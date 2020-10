Rheingau-Taunus-Kreis

Abseilaktion von Aktivisten führt zu 8 Km Stau – 29-jähriger Autofahrer fährt in Stauende -Rettungshubschrauber im Einsatz

Niedernhausen (ots) – Ein 29 Jahre alter Fahrer eines Skodas fuhr am Dienstagvormittag (13.10.), gegen 11.00 Uhr, rund einen Kilometer hinter dem Autobahnparkplatz “Theißtal”, auf den Anhänger eines am Stauende befindlichen Lastwagens auf. Durch die Wucht des Aufpralls geriet der Wagen unter den Anhänger. Der 29-Jährige erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden.

Aufgrund einer Abseilaktion von Aktivisten gegen den Weiterbau der A 49 im Dannenröder Forst, im Bereich einer Autobahnbrücke bei Idstein, musste die Polizei die Autobahn aus Gründen der Gefahrenabwehr sperren. Hierdurch kam der Verkehr in Fahrtrichtung Köln schnell zum Erliegen und es entstand ein Stau von rund acht Kilometern.

Für die Rettungsarbeiten und die Unfallaufnahme musste die A 3 in Fahrtrichtung Köln komplett gesperrt werden. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde zur Klärung der Unfallursache ein Sachverständiger hinzugezogen. Es bildete sich anschließend ein Stau von über 15 Kilometern.

Gegen die Teilnehmer der Abseilaktion wird nach Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft Wiesbaden ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

34-Jähriger leistet Widerstand

Bleidenstadt (ots)-(Hu)- Bei einem Polizeieinsatz in der Flachsbühlstraße in Bleidenstadt hat am frühen Dienstagmorgen 13.10.2020 gegen 05:55 Uhr, ein 34-Jähriger Widerstand geleistet. Die Beamten wurden gerufen, weil es zu einer Prügelei gekommen war. Im Verlauf des Einsatzes trat und schlug der 34-jährige Mann dann gegen einen Streifenwagen. Zusätzlich beleidigte er die eingesetzten Beamten und sperrte sich gegen seine Festnahme.

Auf den 34-jährigen Mann kommt nun ein Strafverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, versuchter Sachbeschädigung und Beleidigung zu. Die Idsteiner Polizei hat hierzu die Ermittlungen aufgenommen.

22-Jährige verursacht Polizeieinsatz

Hahn (ots)-(Hu) – Eine 22-jährige Frau hat am Montagabend 12.10.2020 gegen 18.20 Uhr in der Kleiststraße in Hahn für einen Polizeieinsatz gesorgt. Die Dame war in einem Einkaufsmarkt und soll dort einen Lippenstift benutzt haben, ohne für diesen zu bezahlen. Hierauf, durch die Geschädigte angesprochen, habe die 22-Jährige angefangen diese derb zu beleidigen. Beim Eintreffen einer verständigten Polizeistreife soll sich die Frau dieser gegenüber aggressiv verhalten haben, so dass ihr Handfesseln angelegt wurden.

Bei ihr wurden noch weitere Sachen aufgefunden, welche sie aus dem Markt gestohlen haben soll. Da ihre Personalien vor Ort nicht festgestellt werden konnten, wurde die Frau mit zur Wache nach Bad Schwalbach genommen. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2,2 Promille.

Randalierer in Geisenheim unterwegs

Geisenheim (ots)-(Hu) – Zwei Männer waren in der Nacht zum Dienstag 13.10.2020 gegen 01:15 Uhr randalierend in Geisenheim unterwegs. Anrufer hatten der Polizei mitgeteilt, dass die Männer im Bereich des Lindenplatzes Gegenstände zerstören würden. Durch die verständigten Polizeibeamten konnten zwei 23- und 24-jährige Männer vor Ort angetroffen werden.

Die Beamten stellten in der Folge fest, dass ein Glasschaukasten durch die Männer zerstört worden war, so dass die Polizei in Rüdesheim die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen hat.

