Landkreis Kassel: Die Polizei-News

Brand in Wesertal – Keine Hinweise auf vorsätzliche Brandstiftung

Wesertal-Lippoldsberg (ots) – Nach dem Brand am vergangenen Freitagabend in Wesertal-Lippoldsberg, bei dem zwei Häuser beschädigt wurden und eine Scheune komplett abbrannte, haben die Beamten des Kommissariats 11 der Kasseler Kriminalpolizei ihre umfangreichen Ermittlungen an der Brandstelle fortgesetzt. In die Ermittlungen wurde auch das Hessische Landeskriminalamt mit eingebunden.

Wie die Kriminalbeamten mitteilen, war das Feuer im Bereich eines Unterstandes, der sich neben einem der Häuser befand, ausgebrochen. Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung liegen bislang nicht vor. Ob ein fahrlässiges Handeln oder ein technischer Defekt ursächlich für das Feuer waren, ist derzeit noch ungeklärt und Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Entgegen erster Schätzungen dürfte die Höhe des Gesamtsachschadens im mittleren sechsstelligen Bereich liegen. Die beiden Häuser sind nach dem Brand unbewohnbar und einsturzgefährdet.

Taschenlampenschein verrät Einbrecher – Polizisten schnappen 18-Jährigen auf frischer Tat

Baunatal (ots) – Dank der schnellen Mitteilung eines aufmerksamen Zeugen gelang Beamten des Baunataler Polizeireviers in der Nacht zum heutigen Dienstag die Festnahme eines 18-Jährigen aus Kassel, der in das Gebäude der Altenbauner Feuerwehr eingebrochen war. Der Tatverdächtige, der bereits hinreichend polizeibekannt ist, muss sich nun wegen Einbruchdiebstahls verantworten.

Der Zeuge hatte gegen 03:15 Uhr Taschenlampenschein in dem dunklen Feuerwehrgebäude im Aueweg gesehen und sofort die Polizei alarmiert. Bei Eintreffen der Streifen nur wenige Augenblicke später gab der auf frischer Tat ertappte Einbrecher sofort Fersengeld. Allerdings vergeblich, denn nach kurzer Verfolgung schnappten die Polizisten den 18-Jährigen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen hatte er die Scheibe eines Fensters an dem Gebäude eingeworfen und sich dann mit der Taschenlampe auf Beutezug begeben. Die Ermittlungen, ob er in der vergangenen Nacht auch in eine Kindertagesstätte im nahegelegenen Lohweg eingebrochen ist, dauern an.

Aufmerksamer Nachbar beobachtet Autodiebe – Ein Täter flüchtig – Hinweise erbeten

Vellmar (ots) – Ein Fahndungserfolg ist der Polizei in der Nacht zum heutigen Dienstag in Vellmar mit der Festnahme eines 31-jährigen Autodiebes aus Litauen gelungen. Nachdem ein aufmerksamer Zeuge zwei verdächtige Männer am Audi Q5 seines Nachbarn beobachtet und die Polizei alarmiert hatte, waren die beiden Täter zunächst mit einem Opel vom Tatort geflüchtet. Bei der sofort eingeleiteten Großfahndung entdeckte eine Streife das Fluchtfahrzeug, woraufhin die Autodiebe den Pkw stehen ließen und ihre Flucht zu Fuß fortsetzen. Den 31-Jährigen konnten die Polizisten nach kurzer Verfolgung auf einem Feldweg festnehmen. Er wird am heutigen Tag einem Haftrichter vorgeführt. Die zuständigen Beamten der Kasseler Kriminalpolizei bitten um Zeugenhinweise auf den unbekannten Komplizen, dem die Flucht gelang.

