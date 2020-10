Schriesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Fünf geparkte Autos zerkratzt – Gesamtsachschaden mehrere Tausend Euro – Polizei sucht Zeugen

Schriesheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Unbekannte Täter haben in der Nacht von

Freitag auf Samstag (9./10.10.2020) insgesamt fünf geparkte Autos mit einem

unbekannten Gegenstand zerkratzt. Die Halterin eines BMW, der in der

Steinachstraße abgestellt war, meldete sich und teilte die Sachbeschädigung mit.

Das Auto war an mehreren Stellen zerkratzt. Bei der Überprüfung der Umgebung

konnten drei weitere Autos entdeckt werden, die auf die gleiche Art und Weise

beschädigt worden waren. Der Gesamtsachschaden summiert sich auf mehrere tausend

Euro. Zeugen, die im fraglichen Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht

haben, werden gebeten, sich unter Telefon 06203/61301 beim Polizeiposten in

Schriesheim zu melden.

Mauer/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall mit drei Verletzten

Mauer/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Zu einem Verkehrsunfall kam es am Montag gegen

17:30 Uhr auf der B45/Abfahrt Mauer-Mitte. Eine 23-jährige bog mit ihrem VW von

Mauer-Mitte kommend auf die B45 ab und missachtete hierbei die Vorfahrt einer

48-jährigen Mercedes-Fahrerin, welche in Richtung Neckargemünd unterwegs war,

woraufhin es zur Kollision der beiden Fahrzeuge kam. Die 23-jährige wurde bei

dem Unfall schwer verletzt, die 48-jährige und ihre 19-jährige Beifahrerin

leicht. Alle Verletzten wurden mit Rettungswägen in eine Klinik gefahren. Der

Sachschaden beträgt rund 20.000 EUR.

Schriesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Bus macht Vollbremsung – zwei Verletzte

Schriesheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Montag kam es gegen 14:30 Uhr kurz vor

der Kreuzung Landstraße/Talstraße zu einem Bremsvorgang eines Busses, bei dem

zwei Frauen verletzt wurden. Der Busfahrer bremste aufgrund eines vor ihm

fahrenden weißen BMWs ab, als aufgrund des Bremsvorganges eine 71-jährige von

ihrem Sitz fiel und sich dabei mehrere Verletzungen zuzog. Eine 20-jährige wurde

ebenfalls leicht verletzt. Beide wurden vor Ort erstversorgt und anschließend

mit einem Rettungswagen in eine Klinik gefahren.

Schwetzingen, Rhein-Neckar-Kreis: Seniorin fällt Trickdiebinnen zum Opfer – Zeugen gesucht

Schwetzingen (ots) – Zwei Trickdiebinnen haben bei einer Seniorin in

Schwetzingen am Donnerstag, 8.10.2020, um 13.30 Uhr aus deren Wohnung in der

Friedrich-Ebert-Straße drei Briefumschläge mir Bargeld im Wert von mehreren

hundert Euro gestohlen. Die Täterinnen gaben an, mit der Hausverwaltung in

Kontakt treten zu wollen und benötigten dazu die Kontaktdaten der älteren Dame.

Da sie keine Schreibutensilien hatten, baten sie um Hilfe und Zutritt zur

Wohnung. Während einer der Täterinnen sich von der Bewohnerin die Wohnung zeigen

ließ, nutzte die zweite Täterin einen unbeaufsichtigten Moment und nahm das Geld

aus der Küche an sich. Die 88-Jährige bemerkte den Diebstahl erst, als die

Frauen die Wohnung verlassen hatte.

Die Täterinnen werden wie folgt beschrieben: – 1,65 Meter groß – 40-50 Jahre alt

Schulterlange dunkle Haare – Korpulent – Südländisches Aussehen – Trug Bluse

mit Blumenoptik

Die zweite Täterin: – Ca. 30 Jahre alt – Dunkle Haare – Dunkel gekleidet –

Dunkler Mundschutz

Hinweise bitte an das Polizeirevier Schwetzingen unter Telefon 06202/288-0.

Aus gegebenen Anlass weist die Polizei nochmals auf nachfolgende Tipps hin und

bittet, diese zu beherzigen:

Lassen Sie keine Fremden in die Wohnung!

