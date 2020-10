Heidelberg/Altstadt: 20-jähriger Mann wegen Verdachts des Diebstahls und räuberischen Diebstahls in Haft

Heidelberg/Altstadt (ots) – Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft

Heidelberg und des Polizeipräsidiums Mannheim.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg wurde durch das Amtsgericht

Heidelberg Untersuchungshaftbefehl gegen einen 20-jährigen Mann erlassen. Dieser

steht im dringenden Verdacht, einen Diebstahl am Freitagabend, den 02.10.2020,

und einen räuberischen Diebstahl am Montagabend, den 12.10.2020, begangen zu

haben.

Der Tatverdächtige soll am 02.10.2020 aus einem Kaufhaus am Bismarckplatz in

Heidelberg eine Jacke entwendet haben, ohne für diese zu bezahlen. Hierfür soll

er die Warensicherung abgerissen und anschließend den Laden verlassen haben.

Zu dem räuberischen Diebstahl kam es am Montagabend in einem Kaufhaus in der

Hauptstraße der Heidelberger Altstadt. Hierbei habe sich der 20-Jährige eine

Weste angezogen, die Warensicherung entfernt und den Laden verlassen, ohne

vorher zu bezahlen. Zwei aufmerksame Ladendetektive beobachteten dies und

konnten den Flüchtigen festhalten, der sich zunächst in Richtung Brunnengasse

entfernte. Um die Flucht fortzusetzen, schlug der 20-Jährige mit Faust und

Ellenbogen wild um sich, wobei er einen der beiden Ladendetektive im Armbereich

traf. Der Beschuldigte konnte sich, unterstützt durch einen möglichen Mittäter,

der den Detektiv ebenfalls angriff, zunächst losreißen und wegrennen, wurde aber

durch eine Streife des Polizeipräsidiums Mannheim ausfindig gemacht und

festgenommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg wurde

Untersuchungshaftbefehl gegen den 20-jährigen Tatverdächtigen erlassen. Er wurde

nach der Vorführung bei der Haft- und Ermittlungsrichterin und Eröffnung des

Haftbefehls in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Heidelberg und des Polizeipräsidiums

Mann-heim dauern an.

Heidelberg: Auffahrunfall mit einer leicht verletzten Person

Heidelberg (ots) – Am Montag kam es gegen 19:30 Uhr an der Kreuzung Speyerer

Straße/L600a zu einem Verkehrsunfall. Ein 21-jähriger Mann war mit seinem

Hyundai auf der Speyerer Straße unterwegs und wollte nach links auf die L600a

abbiegen. Verkehrsbedingt musste er auf der Linksabbiegerspur anhalten. Eine

24-jährige VW-Fahrerin reagierte zu spät und fuhr dem jungen Mann auf. Durch den

Aufprall wurde die Frau leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in eine

Klinik gefahren. Beide Autos mussten abgeschleppt werden, der Gesamtschaden

beträgt rund 10.000 EUR, an dem VW entstand Totalschaden.

Heidelberg-Stadt: Zwei Baumaschinen gestohlen – Polizei sucht Zeugen

Heidelberg (ots) – Zwei Baumaschinen sind über das vergangene Wochenende (9.-12.

Oktober 2020) aus dem Rohbau des neuen Ärztehauses in der Eppelheimer Straße in

Heidelberg gestohlen worden. Ein Mitarbeiter meldete den Diebstahl am

Montagmorgen, nachdem er festgestellt hatte, dass aus dem abgeschlossenen

Kellerraum eine Akkubohrmaschine und bereits eine Woche zuvor ein

Akkubandschleifer entwendet wurden. Was er zunächst für ein Versäumnis eines

Kollegen hielt, der die Maschinen nicht zurückgelegt hätte, entpuppte sich nun

doch als Diebstahl. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden

gebeten, sich an das Polizeirevier Heidelberg-Mitte unter Telefon 06221/99-1700

zu wenden.