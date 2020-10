Handtasche und Handy aus Auto gestohlen

Bad Hersfeld/Rotenburg – Unbekannte schlugen Montagnachmittag 12.10.2020 die Scheibe eines schwarzen VW Golfs ein und stahlen eine Handtasche mit Bargeld, Handy und diversen persönlichen Dokumenten. Das Fahrzeug stand auf dem Parkplatz des Friedhofs “Alter Kirchweg”.

Der Wert des Diebesguts beträgt circa 700 Euro, der Sachschaden circa 300 Euro.

Kennzeichen entwendet

Bad Hersfeld – Unbekannte stahlen zwischen Donnerstagnachmittag (8.10.) und Montagmorgen (12.10.) das vordere Kennzeichen, HEF-QA 421, eines weißen Mercedes Vito. Das Auto stand in der Petersberger Straße. Der Wert des Diebesguts beträgt 30 Euro.

Rüttelplatte gestohlen

Flieden – Zwischen Freitagnachmittag (10.10.) und Montagmorgen (12.10.) stahlen Unbekannte von einer Baustelle in der Straße “Am Kautzgrund” eine 250 Kilogramm schwere Rüttelplatte. Um die Platte der Marke Wacker zu verladen, benutzten die Täter vermutlich einen Minibagger, der auf der Baustelle stand. Der Wert des Diebesguts beträgt circa 5.000 Euro.

Außenspiegel abgerissen

Lauterbach (ots) – Unbekannte rissen zwischen Freitagabend (10.10.) und Montagmorgen (12.10.) die zwei Außenspiegel eines blauen Peugeots aus den Scharnieren. Das Auto parkte in der Bahnhofstraße. Der Sachschaden beträgt circa 500 Euro.

Vollbrand einer Sattelzugmaschine auf dem PP Pommer

Fulda (ots) – Am Dienstag den 13.10.2020 gegen 04.30 Uhr kam es auf einem Parkplatz (Pommer) an der A7 in Fahrtrichtung Süd, zwischen den AS Homberg/Efze und AS-Hersfeld-West, km 354, Gemarkung Neuenstein, Landkreis Hersfeld Rotenburg, zu einem Fahrzeugbrand einer Sattelzugmaschine.

Der 62-jährige, deutsche Fahrer hatte seine Ladung (22.000 kg Holzspäne für Hausdämmungen) gegen 01.30 Uhr in Magdeburg aufgenommen. Die Ladung war in Säcken verpackt. Er befuhr die A7 in südlicher Richtung, als gegen 04.30 Uhr eine Fehlermeldung im Display des Fahrzeugs aufleuchtete.

Es soll sich um einen Fehler in der Motorsteuerung gehandelt haben.

Er fuhr auf den nächstgelegenen Parkplatz Pommer und stellte das Fahrzeug ab. Als er das Fahrzeug verließ, stellte er Rauch- und Geruchsentwicklung fest. Der Fahrer “rettete” seine Wertsachen und Dokumente aus dem Fahrzeug und beobachtete dann schon wie Flammen aus dem Fahrzeug schlugen. Das Feuer griff zwischenzeitlich auf den Sattelauflieger und die Ladung über.

Auf Grund der enormen Hitzeentwicklung war der Parkplatz zunächst nicht mehr befahrbar und wurde durch die Streife und im weiteren, zeitlichen Verlauf durch die Autobahnmeisterei bis zum Abschluss der Löscharbeiten und der Abschleppung des Fahrzeugs in der Zufahrt gesperrt.

Bei dem Brand wurde niemand verletzt. Die Feuerwehren Bad Hersfeld und Homberg waren zur Löschung vor Ort ca. 1, 5 Stunden im Einsatz.

Als Brandursache wird nach derzeitigem Ermittlungsstand ein technischer Defekt angenommen.

Der Sachschaden kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht genau beziffert werden.

Auffahrunfall

Angersbach – Am Freitag (09.10.), gegen 10:30 Uhr, befuhr ein 71-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem Hyundai die Lauterbacher Straße und wollte nach links in den Gräßteweg abbiegen. Verkehrsbedingt musste er sein Fahrzeug bis zum Stillstand abbremsen.

Ein nachfolgender 71-jähriger Pkw-Fahrer erkannte dies zu spät und fuhr mit seinem Opel auf. Bei dem Unfall blieben beide Fahrzeugführer unverletzt. Es entstand Sachschaden von rund 7.500 Euro.

Zusammenstoß mit Gegenverkehr

Herbstein – Am Freitag (09.10.), gegen 10:30 Uhr, befuhr ein 28-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem Dacia Sandero die Bundesstraße von Altenschlirf herkommend in Richtung Herbstein. Unmittelbar vor dem Abzweig nach Ilbeshausen geriet das Fahrzeug, in einer Rechtskurve, ins Schleudern. Dabei geriet der Wagen über die Fahrbahnmitte hinaus und stieß gegen den entgegenkommenden Lkw der Marke MAN eines 21-jährigen Fahrers.

Bei dem Unfall verletzte sich der Pkw-Fahrer schwer und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Es entstand Sachschaden von rund 3.250 Euro.

Zusammenstoß beim Abbiegen

Schlitz – Am Freitag (09.10.), gegen 15:00 Uhr, befuhr eine 18-jährige Pkw-Fahrerin mit ihrem Pkw der Marke Mercedes C-Klasse die Bahnhofstraße und wollte nach links auf das dort befindliche Tankstellengelände einbiegen. Dabei übersah sie einen 20-jährigen Pkw-Fahrer, welcher mit seinem Audi A3 die Bahnhofstraße in Richtung Bad Hersfeld befuhr.

Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Bei dem Unfall blieben beide Fahrzeugführer unverletzt.

Es entstand Sachschaden von rund 10.000 Euro.