Sehen Sie sich Besucher vor dem Öffnen durch den Türspion oder

mit einem Blick aus dem Fenster an und machen Sie von Ihrer

Türsprechanlage Gebrauch.

Sperrbügel oder Sicherheitskette an.

wenn unbekannte Besucher vor der Tür stehen, oder bestellen Sie

die Besucher zu einem späteren Termin, wenn eine

Vertrauensperson anwesend ist.

an der Tür (Beispiel: Bitte um Schreibzeug oder um ein Glas

Wasser): Woher sollte der Nachbar die Besucher wirklich kennen?

Warum wenden sich die Besucher im Notfall nicht an eine

Apotheke, eine Gaststätte oder ein Geschäft, sondern an eine

(abgelegene) Privatwohnung?

Angebot, selbst nach Hilfe zu telefonieren oder das Gewünschte

(Schreibzeug, Glas Wasser etc.) hinauszureichen, und halten Sie

dabei die Tür geschlossen.

energisch. Sprechen Sie sie laut an und rufen Sie um Hilfe.

Mitbewohnern. Machen Sie ihnen das Angebot, bei fremden

Besuchern an der Wohnungstür zur Sicherheit hinzuzukommen, und

übergeben Sie für solche Fälle die eigene Telefonnummer.

Weinheim, Rhein-Neckar-Kreis: Zusammenstoß beim Auffahren auf die A5

Weinheim (ots) – Als ein 50-Jähriger mit seinem Pkw am Montag um 20.15 Uhr beim

Autobahnkreuz Weinheim von der A659 kommend auf die A5 auffahren wollte, ist er

mit dem Wagen eines 40-Jährigen zusammengestoßen. Durch den Aufprall drehte sich

das Fahrzeug des 50-Jährigen um 90 Grad und kam auf der linken Spur zum Stehen.

Der Schaden beträgt rund 8500 Euro. Verletzt wurde niemand.

Eberbach, Rhein-Neckar-Kreis: Vorfahrt missachtet – 5500 Euro Schaden

Eberbach (ots) – Bei einem Zusammenstoß zweier Fahrzeuge an der Kreuzung Untere

Talstraße und Neuer Weg Nord in Eberbach am Montag um 10.15 Uhr ist ein Schaden

von rund 5500 Euro entstanden. Ein 55-Jähriger wollte links von der Talstraße in

den Neuen Weg Nord einbiegen und übersah dabei den Pkw einer 84-Jährigen, die

Vorfahrt hatte. Verletzt wurde niemand.

Schriesheim, Rhein-Neckar-Kreis: Unfall mit mehreren Autos – Eine Leichtverletzte und 12000 Euro Schaden

Schriesheim (ots) – Bei einem Verkehrsunfall in Schriesheim am Montag um 13 Uhr

mit vier beteiligten Fahrzeugen ist eine Beifahrerin leicht verletzt worden. Ein

29-Jähriger fuhr auf der B3 in südlicher Richtung, als ein 56-Jähiger mit seinem

Pkw wegen eines Fahrzeugs der Müllabfuhr anhalten musste. Die beiden

darauffolgenden Autos eines 31-Jährigen und eines 57-Jährigen konnten

rechtzeitig bremsen, während der 29-Jährige die Situation zu spät erkannte und

alle Wagen ineinanderschob. Dabei verletzte sich die Beifahrerin des

31-Jährigen. Es entstand ein Schaden von rund 12000 Euro.

Spechbach/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Jugendtreff und Sachbeschädigungen in Bankgebäude sowie an einer Sporthalle

Spechbach/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Vier Jugendliche im Alter von 16 und 17

Jahren stehen unter dringendem Tatverdacht, in der Nacht von Samstag auf Sonntag

in einen Jugendtreff eingebrochen zu sein sowie Sachbeschädigungen in einem

Bankgebäude und an einer Sporthalle begangen zu haben.

Bei dem genannten Jugendtreff verschafften sich die Täter Zutritt, indem sie die

Fensterläden aufbrachen und anschließend die Fensterscheiben einschlugen. Im

Gebäudeinnern durchwühlten die Täter die Küche – ob etwas gestohlen wurde ist

noch unklar. Im Vorraum eines Bankgebäudes wurde jegliches Mobiliar umgeworfen,

Mülleimer ausgeleert, Flyer zerrissen und Getränke verschüttet. Ob etwas

entwendet wurde, ist ebenfalls noch Gegenstand der Ermittlungen. Eine weitere

Sachbeschädigung konnte an einer Turn-und Sporthalle festgestellt werden. Hier

wurde ein Fenster so beschädigt, dass es aus der Fassung sprang und sich nun

nicht mehr schließen lässt. Betreten werden konnte die Halle allerdings nicht.

