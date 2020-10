Brand einer Sporthalle

Worms-Weinsheim (ots) – Am Dienstag 13.10.2020 gegen 16:00 Uhr, wird über die Feuerwehr der Stadt Worms ein Brand in einer Sporthalle in Worms-Weinsheim gemeldet. Beim Eintreffen von Polizei und Feuerwehr steht das Dach der Sporthalle bereits in Brand.

Durch die Feuerwehr kann ein Übergreifen der Flammen auf die angrenzende Gaststätte verhindert werden. Nachdem der Dachstuhl gelöscht werden konnte, wurde ein weiterer Brandherd in einem Abstellraum festgestellt und gelöscht werden.

Der Schaden dürfte im sechsstelligen Bereich liegen. Die Brandursache ist derzeit noch unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Verkehrsunfall mit fünf beteiligten Fahrzeugen auf der B 9

Worms (ots) – Am Montag 12.10.2020 um 14:15 Uhr befährt der Unfallverursacher mit seinem Fahrzeug die B9 bei Worms-Rheindürkheim in Fahrtrichtung Mainz. Hinter der Abfahrt zur L425 fährt der 46 Jahre alte Mann aus Worms aus bisher ungeklärter Ursache bei stockendem Verkehr auf das vor ihm fahrende Fahrzeug auf, wodurch dieses in den Gegenverkehr gerät und mit einem entgegenkommenden PKW kollidiert. Im Anschluss kollidiert der Unfallverursacher mit einem weiteren PKW auf seiner Fahrspur und schiebt diesen auf ein weiteres Fahrzeug auf.

Bei dem Unfall wurden 5 Personen leichtverletzt. Zwei von ihnen mussten vorsorglich durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht werden. Für die Unfallaufnahme und die Bergung der Fahrzeuge musste die B9 ca. 1 Stunde voll gesperrt werden. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von ca. 15.000 Euro.