Noch stehen die nun folgenden umfangreichen Ermittlungen und Untersuchungen der Kasseler Kripo am Anfang. Nach ersten Erkenntnissen hatten die Täter sich dem geparkten Audi Q5 in der Straße “Lange Brücke” gegen 2 Uhr angenähert und mit einem speziellen Gerät das Schloss überwunden. Hierbei bemerkten die beiden professionell agierenden Diebe nicht, dass sie bereits von dem Zeugen aus dem Nachbarhaus beobachtet wurde.

Bei Eintreffen der hinzugeeilten Streifen flüchteten die Täter mit einem Opel vom Tatort, ließen das Auto aber bereits wenige hundert Meter entfernt im Bereich Espenauer Straße/ K 35 stehen. Von dort aus rannten sie querfeldein in Richtung Espenau. Die Polizisten nahmen umgehend die Verfolgung auf. Auf einem Feldweg hatte die Flucht des 31-Jährigen wenige Minuten später ein Ende, denn dort klickten für den Tatverdächtigen die Handschellen. Er befindet sich nun bis zur Vorführung beim Haftrichter im Polizeigewahrsam.

Die weitere Fahndung nach dem zweiten Täter, der durch das Feld in Richtung Hohenkirchen geflüchtet war, verlief ohne Erfolg. Wie sich herausstellte, handelte es sich bei den an dem Fluchtfahrzeug angebrachten Kasseler Kennzeichen um eine Totalfälschung. Derzeit findet eine umfangreiche Spurensicherung sowie Auswertung sichergestellter Beweismittel statt. Insbesondere ob noch weitere Täter beteiligt waren und der Festgenommene und sein Komplize für weitere Autodiebstähle verantwortlich sind, ist nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Wer den Beamten des Kommissariats 21/22 Hinweise auf den unbekannten Komplizen des Festgenommenen geben kann, wird gebeten, sich bei der Kasseler Polizei unter Tel.: 0561-9100 zu melden.

Unbekannter überfällt Supermarkt – Kasseler Kripo sucht Zeugen

Fuldatal (ots) – Am Montagabend 12.10.2020 kam es in Fuldatal-Ihringshausen zu einem Raubüberfall auf einen Supermarkt durch einen bislang unbekannten Täter. Der Maskierte hatte von der Verkäuferin derart eindrücklich und bedrohlich die Herausgabe von Geld gefordert, dass die verängstigte Frau der Forderung nachkam. Anschließend ergriff der Räuber mit dem erbeuteten Bargeld die Flucht. Die Ermittler des Kommissariats 35 der Kasseler Kripo suchen nach Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Raub gemacht haben oder Täterhinweise geben können.

Wie die aufnehmenden Beamten des Kasseler Kriminaldauerdienstes berichten, hatte der unbekannte Täter das Geschäft an der Ihringshäuser Straße, nahe der Kasseler Stadtgrenze, kurz vor Ladenschluss gegen 21:40 Uhr betreten. Nachdem er sich zunächst einige Minuten im Laden aufgehalten und offenbar gewartet hatte, bis andere Kunden das Geschäft verließen, kam es schließlich zu dem Überfall an der Kasse. Mit dem erbeuteten Bargeld flüchtete der Täter anschließend aus dem Markt und weiter über den Parkplatz in Richtung Kassel.

Von dem Räuber liegt folgende Beschreibung vor:

Etwa 20 bis 30 Jahre alt, ca. 1,80 Meter groß, normale Figur, trug eine dunkle Kappe und eine schwarze Maskierung vor dem Gesicht, bekleidet mit einem grauen Kapuzenpullover, einer dunklen Jogginghose und weißen Turnschuhen, hatte eine dunkle Tüte dabei.

Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung mit zahlreichen Polizeistreifen fehlte von dem Täter bereits jede Spur. Die Ermittler des K 35 bitten insbesondere Kunden des Marktes, die am gestrigen Montagabend kurz vor Ladenschluss dort eingekauft haben, sich bei der Polizei zu melden, da sie wichtige Zeugen sein könnten. Auch weitere Zeugen werden gebeten, sich unter Tel.: 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

Vollsperrung nach Auffahrunfall sorgte für Stau – Lkw-Fahrer schwer verletzt

Staufenberg/Autobahn 7 (ots) – Ein Auffahrunfall zwischen Lkws auf der Autobahn 7 in Richtung Süden in Höhe der hessisch-niedersächsischen Landesgrenze sorgte am Montagnachmittag 12.10.2020 für einen kilometerlangen Stau. Ein 62-jähriger Lkw-Fahrer aus Kassel erlitt bei dem Unfall schwere, aber nicht lebensgefährliche Verletzungen und wurde durch einen Rettungswagen in ein Kasseler Krankenhaus gebracht.

Wie die am Unfallort zwischen den Anschlussstellen Lutterberg und Kassel-Nord eingesetzten Beamten der Polizeiautobahnstation Baunatal berichten, ereignete sich der Zusammenstoß gegen 15:45 Uhr. Der 62-Jährige erkannte am Steuer seines Lkw aus unbekannten Gründen nicht rechtzeitig, dass der auf dem rechten Fahrstreifen vorausfahrende Sattelzug an einem Stauende anhalten musste und war auf den Auflieger aufgefahren.

Der in Baunatal wohnende 62-jährige Fahrer des vorausfahrenden Sattelzuges wurde hierbei leicht verletzt. Den Schaden an dem Lkw beziffern die Beamten auf etwa 50.000 Euro. Weitere 10.000 Euro Schaden entstanden am Auflieger des vorausfahrenden Sattelzugs. Beide Fahrzeuge wurden von Abschleppunternehmen geborgen. Aufgrund der Rettungs- und Bergungsarbeiten musste die Autobahn in Richtung Süden für rund 1 ½ Stunden voll gesperrt werden.

55.000 Euro Sachsachden bei Brand einer Scheune

Reinhardshagen-Vaake (ots) – Zum Brand des Dachstuhls einer Scheune kam es am Montagabend 12.10.2020 gegen 18:30 Uhr, in Reinhardshagen-Vaake, in der Strasse “Am Weserufer”.

Wie die Beamten der Polizeistation Hofgeismar mitteilen, entfachte sich das Feuer in der ausgebauten Etage des Dachstuhls. Zu Verletzten kam es nicht, da sich zum Zeitpunkt des Brandes keine Personen in dem Gebäude befanden. Der entstandene Gebäudeschaden wird auf ca. 55.000 Euro geschätzt.

Neben den Beamten der Polizeistation Hofgeismar und des Kriminaldauerdienstes aus Kassel waren Kräfte der Feuerwehren Hofgeismar und Reinhardshagen eingesetzt. Ein Mitarbeiter des Brandschutzamtes Kassel war ebenfalls vor Ort. Über die genaue Brandursache können noch keine Angaben gemacht werden. Die weiteren Ermittlungen hierzu werden durch das zuständige Kommissariat 11 der Kriminalpolizei Kassel geführt. Aufgrund der Löscharbeiten war die Bundesstrasse 80 im Bereich Reinhardshagen-Vaake bis ca. 23:30 Uhr voll gesperrt.

Folgemeldung von 16 Uhr:

(ots) – Nach dem Brand einer Scheune in der Straße “Am Westufer” in Reinhardhagen-Vaake am Montagabend 12.10.2020 gegen 18:30 Uhr, haben die Beamten des Kommissariats 11 der Kasseler Kripo ihre Ermittlungen am Dienstag 13.10.2020 an der Brandstelle fortgesetzt.

Wie sie berichten, ist derzeit noch nicht abschließend geklärt, wodurch das Feuer im ausgebauten Dachstuhl der Scheune ausgelöst worden war. Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung haben sich bislang jedoch nicht ergeben. Den entstandenen Sachschaden beziffern die Kriminalbeamten auf rund 55.000 Euro. Personen kamen nicht zu Schaden. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

