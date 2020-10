Marburg: Ermittlungen nach Auseinandersetzung – Polizei bittet um Hinweise

(ots) – Am Samstag 10.10.2020 fielen aufgrund der Beschreibung die gleichen zwei vermutlich persisch aussehende Männer 2x auf. Einmal um kurz nach 17 Uhr auf Bahnhofstraße auf der Brücke über die Lahn und einmal um kurz nach 19 Uhr an der Brücke, welche die Afföllerwiesen mit der Rosenstraße verbindet (Rosenparkbrücke).

Im ersten Fall bedrohten die Männer indirekt einen 20-Jährigen. Sie flüchteten dann aber ohne weitere Tathandlungen Richtung Bahnhof. Um kurz nach 19 Uhr trafen die gleichen Personen an der Rosenparkbrücke erneut aufeinander. Hier entwickelte sich dann eine Auseinandersetzung, bei der der 20-Jährige leichte Verletzungen erlitt. Ein hinzukommender Zeuge war zur Hilfe geeilt. Er konnte einen der Angreifer nach eigenen Angaben entwaffnen und das Messer wegwerfen. Beide Angreifer flüchteten dann. Die Fahndung nach den Männern und die Suche nach dem Messer blieben ohne Erfolg.

Täterbeschreibung:

Einer der beiden jeweils 1,80 Meter großen und je 24 oder 25 Jahre alten Männer war schlank, der andere kräftig. Der Schlanke hatte kurze schwarze Haare und einen Vollbart. Er trug einen schwarzen Pullover und eine schwarze Hose. Der Kräftige hatte ebenfalls schwarze, kurze Haare und eine schwarze Hose an. Er trug dazu aber einen braunen Pullover. Beide Männer könnten nach Angaben des Zeugen und des Opfers persischer Herkunft sein.

Wer hat die Vorfälle noch beobachtet? Wer kann Hinweise geben, die zur Identifizierung der beschriebenen Männer führen könnten?

Stadtallendorf – Kellereinbrüche in der Von-Brentano-Straße

Die Kripo Marburg ermittelt nach mehreren Kellereinbrüchen in einem Mehrfamilienhaus in der Von-Brentano-Straße und bittet um Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen. Die Einbrüche waren in der Nacht zum Dienstag, 13. Oktober, zwischen 21 und 08 Uhr. Der oder die Täter brachen jeweils die Vorhängeschlösser der Verschläge auf und stahlen was sie fanden.

Die Beute besteht u.a. aus einem Teppich, Büchern, einer Kaffeemaschine, einem Bohrschrauber, einem Winkelschleifer, einer Stichsäge, einer Kettensäge und drei Paar hochpreisiger Turnschuhe verschiedener Hersteller im Gesamtwert von 500 Euro.

Insgesamt fehlen aus den Kellern Gegenstände im Wert von mindestens 2200 Euro. Wer hat ein Verladen oder einen Abtransport der Beute beobachtet? Wer kann sachdienliche Hinweise geben?

Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg – Einbrecher flüchteten

Da sich der Besitzer trotz der späten Stunde noch im Geschäft aufhielt, scheiterte ein Einbruch. Zwei Täter flüchteten, als der Besitzer nach dem Einwerfen der Scheibe der Eingangstür auftauchte. Die beiden waren zwischen 15 und 17 Jahre alt, schlank und zwischen 1,65 und 1,75 Meter groß. Sie redeten deutsch ohne hörbaren Akzent. Einer trug ein helles eventuell weißes Sweatshirt. Der Einbruch war in der Nacht zum Dienstag, 13. Oktober, um 00.30 Uhr. Dem Geschäftsmann in der Gutenbergstraße entstand ein Sachschaden von mehreren Hundert Euro.

Bürgeln – Dieb greift zu

Zwischen Montagnachmittag und Dienstagabend (12/13 Oktober) streifte offenbar ein Dieb in Bürgeln durch die Marburger Landstraße und angrenzenden Straßen und suchte nach einer günstigen Gelegenheit. Nach bisherigem Wissen bot sich eine solche zumindest in zwei Fällen. Er fand zwei offene Fahrzeuge und stahl daraus einmal eine Tasche mit Fahrzeugschein, Schlüsseln und einer Tankkarte und einmal eine Geldbörse mit Scheckkarten, Bargeld und weiteren persönlichen Dokumenten und Unterlagen. Vielleicht ist der Dieb ja durch sein Verhalten, wie scheinbar zielloses Herum- oder Hin und Herlaufen, Ziehen an mehreren Autotüren oder Weitergehen von Auto zu Auto oder durch eine sonstige ungewöhnliche Beobachtung aufgefallen.