Auto beschädigt

Idstein (ots)-(Hu) – 08.10.2020, 11:00 Uhr bis 11.10.2020, 17:00 Uhr – Ein in Idstein im Höhenweg geparkter Volvo ist in der Zeit zwischen Donnerstagvormittag und Sonntagnachmittag beschädigt worden. Der schwarze Pkw, der Höhe der Hausnummer 31 abgestellt war, wurde durch Unbekannte auf der gesamten Beifahrerseite mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt.

Hierdurch entstand ein Schaden in Höhe von mehreren Tausend Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Idstein unter (06126) 9394-0 entgegen.

Wiesbaden

29-jähriger Frau die Faust ins Gesicht geschlagen

Mainz-Kastel (ots)-(ho) – Eine 29-jährige Frau ist Montagnachmittag 12.10.2020 Opfer eines unbekannten Schlägers geworden. Die Frau gab gegenüber der Polizei an, gegen 15.55 Uhr zu Fuß in der Frankfurter Straße unterwegs gewesen und dabei von einem Mann unvermittelt angegriffen worden zu sein. Der Mann war äußerst aggressiv und schlug ihr mit der Faust ins Gesicht. Dabei erlitt sie leichte Verletzungen.

Möglicherweise hat der Schläger bereits zuvor einen oder mehrere Pkw im Bereich des Kasteler Bahnhofs beschädigt.

Täterbeschreibung:

Der Mann wurde als ca. 1,80 m, mit schmaler Figur, kurzen, blonden Haaren, einem geröteten Gesicht und einem Dreitagebart beschrieben. Er habe einen ungepflegten Eindruck gemacht und sei mit einem grauen Kapuzenpullover und hellen Jeans bekleidet gewesen.

Hinweise zur Identität des Mannes nimmt das 5. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2540 entgegen.

Zeugenaufruf – 73-jähriger Frau wird bei Handtaschenraub verletzt

Wiesbaden (ots) – Die 73-jährige Geschädigte war am Montag 12.10.2020 gegen 16:45 Uhr zu Fuß auf dem Nachhauseweg, nachdem sie zuvor mit dem Bus bis zur Haltestelle Helmholtzstraße fuhr. Als sie den Bus verlassen hatte begab sie sich zu einem Fußweg der parallel zur Schönbergstraße verläuft. Plötzlich spürte sie, dass von hinten an ihrer über die Schulter getragenen Handtasche gerissen wurde.

Zwischen der Frau und dem Täter kam es zum Gerangel um die Tasche wobei die Frau zu Boden stürzte und sich am Kopf verletzte. Der Täter flüchte mit der Tasche über die Schönbergstraße in Richtung Flachstraße. Die Geschädigte ging zum nächsten Haus von wo aus die Polizei verständigt wurde.

Täterbeschreibung:

männlich, schmale Statur, ca. 170 cm groß, dunkle Haare, dunkelgraues Oberteil. Bei dem Diebesgut handelte es sich um eine größere, graue Shoppingledertasche mit div. Papieren und Bargeld.

Eine sofort ausgelöste Fahndung verlief negativ. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Wiesbaden in Verbindung (0611 345-2140, 3. Polizeirevier).

Falscher Handwerker macht Beute

Biebrich (ots)-(ho) – Ein dreister Trickdieb hat Montagmittag 12.10.2020 zwischen 12.30-13 Uhr in der Wohnung einer 86-jährigen Frau eine EC-Karte erbeutet und damit nach dem Diebstahl mehrere Tausend Euro erbeutet. Gegen 12.30 Uhr klingelte es an der Wohnungstür der Frau in der Kreitzstraße und ein Mann gab sich als Mitarbeiter der Stadtwerke aus, der angab, die Sicherungskästen in allen Wohnungen in dem Mehrfamilienhaus überprüfen zu müssen.

