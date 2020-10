Karlsruhe – Erheblich alkoholisierter Radfahrer kontrolliert

Karlsruhe (ots) – In der Nacht auf Dienstag wurde ein stark alkoholisierter

Fahrradfahrer in Karlsruhe von der Polizei angehalten und kontrolliert.

Gegen 00:20 Uhr, fiel der 53-Jährige den Beamten in der Riefstahlstraße durch

seine unsichere Fahrweise auf. Bei einer durchgeführten Kontrolle wurde bei ihm

ein Alkoholwert von ungefähr 1,8 Promille festgestellt. Dem Mann wurde

anschließend auf der Dienststelle Blut entnommen. Er muss nun mit einer

Strafanzeige rechnen.

Waghäusel – Pkw-Fahrer unter Betäubungsmitteleinfluss unterwegs

Karlsruhe (ots) – Einen unter dem Einfluss von Betäubungsmittel stehenden

Pkw-Fahrer konnte die Polizei am Montagabend in Kirrlach aus dem Verkehr ziehen.

Der 24-Jährige fiel einer Streife gegen 20.30 Uhr auf der Waghäusler Straße auf,

da er beim Erkennen des Streifenwagens abrupt in die nördliche Waldstraße und

anschließend in die Kolpingstraße abbog. Bei der Kontrolle stellten die Beamten

die Beeinflussung durch Betäubungsmittel fest. Der 26-Jährige räumte auf Vorhalt

ein, einen Joint geraucht zu haben. Zur Entnahme einer Blutprobe wurde er auf

die Wache gebracht. Da der Beschuldigte in Deutschland keinen festen Wohnsitz

hat, musste er, bevor der die Dienststelle verlassen konnte, eine

Sicherheitsleistung hinterlegen.

Linkenheim-Hochstetten – Pkw kollidiert mit Straßenbahn

Karlsruhe (ots) – Rund 40.000 Euro Sachschaden sind die Folgen eines

Verkehrsunfalls, der sich am Dienstagmorgen in der Grenzstraße in Linkenheim

ereignet hat.

Nach aktuellem Kenntnisstand fuhr, gegen 06:50 Uhr, der 51-jährige VW-Fahrer die

Grenzstraße in Richtung Karlsruher Straße. Beim queren des dortigen

Bahnübergangs achtete er nicht auf den Schienenverkehr. Der Fahrer einer aus

Richtung Hochstetten kommenden Straßenbahn konnte einen Zusammenstoß nicht

vermeiden. Durch den Aufprall wurde das Fahrzeug des Unfallverursachers nach

links abgewiesen, um 90 Grad gedreht, wodurch der VW letztendlich auf einen

Ampelmasten geschoben wurden. Glücklicherweise zogen sich die Personen im VW-Bus

nur leichtere Verletzungen zu.

Nach den bisherigen Erkenntnissen waren die Bahnschranken nicht geschlossen und

die Lichtzeichenanlage zeigte kein Rotlicht.

Karlsruhe – Angetrunkener E-Scooter Fahrer kontrolliert

Karlsruhe (ots) – In der Nacht auf Dienstag wurde in Karlsruhe ein 24-jähriger

E-Scooter Fahrer von der Polizei angehalten und kontrolliert.

Der Mann fiel den Beamten um 00:35 Uhr an der Kreuzung Karlstraße, Ecke

Akademiestraße durch seine Fahrweise auf. Ein durchgeführter Atemalkoholtest

ergab einen Wert von über 1 Promille. Der Mann muss nun mit einer Anzeige

rechnen.

Karlsruhe – Streitigkeiten über die Maskenpflicht führen zu größerem Polizeieinsatz in Straßenbahn

Karlsruhe (ots) – Offenbar aufgrund mehrerer Missverständnisse kam es am

Montagnachmittag in Karlsruhe zu einem größeren Polizeieinsatz, nachdem sich

zwei Personen in einer Straßenbahn über die Maskenpflicht gestritten hatten.

Nach den bisherigen Erkenntnissen befanden sich die beiden 32 und 58 Jahre alten

Beteiligten gegen 16:30 Uhr in der Straßenbahn der Linie 4. Da der 58-Jährige

anscheinend seine Maske nicht ordnungsgemäß aufgezogen hatte, wurde er vom

32-Jährigen darauf angesprochen. In der Folge entwickelte sich hierüber ein

verbaler Disput, in dessen Verlauf der 58-Jährige in seine Jacke griff und kurz

darauf seine als Pistole geformte Hand wieder herauszog. Er machte damit aber

offenbar keine Gesten in Richtung des 32-Jährigen.

Der Jüngere beendete hiernach den Streit und entfernte sich zunächst. Als er

jedoch kurz darauf erneut in Richtung des 58-Jährigen lief, griff dieser wieder

in seine Jacke und sprang auf. Der 32-Jährige informierte daraufhin die

Straßenbahnführerin, um eine weitere Eskalation zu vermeiden. Eine Verständigung

der Polizei beabsichtigte er jedoch nicht.

In der Folge ging beim Polizeinotruf über die Zentrale der VBK der Hinweis ein,

dass eine Person mit einer unbekannten Waffe mehrere Fahrgäste bedrohen soll.

Daraufhin fuhren etliche Streifenwagenbesatzungen mit entsprechender

Schutzausstattung zur betreffenden Straßenbahn an der Haltestelle Kolpingplatz.

