Haiger: Autositze ausgebaut –

Unbekannte Diebe suchten das Gelände eines Autohauses in der Erlachstraße auf. Im Zeitraum vom 05.10.2020 bis zum gestrigen Montag (12.10.2020) machten sie sich an einem zum Verkauf stehenden weißen Golf GTI zu schaffen. Sie öffneten den Wagen, bauten die beiden vorderen Sitze der Marke “Recaro” aus und verschwanden mit der rund 8.000 Euro teuren Beute.

Hinweise erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Dillenburg: Imbiss durchwühlt –

Auf Beute aus einem Imbiss hatten es Diebe in der Herwigstraße abgesehen. In der Nacht von Montag (12.10.2020) auf Dienstag (13.10.2020) drangen die Täter über ein Fenster in die Küche ein und machten sich im Verkaufsraum an der Kasse zu schaffen. Nach einer ersten Einschätzung der Betreiber fielen den Dieben eine geringe Menge an Bargeld in die Hände.

Zeugen, die die Täter zwischen 00.00 Uhr und 10.00 Uhr beobachteten, werden gebeten sich unter

Tel.: (02771) 9070 mit der Dillenburger Polizei in Verbindung zu setzen.

Wetzlar: Dieb kann Zierleisten gebrauchen –

Mit zwei Zierleisten eines Golfs suchte ein Dieb in der Moritz-Budge-Straße das Weite. Der Täter löste die Leisten fachmännisch aus der vorderen Stoßstange des schwarzen VW heraus.

Zeugen, die den Täter zwischen Sonntagabend (11.10.2020) und Montagnachmittag (12.10.2020), gegen 15.00 Uhr beobachteten, werden gebeten sich unter Tel.: (06441) 9180 mit der Wetzlarer Polizei in Verbindung zu setzen.

Wetzlar: Maschinen von Baustelle gestohlen –

Am zurückliegenden Wochenende machten sich Diebe im Berliner Ring an Baucontainern zu schaffen. Ziel der Einbrecher waren Container der Baustelle an der Eichendorffschule. Im Zeitraum von Freitag (09.10.2020) bis Montag (12.10.2020) überwanden sie den Bauzaun und brachen die Schlösser zweier Container auf. Aus dem Inneren ließen sie unter anderem eine Rüttelplatte sowie ein Startstromkabel mitgehen. Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

