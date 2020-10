Offenbach, Main-Kinzig: Die Polizei-News

Bereich Offenbach

Offensichtlich betrunkener Autofahrer beschädigt mehrere Fahrzeuge – Geschädigte gesucht

Offenbach (ots)-(as) – Die Polizei sucht nach mehreren Verkehrsunfällen, die mutmaßlich durch einen offensichtlich betrunkenen 29-Jährigen Montagmorgen verursacht worden sind, nach Zeugen und weiteren Geschädigten. Der Mann war den Beamten zunächst gegen 2.45 Uhr in der Kettler- und Von-Behring-Straße gemeldet worden, nachdem er dort mit seinem roten VW Golf mehrere parkende Fahrzeug beschädigt hatte.

Anschließend setzte er seine Fahrt in Richtung Rumpenheim fort. Im Bereich des Entensees in der Brandenburger Straße soll der 29-Jährige dann noch in eine Hauswand gefahren sein und noch weitere geparkte Fahrzeuge beschädigt haben. Dank konkreten Zeugenhinweisen wurde der Golf-Fahrer schließlich in der Brandenburger Straße vorläufig festgenommen und auf die Wache gebracht.

Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Promillewert von über 2,2 Promille. Der Sachschaden wird auf derzeit über 15.000 Euro geschätzt. Auf den Mann kommen nun mehrere Strafverfahren unter anderem wegen Verdachts der Fahrerflucht und des Fahrens unter Alkoholeinflusses zu.

Die Verkehrsunfallflucht-Gruppe hat die Ermittlungen übernommen und hält es für wahrscheinlich, dass der verdächtige 29-Jährige auf seiner “Irrfahrt” weitere Schäden verursacht hat.

Zeugen und weitere Geschädigte melden sich bitte unter der Rufnummer 06183 91155-0.

Erneut Ampel “ausgeschaltet”

Obertshausen (ots)-(aa) – Erneut hat ein Unbekannter eine Lichtzeichenanlage derart beschädigt, dass es zum Komplettausfall der Ampelanlage kam. Zwischen Sonntag und Montag wurde auf der Landesstraße 3064, in Höhe der L 3117/der Verlängerung Badstraße, an der dortigen Ampel die Abdeckung aufgehebelt und anschließend die Kabel durchtrennt.

Der Schaden wird auf 1.000 Euro geschätzt. Die Polizei in Heusenstamm bittet unter der Rufnummer 06104 6908-0 um Hinweise zu dem Wiederholungstäter.

Wer flüchtete nach dem Unfall?

Obertshausen (ots)-(as) – Die Polizei sucht Zeugen nach einem Verkehrsunfall, der sich zwischen Samstag 8.30 Uhr und Sonntag 11 Uhr ereignete. Eine 55-Jährige stellte ihren schwarzen Audi A3 ordnungsgemäß in der Münchener Straße in Höhe der Hausnummer 13 rechtsseitig der Fahrbahn ab. Ein bislang Unbekannter touchierte das Auto vermutlich beim Vorbeifahren und beschädigte die Fahrertür massiv. Er entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen.

Der Sachschaden beläuft sich auf circa 2.000 Euro. Die Verkehrsunfallflucht-Gruppe hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich telefonisch unter der Rufnummer 06183 91155-0 zu melden.

Unbekannte entwendeten Spielzeugauto und Fernsehgerät aus Carport – Obertshausen

Obertshausen (ots)-(as) – Unbekannte begaben sich in der Zeit zwischen Samstag 16 Uhr und Montag 8 Uhr über das unverschlossene Eingangstor auf ein Grundstück in der Liebknechtstraße. Die Täter liefen anschließend zum überdachten Carport und entwendeten ein Spielzeugauto vom Typ “Mercedes GLS63” der Marke “Actionbikes Motors” und einen älteren Fernseher, an dem sich auch ein „Fire-TV-Stick und ein “EchoDot” befanden. Die Kripo hat die Ermittlungen übernommen und bittet um sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 069 8098-1234.

Einbrecher waren zu Gange

Rodgau/Jügesheim und Dudenhofen (ots)-(aa) – Einbrecher waren am Montag 12.10.2020 in Jügesheim und Dudenhofen unterwegs: Zwischen 10.30 und 21.10 Uhr waren sie in ein Einfamilienhaus am Odenwaldring durch ein Fenster eingestiegen, das sie zuvor aufgebrochenen hatten. Anschließend wurde das Domizil durchwühlt, wobei nach erster Nachschau wohl nichts fehlt. Etwas Schmuck und ein Paar Turnschuhe erbeuteten Diebe dagegen bei einem Reihenhauseinbruch im Niederwiesenring.

Zwischen 6.45 und 20 Uhr hatten die Täter hier ebenfalls ein Fenster aufgehebelt und das Domizil durchsucht. In beiden Fällen bittet die Kriminalpolizei um Hinweise unter der Rufnummer

069 8098-1234.

14-Jähriger soll Unfall mit Papas Auto verursacht haben und geflüchtet sein

Dietzenbach (ots)-(as) -Die Polizei sucht Zeugen nach einem Verkehrsunfall, der sich Sonntag 11.10.2020 gegen 15.30 Uhr ereignete. Ein 14-Jähriger soll mit dem grauen BMW seines Vaters in der Dreieichstraße unterwegs gewesen sein. In Höhe der Hausnummer 3 geriet er nach ersten Erkenntnissen wohl ins Schleudern und kam nach links von der Fahrbahn ab. Dort prallte er gegen einen Laternenmast. Es entstand Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro.

Der Verdächtige flüchtete zunächst, konnte aber als mutmaßlicher Fahrer ermittelt werden.

Gegen den Vater des Jugendlichen wird nun wegen Verdachts des Zulassens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis strafrechtlich ermittelt. Der genaue Unfallhergang und die Hintergründe sind noch nicht abschließend geklärt, daher bittet die Verkehrsunfallfluchtgruppe, welche die Ermittlungen übernommen hat, um weitere Zeugenhinweise unter der Rufnummer 06183 91155-0.

Diebe verursachten hohen Schaden

Dietzenbach (ots)-(aa) – Die Kripo bittet um Hinweise zu einem Diebstahl von Katalysatoren im großen Stil, der sich am Wochenende in der Justus-von-Liebig-Straße ereignet hat. In der Nacht zum Samstag (zwischen 18 und 10 Uhr) gelangten Unbekannte auf das umzäunte Gelände eines Wohnwagenhandels. Die Täter bauten an etwa 50 Wohnmobilen und Campingwagen die Katalysatoren aus.

Dabei entstand ein Schaden von etwa 250.000 Euro. Die Diebe nutzten vermutlich zum Abtransport einen größeres Fahrzeug. Wer zum Diebstahl und/oder dem Verbleib der Beute Angaben machen kann, meldet sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-1234.

Peugeot-Fahrer zum Ausweichen gezwungen

Bundesstraße 45/Rödermark (ots)-(neu) – Weil er einem zufahrenden Fahrzeug ausweichen musste, ist am Sonntagvormittag 11.10.2020 auf der Bundesstraße 45 bei Rödermark ein 31-jähriger Mann aus Frankfurt in die Mittelleitplanke gefahren, wobei an seinem Peugeot und der Planke ein Gesamtschaden von rund 5.500 Euro entstanden ist.

Der Frankfurter war gegen 10.35 Uhr in Richtung Dieburg unterwegs, als sich der Vorfall ereignete.

Laut Schilderung des 31-Jährigen war der Unfallverursacher nach dem Vorfall einfach weitergefahren. Da zu dem anderen Fahrzeug bislang keinerlei Erkenntnisse vorliegen, bittet die Autobahnpolizei Langenselbold um entsprechende Zeugenhinweise unter der Rufnummer 06183 911550.

Main-Kinzig-Kreis

Räuber flüchteten ohne Beute

Hanau (ots)-(aa) – Zwei 20 bis 25 Jahre alte Straßenräuber versuchten, am frühen Dienstag 13.10.2020 in der Kesselstädter Straße einen Fußgänger zu überfallen. Dabei wurde das 19-jährige Opfer mit einem Messer leicht verletzt. Kurz nach 1 Uhr war der junge Nidderauer in der Parkanlage im Bereich Wilhelmsbad/Minigolfplatz unterwegs, als die beiden Täter auftauchten und unter Vorhalt eines Messers Geld verlangten. Aufgrund der Gegenwehr des 19-Jährigen flüchteten die Räuber ohne Beute.

Einer war etwa 1,80 Meter groß und kräftig. Er hatte schwarzes, kurzes und lockiges Haar und war unrasiert. Er hatte eine schwarze Jogginghose und eine schwarze Jacke an. Der Komplize war kleiner, schmaler und ebenfalls unrasiert. Er hatte kurzes schwarzes Haar und trug neben Jeans und Pullover eine Weste darüber. Beide Männer sprachen gebrochen Deutsch.

Die Kripo Hanau hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise unter Tel: 06181 100-123.

Nach schwerem Unfall sucht die Polizei nach Augenzeugen

Hanau (ots)-(neu) – Nach einem schweren Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 45 am Freitag 09.10.2020, bei dem eine Person schwer verletzt wurde und ein Schaden von rund 46.500 Euro entstanden ist, sucht die Polizei nun nach Augenzeugen, die etwas zum Hergang sagen können.

Gegen 15.15 Uhr hatte sich auf der Bundesstraße, zwischen dem Tannenmühlkreisel und dem Stadtteil Steinheim, ein Stau gebildet.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei dürfte der 37 Jahre alte Fahrer eines weißen Kleintransporters das Stauende zu spät erkannt haben. Als der Mann aus Klein-Steinheim vermutlich seinen Fehler erkannte und dem letzten Fahrzeug ausweichen wollte, kam es zu einer Kollision mit einem Lastwagen, der einen Anhänger zog.

Durch die Wucht des Anstoßes wurden zudem drei weitere Fahrzeuge beschädigt.

Die Polizei in Hanau bittet nun unter der Rufnummer 06181 100-123 um Hinweise von Augenzeugen, die den Unfall zwar beobachtet haben, deren Personalien bislang aber noch nicht von den Beamten festgehalten wurden.

Wer beschädigt ständig die Spielgeräte? – Polizei bittet um Hinweise

Maintal/Bischofsheim (ots)-(aa) – Die Beamten der Maintaler Ermittlungsgruppe haben eine Online-Anzeige der Stadt auf dem Tisch und bitten zu einer Sachbeschädigung um Hinweise. Zum wiederholten Male wurde auf dem Spielplatz in der Rhönstraße ein Spielgerät beschädigt. Unbekannte zerstörten vermutlich mit einem Bolzenschneider die Nestschaukel.

Diesmal nicht nur die Kettenaufhängungen, sondern auch stark das Netz.

Der aktuelle Schaden, der auf 800 Euro beziffert wird, wurde bereits am vorletzten Sonntag 04.10.2020 gegen 18 Uhr festgestellt. Die Nestschaukel wurde nahezu schon 10 mal angegangen.

Die Polizei bittet um Hinweise zu dem oder den Tätern unter der Rufnummer 06181 4302-0.