Er wies sich sogar mit einem Ausweis aus und machte nach Angaben der Geschädigten einen sehr vertrauenswürdigen Eindruck. Aus diesem Grund ließ sie den Mann in die Wohnung und zeigte ihm den Sicherungskasten. Als er anschließend zur Begleichung der Rechnung die Geheimzahl ihrer EC-Karte verlangte, war die Frau so verunsichert, dass sie diese dem Mann mitteilte.

Als die 86-Jährige später feststellte, dass ihre EC-Karte gestohlen worden war, war es bereits zu spät. Vom Konto der Frau waren bereits 2.000 Euro abgehoben worden.

Täterbeschreibung:

männlich, ca. 1,65 Meter groß, ca. 30 Jahre alt, schlank, mit kurzen, dunklen Haaren.

Eine weitere Beschreibung konnte die Geschädigten nicht abgeben. Hinweisgeber oder mögliche weitere Geschädigte des Mannes werden gebeten, sich mit dem Betrugskommissariat der Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 in Verbindung zu setzen.

Mehrere Auseinandersetzungen in Wiesbaden

(ots)-(pl) – Im Verlauf des Wochenendes 10.10.-11.10.2020 kam es in Wiesbaden zu mehreren handfesten Auseinandersetzungen.

Samstag 10.10.2020:

Die erste Auseinandersetzung ereignete sich in der Nacht zum Samstag gegen 02.25 Uhr in der Langgasse. Bei der Schlägerei, bei welcher mehrere Personen beteiligt gewesen sein sollen, wurden zwei 25 und 30 Jahre alte Männer am Kopf verletzt.

Nur etwa eine halbe Stunde später, gegen 03.00 Uhr wurde ein 29-jähriger Mann in der Reisinger-Anlage von einem Unbekannten ins Gesicht geschlagen. Der Angreifer soll etwa 1,60 Meter groß gewesen sein und kurze, schwarze Haare, einen Dreitagebart sowie eine Verletzung unter dem rechten Auge gehabt haben.

Am Samstagnachmittag gerieten gegen 17.00 Uhr in einer Bar in der Kasteler Straße zwei Frauen aneinander. Im Verlauf des Streits soll eine 21-Jährige von ihrer Kontrahentin angegriffen und geschlagen worden sein.

Zu einer wechselseitigen Körperverletzung wurde die Polizei dann gegen 18.20 Uhr in die Rathausstraße gerufen. Dort war es im Umfeld eines Einkaufsmarktes zu einer Rangelei zwischen einem Sicherheitsdienstmitarbeiter und einem Kunden gekommen.

Sonntag 11.10.2020:

In der Nacht zum Sonntag soll es im Wiesbadener Kurpark gegen 02.00 Uhr zu einer weiteren Körperverletzung zum Nachteil eines 22-jährigen Mannes gekommen sein. Nach Angaben des Geschädigten habe er sich mit Freunden im Kurpark aufhalten, als es zum Streit mit einer anderen Personengruppe kam, in dessen Verlauf er von den Unbekannten geschlagen und getreten worden sei.

Zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen mehreren Frauen kam es am frühen Sonntagmorgen in der Langgasse. Zwei Frauengruppen waren gegen 04.30 Uhr aufeinandergetroffen und in einen Streit geraten, welcher schließlich in eine Schlägerei ausuferte.

Die Wiesbadener Polizei hat die Ermittlungen zu den Vorfällen aufgenommen und bittet mögliche Hinweisgeber und Zeugen, sich unter der Telefonnummer (0611) 345-0 zu melden.

Fünf Brände in Wiesbaden

(ots)-(pl) – Im Verlauf des Wochenendes 09.10.-11.10.2020 kam es in Wiesbaden zu mehreren Bränden.

Dem Feuer zum Opfer gefallen ist als erstes am Freitagabend 09.10.2020gegen 21.05 Uhr eine Restmülltonne in der Habsburgerstraße.