Entsprechende Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg – X5 verkratzt

Die Sachbeschädigung an dem schwarzen BMW X5 erfolgte am Montag, 12. Oktober zwischen 07 und 16 Uhr. Der SUV parkte in dieser Zeit ordnungsgemäß vor dem Anwesen Frauenbergstraße 24. Der Schaden durch die Kratzer auf beiden Türen der Fahrerseite beläuft sich auf mindestens 1.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Rauschenberg – Touran verkratzt

Zwischen 19 Uhr am Samstag und 12 Uhr am Sonntag, 11. Oktober entstand an einem grauen VW Touran durch mutwilliges Verkratzen des Lacks auf der Fahrer und Beifahrerseite ein Schaden von mindestens 1500 Euro. Der VW parkte ordnungsgemäß vor dem Anwesen Auf der Neustadt 13. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0.

Biedenkopf – Autokennzeichen gestohlen

Wo sind die beiden Autokennzeichen MR-ZR 117. Ursprünglich waren sie an einem Opel Adam. Der Wagen parkte zur Zeit des Diebstahls der Kennzeichen neben dem Haupteingang des Herkulesmarktes in der Georg-Kramer-Straße. Der Diebstahl war zwischen 14 Uhr am Samstag und 16 Uhr am folgenden Montag, 12. Oktober. Hinweise bitte an die Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.

Kirchhain – E-Scooter-Fahrer berauscht

Wie er letztlich nach kurzer Bedenkzeit selbst einräumte, hatte er “in den letzten Tagen” Amphetamine eingenommen. Seine Fahrt mit dem ordnungsgemäß zugelassenen, also versicherten und mit Kennzeichen versehenem E-Scooter war mit der Polizeikontrolle am Montag, 12. Oktober um 23.15 Uhr in der Kirchhainer Fußgängerzone zu Ende. Seinen Weg setzte der 39 Jahre alte Mann nach der veranlassten Blutprobe zu Fuß fort.

Goßfelden – Gullydeckel ausgehoben und in der Lahn versenkt

Fünf rechteckige Gullydeckel wurden in der Lindenstraße an der neuen Lahnbrücke ausgehoben und offenbar von der Brücke aus in die Lahn geworfen. Die Tatzeit dieses gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr steht nicht fest. Die Mitteilung über die Gefahrenstellen durch die Löcher auf der Straße erreichte die Polizei am Sonntag 11. Oktober um 09.43 Uhr. Vermutlich passierte die Tat von Samstag auf Sonntag. Auf Veranlassung der Polizei erfolgte noch am Sonntag die Bergung und Wiedereinsetzung der Kanaldeckel. Bislang gab es keine Meldungen über Unfälle durch die ausgehobenen Kanaldeckel. Die entstehenden Gefahren für fahrende Verkehrsteilnehmer oder für Fußgänger liegen auf der Hand und bedürfen wohl keiner weiteren Erklärung.

Die Polizei sucht nach Zeugen der Tat, bittet um sachdienliche Hinweise in diesem Zusammenhang und bittet etwaige Unfallopfer, sich zu melden. Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg – Heckschaden am roten 1er BMW

Nach der Feststellung eines Heckschadens in Höhe von mindestens 500 Euro ermittelt die Polizei wegen Verkehrsunfallflucht. Der betroffene rote BMW der 1er Reihe stand zur Unfallzeit am Freitag, 09. Oktober zwischen 11.30 und 12.30 Uhr auf dem Parkplatz des Rewe-Marktes in Sterzhausen und von 13 und 16 Uhr auf einem markierten Parkstreifen vor dem Anwesen Neue Kasseler Straße. Beide Ort kommen als Unfallorte in Frage. Der Schaden in Höhe von mindestens 500 Euro könnte beim Rangieren zum Ein- oder Ausparken entstanden sein.

Wer hat an den beschriebenen Orten ein Manöver beobachtet, bei dem der Schaden an dem roten BMW entstanden sein könnte?

Hinweise bitte an die Unfallfluchtermittler der Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen