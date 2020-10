Frankfurt-Heddernheim: Mann rastet in Bankfiliale aus

Frankfurt-Heddernheim (ots)-(hol) – Am Montagnachmittag rastete ein Mann in einer Bankfiliale in Heddernheim aus, als es Probleme beim Einlösen seines Schecks gab. Er rammte ein Messer in die als Infektionsschutz aufgestellte Plexiglasscheibe am Schalter.

Gegen 14.15 Uhr wollte ein 23-Jähriger in einer Bankfiliale am Walter-Möller-Platz einen Scheck einlösen. Als hierbei Probleme auftraten, geriet er dermaßen in Wut, dass er ein mitgeführtes Küchenmesser in die als Virenbarriere installierte Plexiglasscheibe rammte. Das Messer durchstieß die Scheibe dabei, traf den dahinter sitzenden Angestellten jedoch nicht. Danach rannte der Angreifer davon.

Die Polizei nahm ihn kurze Zeit später im Nahbereich der Filiale in Gewahrsam. Der geistige Zustand des 23-Jährigen veranlasste die Beamten dazu, ihn in ein psychiatrisches Krankenhaus zu bringen und einem Facharzt vorzustellen.

Frankfurt-Bahnhofsviertel: Taschendieb festgenommen

Frankfurt (ots)-(hol) – Vergangene Nacht ging der Polizei im Bahnhofsviertel ein Taschendieb ins Netz. Zeugen hatten ihn direkt nach der Tat gestellt.

Gegen 02.30 Uhr verwickelte ein 29-jähriger Wohnsitzloser in der Moselstraße einen 18-Jährigen in ein Gespräch. Als sich eine günstige Gelegenheit bot, griff er in dessen Pullovertasche und nahm die Geldbörse an sich. Anschließend rannte er in die Taunusstraße davon. Der 18-Jährige nahm gemeinsam mit zwei Zeugen die Verfolgung auf.

Als das Trio den Dieb einholte und ihn stellen wollte, zückte dieser einen spitzen, einem Skalpell ähnlichen Gegenstand und drohte damit. Zwischenzeitlich waren Zivilfahnder an Ort und Stelle eingetroffen und sprachen den Mann mit gezogener Dienstwaffe zu Boden. Bei der Durchsuchung fanden sie noch ein Klappmesser bei dem 29-Jährigen.

Die Beamten nahmen den Mann fest und brachten ihn in die Haftzellen des Polizeipräsidiums.

Frankfurt-Preungesheim: Schwerer Verkehrsunfall

Frankfurt (ots)-(dr) – In der Nacht von Montag auf Dienstag 13.10.2020, kam es auf der Homburger Landstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 31 Jahre alter Mann schwer verletzt wurde.

Der 31-Jährige befuhr mit einem Smart gegen 0.30 Uhr die Eckenheimer Landstraße in Richtung Kaiser-Sigmund-Straße. In Höhe des Hauptfriedhofs sollten Fahrer und Fahrzeug kontrolliert werden. Zu diesem Zeitpunkt war in diesem Bereich eine stationäre Kontrollstelle eingerichtet. Doch statt stehen zu bleiben, ignorierte der Smart-Fahrer die Anhaltesignale der Polizeibeamten und flüchtete mit seinem Fahrzeug in Richtung Kaiser-Sigmund-Straße.

Umgehend nahm eine Streife die Verfolgung des Flüchtigen auf, der mehrere rote Ampeln missachtete und folgte diesem bis in den Marbachweg und von dort in Richtung Homburger Landstraße. Das Fahrzeug geriet kurzzeitig außer Sichtweite. Als die Streife dann die Kreuzung Marbachweg/Homburger Landstraße erreichte, konnte sie nur noch den verunfallten Smart feststellen, welcher seitlich von der Fahrbahn abgekommen war.

Der Fahrer des Smart wurde bei dem Unfall schwer verletzt und kam in ein Krankenhaus. Weitere Personen kamen glücklicherweise nicht zu Schaden. An dem Fahrzeug sowie an mehreren Baumschutzgittern entstanden zum Teil erhebliche Beschädigungen.

Erste Ermittlungen deuten darauf hin, dass der 31-Jährige im alkoholisiertem Zustand mit dem Auto gefahren sein könnte. Das Fahrzeug wurde sichergestellt.

Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an.

Frankfurt-Westend: 78-jährige Radfahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Frankfurt (ots)-(ne) – Um 22.00 Uhr am Montagabend kam es in der Leerbachstraße zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem eine 78-jährige Frau mit ihrem Fahrrad auf den Gehweg stürzte.

Ein Fußgänger und eine Autofahrerin waren involviert, blieben aber unverletzt.

Die 78-Jährige war mit Ihrem Fahrrad auf dem rechten Gehweg der Leerbachstraße in nördliche Richtung unterwegs. Hierbei übersah sie einen 56-jährigen Fußgänger und touchierte diesen.

Die 78-Jährige kam ins Schlingern, verlor die Kontrolle und stürzte zu Boden. Der Fußgänger verlor durch den Zusammenstoß ebenfalls das Gleichgewicht, fiel Richtung Straße und stieß hier gegen das Auto einer 29-Jährigen. Die 78-Jährige verletzte sich durch den Sturz schwer am Kopf und musste zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der Fußgänger und die Autofahrerin blieben unverletzt.

Ersten Erkenntnissen zufolge stand die 78-Jährige unter Alkoholeinfluss.

Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

Frankfurt-Höchst: Fahrrad gestohlen

Frankfurt (ots)-(dr) – Ein bislang unbekannter Täter brach am Sonntagabend 11.10.2020, in eine auf der Kurmainzer Straße gelegenen Garage ein und klaute aus dieser ein Fahrrad.

Der Unbekannte gelangte zunächst über eine Fluchttür in die Gemeinschaftsgarage des in der Kurzmainzer Straße befindlichen Gebäudekomplexes. Dort hebelte er ein Schloss eines Fahrradkäfigs auf und erreichte so das Fahrrad, mit dem er unerkannt entkam. Bei dem gestohlenen Rad handelt es sich um ein orangefarbenes Mountainbike des Herstellers Specialized (Fatboy) mit auffällig dicken Reifen.

Ein Zeuge beobachtete zur Tatzeit eine verdächtige Person, die sich in der Garage aufhielt und bei der es sich möglicherweise um den Fahrraddieb gehandelt haben könnte.

Personenbeschreibung:

männlich, circa 170 cm groß, dunkle kurze Haare, schmales Gesicht, mitteleuropäisches Erscheinungsbild, bekleidet mit roter Jacke oder rotem Rucksack.

Zeugen mit sachdienlichen Hinweise werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 069/755-11700 in Verbindung zu setzen oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