In der Nacht zum Samstag 10.10.2020 brannte gegen 05.15 Uhr das Toilettenhäuschen einer Baustelle in der Bunsenstraße in Biebrich. Am Samstagabend zündeten unbekannte Täter im Bereich der Dieter-Horschler-Promenade ein an einer Straßenlaterne befestigtes Plakat an.

In der Straße “Alte Winterstraße” in Mainz-Kostheim war in der Nacht zum Sonntag 11.10.2020 gegen Mitternacht das Rücklicht eines geparkten Pkw in Brand geraten. Ein Passant wurde gegen Mitternacht auf die Flammenbildung aufmerksam und löschte das Feuer, bevor es sich weiter ausbreiten konnte.

Etwa eine Stunde später brannten im Innenhof eines Wohnhauses in der Goebenstraße drei dort abgestellte Krafträder. Das Feuer wurde gegen 01.05 Uhr von Anwohnern bemerkt und von diesen noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr gelöscht.

Der durch die 5 Brände entstandene Gesamtschaden wird auf rund 6.500 Euro geschätzt. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat in allen Fällen die Ermittlungen aufgenommen und bittet Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer (0611) 345-0 zu melden.

Einbrecher erbeuten Bargeld

Biebrich (ots)-(pl) – Beim Einbruch in einen Gebäudekomplex in der Straße der Republik in Biebrich haben unbekannte Täter in der Nacht von Donnerstag 08.10.2020 zu Freitag 09.10.2020 Bargeld erbeutet. Die Einbrecher verschafften sich auf bislang unbekannte Weise Zutritt zum Gebäude, brachen anschließend in mehrere dort ansässige gewerbliche Räumlichkeiten ein und entwendeten das aufgefundene Bargeld. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 in Verbindung zu setzen.

Einbrecher gescheitert

Mainz-Kastel (ots)-(pl) – Am Freitagabend 09.10.2020 wurde eine Bäckereifiliale in der Straße “An der Helling” in Mainz-Kastel von zwei Einbrechern heimgesucht. Das Duo hatte sich gegen 22.55 Uhr an dem Fenster der Bäckerei zu schaffen gemacht. Hierbei wurden sie jedoch von einem Zeugen gestört und ergriffen daraufhin unverrichteter Dinge die Flucht.

Einer der beiden Täter soll kräftig und dunkel gekleidet gewesen sein. Der zweite Täter soll deutlich kleiner und schmaler als sein Komplize gewesen sein.

Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 in Verbindung zu setzen.

Einbruch in Einfamilienhaus

Sonnenberg (ots)-(pl) – Unbekannte Täter brachen zwischen Freitagnachmittag 09.10.2020 gegen 14:30 Uhr und Sonntagnachmittag 11.10.2020 um 15 Uhr, in ein Einfamilienhaus im Haideweg ein und entwendeten hochwertige Schmuckstücke. Die Einbrecher verschafften sich gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten, durchsuchten diese und ergriffen dann mit den aufgefundenen Wertgegenständen unerkannt die Flucht.

Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 in Verbindung zu setzen.

Fahrradfahrer schwer verletzt

(ots)-(pl) – Am Samstagvormittag 10.10.2020 wurde ein 85-jähriger Fahrradfahrer bei einem Verkehrsunfall auf der Rheinstraße in Wiesbaden schwer verletzt. Der 85-Jährige fuhr gegen 10.50 Uhr mit seinem Mountainbike die Rheinstraße in Richtung Schwalbacher Straße entlang und wollte dann von dem rechten auf den linken Fahrstreifen wechseln.

Um einen Zusammenstoß mit dem Radfahrer zu verhindern, wich eine neben ihm fahrende 54-jährige Autofahrerin mit ihrem Fiat 500 nach links aus, wo dann eine 63-jährige Autofahrerin mit ihrem VW Tiguan und schließlich auch noch der Fahrradfahrer mit dem Pkw der 54-Jährigen zusammenstießen. Der 85-Jährige kam aufgrund der Kollision zu Fall und musste schwerverletzt in ein Krankenhaus gebracht werden.

