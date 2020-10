Worms (ots) – In der Nacht von Montag 12.10.2020 auf Dienstag 13.10.2020 wird der Polizei Worms eine Gruppe Jugendlicher in der Stephansgasse gemeldet, die versucht einen massiven Holztisch in Brand zu setzten. Bei Eintreffen der ersten Streifenwagenbesatzung flüchtet die Gruppe zunächst, kann durch die nacheilenden Polizeibeamten jedoch eingeholt und einer Personenkontrolle unterzogen werden.

Bei der Kontrolle stellt sich heraus, dass die Jugendlichen bereits öfters wegen verschiedenster Delikte polizeilich in Erscheinung getreten sind.

Eine 17-jährige Wormserin verhält sich gegenüber den Polizeibeamten durchweg aggressiv und unkooperativ, sodass sie zwecks Übergabe an eine erziehungsberechtigte Person, zur Dienststelle verbracht werden muss. Gegen die Verbringung wehrt sie sich jedoch mit Tritten gegen die Beine der eingesetzten Beamte. Sie wird schließlich gefesselt und auf der Dienststelle ihrem Vater übergeben. Gegen sie wird nun wegen tätlichen Angriffs und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.

Die getretenen Polizeibeamten werden durch die Tritte nicht verletzt.

Ein 18-jähriger Angehöriger der Gruppe tituliert die eingesetzten Beamten fortwährend mit diversen Beleidigungen. Im Rahmen der Personendurchsuchung kann in seiner Jackentasche eine Plastikdose aufgefunden werden, in welcher sich augenscheinlich Betäubungsmittel befinden.

Diese werden sichergestellt und Strafverfahren wegen Beleidigung und eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz werden eingeleitet.

An dem angezündeten Holztisch können außer Rußanhaftungen keine Schäden festgestellt werden.