger Citroen-Fahrer befuhr am Montag (12.10.2020), um 21:10 Uhr, die Kinzenbacher Straße in Richtung der Ortsmitte Heuchelheim. Ein 18-jähriger Daimler-Fahrer fuhr die Marktstraße in Richtung Atzbach. An der Abzweigung wollte der 57-Jährige mit seinem roten Jumper nach links in Richtung der Ortsmitte einbiegen. Beim Abbiegen übersah er offenbar den vorfahrtsberechtigten Daimler-Fahrer mit seinem S350. Beide Autos krachten ineinander. Der Gesamtunfallschaden wird mit 9.000 Euro beziffert.

Langgöns: Kennzeichen von Skoda gestohlen

Irgendwann, zwischen Freitag (09.10.2020), 19:30 Uhr und Sonntag (11.10.2020), 17:00Uhr, stahlen Diebe das hintere Kennzeichen eines grauen Skoda. Der Skoda Fabia parkte in der Nelkenstraße.

Wer kann Hinweise zu dem entwendeten Kenneichen, GI-DE 484, geben?

Wem sind verdächtige Personen in der Nelkenstraße aufgefallen?

Hinweise zu erbittet die Kriminalpolizei in Gießen unter Tel.: (0641) 7006-2555

Buseck/Alten-Buseck: Dieseldiebe am Werk

Rund 80 Liter Diesel stahlen dreiste Diebe aus einem Daimler LKW. Der Arocs parkte auf dem Gelände einer Firma im Flößerweg. Am vergangenen Wochenende, zwischen Freitag (09.10.2020), 15:30 Uhr und Montag (12.10.2020), 06:30 Uhr brachen die Unbekannten den Tankdeckel auf und pumpten den Sprit ab. Der Schaden beläuft sich auf 130 Euro.

Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen Nord unter Tel.: (0641) 7006-3755

Unfallfluchten in Großen-Linden und Gießen

(ots) – Am 12.10.2020 (Montag) zwischen 07:30 Uhr und 17:00 Uhr parkte ein schwarzer Audi A3 in der Rudolf-Diesel-Straße in Großen-Linden. Beim Ein- oder Ausparken in die Parklücke beschädigte ein Unbekannter die Fahrzeugfront des schwarzen Audis und ließ einen Schaden von 1.000 Euro zurück. Hinweise zum Unfallfahrer oder dessen Fahrzeug nimmt die Gießener Polizei unter Tel.:0641/7006-3555.

(ots) – Rund 500 Euro wird die Reparatur des Schadens an einem roten Hyundai kosten, nachdem ein Unbekannter auf dem Parkplatz des Edeka-Marktes Gießen gegen den das Auto gestoßen war. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass der Verursacher beim Ein- oder Ausparken die Stoßstange vorne rechts beschädigte. Zeugen, die den Verursacher am 10.10.2020, zwischen 16:05 Uhr und 16:35 Uhr in der Frankfurter Straße beobachteten, werden gebeten sich unter Tel.:0641/7006-3555 bei der Gießener Polizei zu melden.

(ots) – Am Ende der vergangenen Woche beschädigte ein unbekannter Unfallfahrer einen grauen Ford Fiesta in der Gießener Wilhelmstraße. Im Zeitraum vom Mittwochabend (07.10.2020), 21:30 Uhr bis Donnerstagmorgen (08.10.2020), 06:00 Uhr touchierte der Unbekannte die gesamte Fahrerseite des grauen und ließ einen Schaden in Höhe von 3.000 Euro zurück.

Hinweise erbittet die Gießener Polizei unter Tel.:0641/7006-3555.

(ots) – Schäden an der Frontstoßstange des roten Mazda MX-5 blieben nach einer Verkehrsunfallflucht in der Gnauthstraße in Gießen zurück. Offenbar beim Rangieren stieß der Unbekannte mit seinem Fahrzeug gegen den Mazda und hinterließ einen Schaden von rund 700 Euro. Zeugen, die den Unfall zwischen dem 08.10.2020 und dem 09.10.2020 beobachteten, werden gebeten Hinweise zum Unfallfahrer oder dessen Fahrzeug an die Gießener Polizei unter Tel.:0641/7006-3555 zu melden.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen