Einbruchsdiebstahl in Lagerräume des Grün- und Umweltamtes

Mainz-Weisenau (ots) – Zwischen Samstagmittag 10.10.2020 und Montagmorgen 12.10.2020 schlagen unbekannte Täter die Glasscheibe eines Lagerraums des Grün- und Umweltamtes in Mainz-Weisenau ein und entwenden mehrere Arbeitsgeräte und Akkus. Im weiteren Verlauf begeben sie sich über das Dach in eine weitere Halle und schlagen auch hier eine Scheibe ein. Sie brechen einen in der Halle geparkten Sprinter auf und entwenden daraus einen Laubbläser. Das genaue Diebesgut ist derzeit noch unklar. Es liegen keine Täterhinweise vor.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

Schläge nach Hinweis auf Maskenpflicht

Mainz-Bleichenviertel (ots) – Die Fahrt im Linienbus endet für einen 54-jährigen Wiesbadener am Montagmittag 12.10.2020 mit leichten Verletzungen. Gegen 13:15 Uhr befindet sich ein 35-Jähriger Mann im Bus der Linie 6, ohne einen gesetzlich vorgeschriebenen Mund-Nasenschutz zu tragen. Ein unbekannter älterer Fahrgast bittet den 35-Jährigen höflich einen Mund-Nasenschutz aufzusetzen.

Hierauf reagiert der 35-Jährige äußerst aggressiv, laut und unflätig gegenüber dem älteren Herrn. Der 35-Jährige ist so aggressiv, dass ein 54-Jähriger Fahrgast dazwischen gehen muss, um schlimmeres zu verhindern. Versuche des 54-Jährigen den jungen Mann zu beruhigen schlagen allerdings fehl.

Nachdem der 35-Jährige und der 54-Jährige den Bus an der Haltestelle in der Großen Bleiche verlassen, schlägt der 35-Jährige mehrfach mit geballten Fäusten auf den Wiesbadener ein. Dieser kann die Schläge teilweise abwehren, wird aber trotzdem leicht verletzt.

Auch während der Anwesenheit der alarmierten Funkstreife des Mainzer Altstadtreviers, verhält sich der 35-Jährige unflätig. Es stellt sich heraus, dass er bereits polizeilich bekannt ist. Der junge Mann muss sich nun wegen Körperverletzung und des nicht Tragens einer Mund-Nasenbedeckung verantworten.

Winterjacke aus Auto entwendet

Mainz (ots) – Zwischen Sonntagmittag 11.20.2020 gegen 14 und Montagabend 12.10.2020 gegen 20 Uhr brechen unbekannte Täter in ein Auto ein, das in einer Tiefgarage in der Anni-Eisler-Lehmann-Straße geparkt ist. Sie schlagen die vordere Scheibe der Beifahrerseite ein und entwenden eine hochwertige Winterjacke. Es liegen keine Täterhinweise vor.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