Mit mehreren Beamten wurde die Bahn anschließend durchsucht und der 58-Jährige

konnte widerstandslos vorläufig festgenommen werden. Bei seiner Durchsuchung

fanden die Polizisten ein Cutter-Messer sowie ein verbotenes Einhandmesser.

Beide Messer wurden beschlagnahmt.

Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen vor Ort wurde der 58-Jährige aus der

Kontrolle entlassen. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen des Mitführens eines

Einhandmessers.

Linkenheim-Hochstetten – Vorfahrtsverletzung mit leicht verletzter Person

Karlsruhe (ots) – Glück im Unglück hatte eine 62 Jahre alte Clio-Fahrerin, als

sie am Montagmittag im Kreuzungsbereich Hans-Thoma-Straße /

Albert-Einstein-Straße von einem Ford-Transit-Fahrer übersehen wurde und dabei

nur leicht verletzt wurde.

Der 28-jährige Unfallverursacher fuhr auf der Hans-Thoma-Straße und wollte im

Kreuzungsbereich nach links in die Albert-Einstein-Straße abbiegen. Hierbei

übersah er die in Richtung Karlsruher Straße fahrende Clio-Fahrerin zu spät und

kollidierte mit dieser. Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurde der Clio um 90

Grad gedreht. Vorsichtshalber kam die 62-Jährige mit einem Rettungsdienst in

eine Klinik. Der durch den Unfall entstandene Sachschaden wird auf rund 5.000

Euro geschätzt.

Karlsruhe – 20-Jährige wirft mit Sektflasche nach Mann

Karlsruhe (ots) – Eine Handgreiflichkeit zwischen einem Mann und einer Frau aus

der Obdachlosenszene mündete am Montagmittag auf der Kaiserstraße in einer

gefährlichen Körperverletzung.

Nach ersten Angaben kam es aus noch unbekannter Ursache gegen 12.50 Uhr zwischen

einem 42-Jährigen und einer 20 Jahre alten Frau zunächst zu einem gegenseitigen

Schlagabtausch. In der Folge nahm wohl die 20-Jährige eine Sektflasche zur Hand

und warf sie dem Mann gegen den Kopf. Er trug eine Kopfplatzwunde davon und kam

mittels Rettungswagen zur Behandlung in ein Krankenhaus.

Die junge Frau hatte sich zunächst von der Örtlichkeit entfernt, kehrte aber

wieder aus freien Stücken zurück und ließ sich widerstandslos vorläufig

festnehmen. Sie muss nun mit einer Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung

rechnen.

Ettlingen – Krankenwagen benötigt polizeiliche Unterstützung

Karlsruhe (ots) – Im Zuge der Unterstützung einer Rettungswagenbesatzung vor

einem Ettlinger Baumarkt wurden am Montag, um 14 Uhr, zwei Polizeibeamte leicht

verletzt. Ein 22-jähriger Mann hatte vermutlich einen Krampfanfall erlitten und

wollte sich in seinem physischen und psychischen Ausnahmezustand nicht ärztlich

versorgen lassen. Daher wurden zwei Streifenbesatzungen des Polizeirevier

Ettlingen hinzugerufen, um den Mann zu fixieren und so eine ärztliche Behandlung

zu ermöglichen. Während der Maßnahmen wurde eine Beamtin in den Arm gebissen,

ein weiterer Beamter wurde ins Gesicht geschlagen. Schließlich gelang es, den

Mann im Rettungswagen zu stabilisieren und ins Krankenhaus zu bringen, wo er

ärztlich versorgt wurde.

Karlsruhe – Kind von Pkw erfasst

Karlsruhe (ots) – Am Montagnachmittag, gegen 14 Uhr, befuhr eine neunjährige

Schülerin mit ihrem Fahrrad den Gehweg entlang der Welschneureuter Straße. Sie

trug einen Fahrradhelm. Auf Höhe eines Fußgängerüberwegs wechselte sie

unvermittelt vom Gehweg auf die Fahrbahn und wurde dort vom Pkw einer

47-jährigen Frau erfasst. Das Mädchen stürzte nicht, zog sich aber dennoch eine

leichte Verletzung an der Hand zu. Das Kind konnte in die Obhut des Vaters

übergeben werden.

Karlsruhe – Zusammenstoß zwischen Sattelzug und Pedelc bei Abbiegevorgang – Zeugen gesucht

Karlsruhe (ots) – Am Montagmittag wollte ein 44-jähriger Sattelzugfahrer von der

Wolfartsweierer Straße nach rechts in den Ostring abbiegen. Zeitgleich

überquerte eine 58-jährige Pedelecfahrerin auf der Wolfartsweierer Straße den

Ostring in Richtung Innenstadt. Beim Abbiegevorgang kam es zwischen beiden

Verkehrsteilnehmern zu einem leichten Zusammenstoß, bei welchem die

Pedelecfahrerin abgewiesen wurde und zu Fall kam. Die Fahrerin wurde durch den

Sturz leicht verletzt und anschließend in ein Krankenhaus eingeliefert. Da durch

die bisherigen Ermittlungen die tatsächliche Ampelschaltung bislang nicht

geklärt werden konnte bittet die Polizei Zeugen des Unfalls, sich mit dem

Verkehrsunfalldienst unter 0721/94484-0 in Verbindung zu setzen.