Ermittlungen der Kriminalpolizei in Hofheim zu 2 sexuell motivierten Straftaten

Eschborn (ots)-(Hu) – Die Hofheimer Kriminalpolizei ermittelt derzeit wegen zweier versuchter Sexualdelikte sowie mehreren Hinweisen zu einem teil-entblößten Täter im Bereich Eschborn. Bereits am 07.09.2020 wurde über einen Übergriff zum Nachteil einer 28-Jährigen im Bereich des Freizeitparks Unterwiesen berichtet. Am 25.09.2020 gegen 20:30 Uhr ereignete sich in diesem Bereich ein weiterer Vorfall. Hierbei soll sich ein nur mit Schuhen und einer Mütze bekleideter Mann einer 23-Jährigen sexuell genähert und die Frau festgehalten haben. Die Geschädigte konnte sich gegen den Übergriff zur Wehr setzen, worauf der Täter von ihr abließ und vom Tatort flüchtete.

Täterbeschreibung:

Der Mann soll zwischen 25-35 Jahre alt und etwa 1,80 bis 1,90 Meter groß gewesen sein. Er habe eine helle Hautfarbe und braune Haare, welche ca. bis zu den Ohren gingen. Weiterhin konnte die Geschädigte einen Drei-Tage-Bart und einen leichten Bauchansatz feststellen.

Neben diesen Vorfällen sind der Polizei in 4 Fällen Mitteilungen über einen teil-entkleideten Mann im Bereich des Feldwegs Fasanenweg/ Freizeitpark Unterwiesen sowie in der Feldgemarkung Rödelheim gemacht worden. Inwiefern diesem Auftreten eine sexuelle Motivation zugrunde liegt, ist derzeit noch nicht bekannt. Bestandteil der umfangreichen Ermittlungen der Hofheimer Kriminalpolizei ist weiterhin, ob und inwieweit eine Verbindung zu den eingangs beschriebenen Sexualstraftaten besteht.

Wegen der Vorfälle bittet die Kriminalpolizei die Bevölkerung in den beschriebenen Bereichen um erhöhte Aufmerksamkeit und Mithilfe. Wenden Sie sich bei verdächtigen Wahrnehmungen unmittelbar an den Polizeinotruf 110 und schildern Sie dort Ihre Beobachtungen. Weitere Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise an das Fachkommissariat für Sexualdelikte in Hofheim unter (06192) 2079-0 zu melden.

16-Jähriger um Jacke beraubt

Kelkheim (ots)-(Hu) – Am Montagnachmittag 12.10.2020 ist ein Jugendlicher am Bahnhof in Hornau beraubt worden. Eine Gruppe von 5 jungen Männern soll gegen 17:10 Uhr dem 16-Jährigen aus Kelkheim gedroht und ihn aufgefordert haben, seine Jacke auszuhändigen. Nach Übergabe der Jacke sollen die Räuber mit einer S-Bahn in Richtung Frankfurt geflüchtet sein. Der Wert der geraubten Markenjacke soll bei mehreren Hundert Euro liegen.

Täterbeschreibung:

Demzufolge soll ein Mann etwa 19 Jahre alt und ca. 1,80 Meter groß gewesen sein. Er habe schwarze Haare und einen Bart gehabt. Bekleidet sei er mit einer roten Hose eines Trainingsanzugs und einem grauen Pullover gewesen.

Ein zweiter Mann soll 17-18 Jahre alt und 1,85 Meter groß gewesen sein. Dieser soll zudem eine lange, blaue Jacke und schwarze Jogginghose getragen haben.

Zu den restlichen Tätern ist lediglich ein Alter von etwa 17-18 Jahren und eine Größe von ca. 1,80 Metern bekannt. Die Kriminalpolizei in Hofheim bittet mögliche Zeugen und Hinweisgeber, sich unter (06192) 2079-0 zu melden.

Zwei Autos in Sulzbach aufgebrochen

Sulzbach (ots)-(Hu) – In der Nacht von Sonntag 11.10.2020 auf Montag 12.10.2020 waren in Sulzbach Autoaufbrecher zugange, welche es auf zwei geparkte Pkw abgesehen hatten. Beide Pkw der Marke BMW waren in der Straße “Am Kronberger Hang” geparkt, als die Täter zuschlugen. Hierbei zerstörten sie jeweils eine Scheibe des Fahrzeuges, um an den inneren Türgriff zu gelangen und das Fahrzeug zu öffnen.

In der Folge bauten die Diebe die Lenkräder der Fahrzeuge aus und entwendeten weitere in den Fahrzeugen aufgefundene Wertsachen. Durch die Aufbrüche entstanden an den Autos Sachschäden in Höhe von mehreren Tausend Euro, zusätzlich beläuft sich die Höhe des Diebesguts ebenfalls in dieser Höhe. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Hofheim unter (06192)2079-0 zu melden.

Seniorin abgelenkt und Geldbörse gestohlen

Flörsheim (ots)-(Hu) – Zu einem Trickdiebstahl ist es am Montagnachmittag 12.10.2020 gegen 15:00 Uhr in Flörsheim gekommen. Eine 84-jährige Dame wurde während ihres Einkaufs in einem Discounter in der Wickerer Straße durch eine Frau angesprochen und abgelenkt. Als die Seniorin an der Kasse bezahlen wollte merkte sie, dass ihre Geldbörse geklaut worden war. Mit der gestohlenen EC-Karte gelang es den unbekannten Dieben außerdem an einem Geldautomaten 1.200 Euro abzuheben.

Die Frau, welche die Seniorin ablenkte, soll klein und bunt gekleidet gewesen sein. Zudem habe sie vermutlich ein Kopftuch getragen. Die Kriminalpolizei Hofheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen, sich unter (06192) 2079-0 zu melden.

Mazda bei Unfallflucht beschädigt

Hofheim (ots)-(Hu) – Ein in der Königsteiner Straße in Hofheim abgestellter Mazda ist in der Zeit zwischen Sonntagnachmittag 11.10.2020 um 16 Uhr bis Montagabend 12.10.2020 um 19 Uhr, im Rahmen einer Unfallflucht beschädigt worden. Das schwarze Auto parkte im Kreuzungsbereich der Straße “Vorderheide”, als ein unbekanntes Fahrzeug mit diesem kollidiert sein muss. Hierbei entstand am Mazda ein Schaden von etwa 1.500 Euro.

Der unbekannte Verkehrsteilnehmer entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Hinweise nimmt der Regionale Verkehrsdienst Main-Taunus unter (06192) 2079-0 entgegen.