Der entstandene Sachschaden an den einzelnen Tatorten ist noch unklar.

Die vier Jugendlichen wurden am Sonntagmorgen, gegen 4 Uhr, an einer

Bushaltestelle kontrolliert. Der dringende Tatverdacht ergab sich durch die vor

dem Jugendtreff aufgefundenen Gegenstände, dem anschließenden Abgleich von

Kameraüberwachungen und der räumlichen Nähe der drei Tatorte. Die Polizei hat

die Ermittlungen aufgenommen.

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis: 13-jähriges Mädchen von Unbekanntem begrapscht – Polizei sucht Zeugen

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Ein unbekannter Jugendlicher hat am

Montagnachmittag in Schwetzingen ein 13-jähriges Mädchen sexuell belästigt. Das

Mädchen hielt sich gegen 17.00 Uhr mit drei Freunden am Verbindungsweg zwischen

Mannheimer Straße und dem Parkplatz „Alter Messplatz“ auf, als sich eine

Personengruppe von drei jungen Männern näherte. Das Trio suchte besonders

Kontakt zu der 13-Jährigen und zwei weiteren Mädchen. Einer der jungen Männer

wurde schließlich zudringlich und griff dem 13-jährigen Mädchen über der

Oberbekleidung unvermittelt an die Brust, sodass diese Schmerzen verspürte.

Selbst als das Mädchen klar aussprach, dass sie das nicht wolle und den

Unbekannten wegdrückte, ließ dieser nicht ab, umarmte die 13-Jährige, griff ihr

unter dem Top in den BH und an die Brust. Der Geschädigten und ihren Freuden

gelang es schließlich, sich von der Gruppe zu entfernen und auf dem

Polizeirevier Schwetzingen Anzeige zu erstatten.

Der zudringliche Jugendliche wird wie folgt beschrieben:

Ca. 175 bis 180 cm groß

Nach eigenen Angaben 17 Jahre alt

Schlanke Statur

Arabisches Aussehen

Dunklere Hautfarbe

Kurze schwarze Haare, mit längerem Deckhaar, zur Seite gegelt,

seitlich ausrasiert, mit einrasiertem Hash-Tag-Symbol (#)

seitlich ausrasiert, mit einrasiertem Hash-Tag-Symbol (#) Cut in die Augenbraue rasiert

Bekleidet mit schwarzer Winterjacke der Marke Wellensteyn und

schwarzer Jogginghose mit seitlichen dicken roten Streifen

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich

beim Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Tel.:

0621/174-4444 zu melden.

Leimen/Rhein-Neckar-Kreis: Balkonbrand in Mehrfamilienhaus – keine Verletzten – Brandursache vergessene Kerze

Leimen/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Leimen/Rhein-Neckar-Kreis: Balkonbrand in

Mehrfamilienhaus – keine Verletzten – Brandursache brennende Kerze

Am Dienstagmorgen gegen 1.40 Uhr wurde der Leitstelle ein Brand in einem

Mehrfamilienhaus in der Oskar-Trinks-Straße mitgeteilt. Wie sich herausstellte,

war ein Sofa auf einem Balkon in Brand geraten. Durch das schnelle Eingreifen

der Feuerwehren aus Leimen, Stl. Ilgen und Nußloch konnte ein Übergreifen der

Flammen auf das Gebäude verhindert werden. Insgesamt drei Bewohner wurden in

einem Rettungswagen ärztlich untersucht, eine weitere Behandlung war nicht

erforderlich. Ein 19-jähriger Bewohner der betroffenen Wohnung gab an, dass er

vergessen habe, eine große brennende Kerze auf dem Balkon zu löschen und deshalb

das Sofa in Brand geraten sei. Nachdem die Feuerwehr die Wohnung bzw. das Haus

belüftet hatte, konnten die Bewohner wieder zurückkehren. Die Höhe des

entstandenen Sachschadens steht bislang noch nicht fest. Die weiteren

Brandermittlungen hat der Polizeiposten Leimen übernommen.