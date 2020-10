Mannheim- Sandhofen, BAB 60: Unfallverursacher flüchtig, Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfall mit Verletzten und hohem Sachschaden

Mannheim (ots) – Am Dienstagnachmittag gegen 15:00 Uhr kam zu es auf der A 60

zwischen Ludwigshafen und dem Viernheimer Dreieck zu einem Verkehrsunfall mit

mehreren Fahrzeugen, wobei der Unfallverursacher flüchtig ist. Dieser fuhr an

der Anschlussstelle Mannheim-Sandhofen mit sehr geringer Geschwindigkeit auf die

Hauptfahrbahn auf, wodurch vier dort fahrende Fahrzeuge abbremsen mussten und

miteinander kollidierten. Drei Insassen im Altern von 78, 69 und 36 Jahren

wurden hierbei verletzt, welche zur weiteren Behandlung in umliegende

Krankenhäuser eingeliefert wurden. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 75.000

EUR. Die Fahrbahn musste zeitweise voll gesperrt werden. Bei dem flüchtigen

Fahrzeug handelt es sich nach ersten Ermittlungen um einen weißen Nissan Qashqai

aus dem Kreis Worms. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden

gebeten sich mit der Polizei in Verbindung zu setzten.

Mannheim: 24-jähriger Tatverdächtiger wegen Verdachts des Betäubungsmittelhandels in nicht geringer Menge in Haft – 4,5 Kilogramm Haschisch sichergestellt

Mannheim (ots) – Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Mannheim und

des Polizeipräsidiums Mannheim:

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim wurde durch das Amtsgericht Mannheim

Haftbefehl gegen einen 24-jährigen marokkanischen Staatsangehörigen erlassen. Er

steht im dringenden Verdacht, mit Haschisch in nicht geringer Menge Handel

getrieben zu haben.

Der Tatverdächtige befand sich am Montag, 12.10.2020, kurz nach 14 Uhr als

Beifahrer in einem Mercedes, der Beamten der Autobahnpolizei Walldorf

aufgefallen war und schließlich auf der B 38, Einfahrt Mannheim-Käfertal,

gestoppt wurde. Bei der Kontrolle führte er einen Rucksack mit sich, in dem sich

fünf Pakete mit insgesamt rund 4,5 Kilogramm Haschisch befanden.

Durch die Staatsanwaltschaft Mannheim wurde beim Amtsgericht Mannheim ein

Haftbefehl gegen den Tatverdächtigen wegen Flucht- und Verdunkelungsgefahr

erwirkt. Er wurde am Montagnachmittag dem Haft- und Ermittlungsrichter beim

Amtsgericht Mannheim vorgeführt. Nach der Eröffnung des Haftbefehls wurde er in

eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Mannheim und des Drogendezernats bei der

Kriminalpolizeidirektion Heidelberg dauern an.

Mannheim/Heidelberg/Rhein-Neckar-Kreis: Aktion „Sicherer Schulweg“, Ergebnisse der Kontrollmaßnahmen des Polizeipräsidiums Mannheim

Mannheim (ots) – Im Zeitraum vom 14.09.2020 bis 02.10.2020 führte das

Polizeipräsidium Mannheim zu Beginn des neuen Schuljahres

Verkehrsüberwachungsmaßnahmen an insgesamt 309 Schulen und den Wegen dorthin

durch. Hierbei ging es nicht nur darum Verstöße konsequent zu ahnden, sondern

insbesondere auch präventiv tätig zu werden und Schüler, Eltern und weitere

Verkehrsteilnehmer für verkehrsgerechtes Verhalten im Umfeld von Schulen, gerade

zum Schulbeginn zu sensibilisieren.

Insgesamt stellten die Beamten mehr als 1.200 Fehlverhaltensweisen bei

Verkehrsteilnehmern im Zusammenhang mit dem Weg zur Schule fest. Wie auch schon

in den Jahren zuvor stellten Verstöße gegen die Vorschriften von Halten bzw.

Parken, Verstöße gegen die Gurtpflicht/ Rückhalteeinrichtungen sowie das falsche

bzw. fehlerhafte Überqueren der Fahrbahn die häufigsten Fehlverhaltensweisen

dar. Rund 90 Personen nutzten auch nicht den an den kontrollierten Örtlichkeiten

vorhandenen Fußgängerüberweg.

260 Schulkinder, 75 Fußgänger, 140 Radfahrer und 762 Kraftfahrer wurden

beanstandet. Es wurden 99 Ordnungswidrigkeitenanzeigen und 684 Verwarnungen im

Ordnungswidrigkeitenbereich gefertigt.

Flankieren hierzu wurden auch Geschwindigkeitskontrollen im Zusammenhang mit der

Schulwegüberwachung im Umfeld der Schulen durchgeführt. Dabei ergaben sich 154

Geschwindigkeitsverstöße, davon hatten 15 Verkehrsteilnehmer die Geschwindigkeit

um mehr als 21 km/h überschritten.

Die Kontrollen und die Präsenz der Polizei im Bereich von Schulen und Schulwegen

zur Verkehrsüberwachung bleiben weiterhin ein Schwerpunkt der polizeilichen

Verkehrssicherheitsarbeit. Die Polizei ist aber auch auf die Mithilfe der Eltern

angewiesen. Diese sollten, insbesondere mit den Schulanfängern, ein

Schulwegtraining durchführen. Es hat sich als sehr sinnvoll erwiesen, mit den

Kleinen den Schulweg mehrfach abzugehen und die Kinder hierbei auf Gefahren- und

Problemstellen hinzuweisen.

Mannheim-Schwetzingerstadt: Verkehrsunfall mit Unfallflucht – Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Schwetzingerstadt (ots) – Zu einem Verkehrsunfall kam es zwischen

Freitag, 09.10.2020 – 08:00 Uhr, und Montag, 12.10.2020 – 11:00 Uhr, in der

Spinozastraße, bei dem der Verursacher anschließend einfach davonfuhr. Ein

bislang unbekannter Autofahrer beschädigte vermutlich beim Ein- bzw. Ausparken

einen geparkten Audi und fuhr anschließend davon, ohne seiner

Feststellungspflicht nachzukommen. Der Sachschaden beträgt rund 3.000 EUR.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich

entweder beim Polizeiposten Mannheim-Schwetzingerstadt, unter der Telefonnummer

0621-4403993, oder beim Polizeirevier Mannheim-Oststadt, unter der Telefonnummer

0621-1743310, zu melden.

Mannheim/Vogelstang: Diebstahl aus Baustellengelände – Zeugen gesucht

Mannheim/Vogelstang (ots) – Im Zeitraum von Samstagmittag bis Montagmorgen

entwendeten bislang noch unbekannte Täter eine Rüttelplatte von einer Baustelle

im Cecil-Taylor-Ring. Die Täter verschafften sich Zutritt, indem sie das

Vorhängeschloss des Bauzauntors aufbrachen. Anschließend wurde der Bagger, der

die Rüttelplatte sicherte, kurzgeschlossen und unbefugt in Gebrauch genommen.

Das über 700kg schwere Baustellengerät wurde mit Hilfe der Baggerschaufel auf

einen Anhänger geladen, mit dem sich die Unbekannten vom Ort des Geschehens

entfernten. Die genannte Rüttelplatte hat einen Wert von über 12.000 Euro; am

Bagger entstand Sachschaden von ca. 500 Euro.

Zeugen, die in dem genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben

oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der

Telefonnummer 0621/71849-0 beim Polizeirevier Mannheim-Käfertal zu melden.

Mannheim-Neckarau: Bei Wohnungseinbruch hochwertige Bekleidung entwendet – Zeugen gesucht

Mannheim-Neckarau (ots) – In der Nacht von Samstag auf Sonntag brachen

unbekannte Täter in ein Mehrfamilienhaus im Stadtteil Neckarau ein. Zwischen

Samstag, 23.30 Uhr und Sonntag, 10.00 Uhr versuchten die Einbrecher zunächst ein

Fenster zur Straßenseite aufzuhebeln. Als dies misslang, drangen sie in den

Innenhof ein und versuchten vergeblich, die Wohnungstür aufzubrechen und

manipulierten am Schloss. Schließlich schlugen sie das Badezimmerfenster ein und

drangen in die Wohnräume ein. Hier durchwühlten sie sämtliche Zimmer und

beschädigten mehrere Möbelstücke. Sie ließen schließlich die gesamte Garderobe

des Bewohners, bestehend aus einer Vielzahl von hochwertigen

Markenbekleidungsstücken, mitgehen. Darüber hinaus entwendeten sie hochpreisige

Damen- und Herrenschuhe sowie mehrere Schmuckstücke. Der Schaden lässt sich

derzeit noch nicht abschätzen.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise

geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarau, Tel.:

0621/83397-0 zu melden.