Polizei Eschwege

Versuchter Einbruch in Möbelgeschäft – Polizei sucht Zeugen

Die Kriminalpolizei in Eschwege ermittelt jetzt wegen des versuchten Einbruchs in ein Möbelgeschäft in der Königsberger Straße von Eschwege. Die unbekannten Täter hatten offenbar zwischen Samstagnachmittag 17.15 Uhr und Montagmorgen 09.00 Uhr versucht, den Hintereingang des neben einer Spielothek gelegenen Geschäfts gewaltsam aufzubrechen, was aber letztlich nicht gelang.

Der Schaden, den die Täter bei dem Einbruchsversuch anrichteten, liegt bei 100 Euro.

Hinweise an die Kripo in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0.

Verkehrsunfallflucht – Polizei sucht Zeugen

Zwischen Montagabend 23.30 Uhr und Dienstagmorgen 07.15 Uhr hat ein unbekannter Verkehrsteilnehmer in Eschwege in der Straße Am Fuchsberg den geparkten schwarzen BMW eines 22-Jährigen aus Sontra beschädigt. Der Schaden liegt im Bereich der hinteren Stoßstange und des hinteren linken Kotflügels und wird auf 750 Euro beziffert.

Hinweise zu dem Verursacher an die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0.

Polizei Sontra

Sachbeschädigung an Pkw – Polizei sucht Zeugen

Wie jetzt angezeigt wurde, haben Unbekannte in Wichmannshausen im Höhenweg einen geparkten Pkw Opel Insignia in grau beschädigt, indem sie die beiden Türen der Fahrerseite mit schwarzer Farbe verunstalteten und zudem mit einem Werkzeug eine Kerbe in der Fahrertür verursachten.

Den Schaden beziffern die Beamten der Polizei Sontra auf 1.000 Euro.

Die Tat soll bereits zwischen dem 03.10.2020, 16.00 Uhr und dem 12.10.2020, 16.00 Uhr geschehen sein. Hinweise nimmt die Polizei in Sontra unter der Nummer 05653/9766-0 entgegen.

Polizei Hessisch Lichtenau

Wildunfall

Mit einem Reh kollidierte ein 57-jähriger Autofahrer aus Großalmerode am Dienstagmorgen gegen 05.35 Uhr auf der Landesstraße L 3225 zwischen Rommerode und Friedrichsbrück.

Während das verletzte Tier später von seinen Leiden erlöst werden musste, entstand am Auto des Mannes ein Schaden von 1.000 Euro.

Dieseldiebstahl – Polizei sucht Zeugen

Zwischen Montagabend 19.30 Uhr und Dienstagmorgen 06.00 Uhr haben Unbekannte von einem geparkten Mercedes Benz Lkw in Hessisch Lichtenau in der Straße Am Lohwasser den Tank aufgebrochen und ca. 200 Liter Dieselkraftstoff im Wert von 200 Euro abgezapft. Der Sachschaden durch den aufgebrochenen Tank liegt bei 100 Euro.

Hinweise an die Polizei in Hessisch Lichtenau unter der Nummer 05602/9393-0.

Polizei Witzenhausen

Unfallflucht – Ermittlungen richten sich gegen 33-Jährige aus Hohengandern

Um kurz nach 10.00 Uhr am Montagmorgen soll eine 33-Jährige Postzustellerin aus Hohengandern einen Pkw in der Weserstraße in Witzenhausen beim Rangieren mit dem Postauto beschädigt haben und anschließend geflüchtet sein. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatte die 33-Jährige in der Weserstraße entgegen der Fahrtrichtung hinter dem geparkten Pkw einer 57-Jährigen aus Witzenhausen gehalten.

Als die 33-Jährige ihre Fahrt fortsetzte soll sie beim Zurücksetzten den Pkw der 57-Jährigen im Heckbereich beschädigt und ihre Fahrt ohne weitere Formalitäten fortgesetzt haben, so dass die Beamten der Polizei in Witzenhausen nun wegen Unfallflucht ermitteln.

Die genaue Schadenshöhe ist noch nicht bekannt.

Auffahrunfall – Schuldfrage nicht geklärt

Zu einem Unfall mit Sachschaden kam es am Montagmorgen gegen 10.50 Uhr in Witzenhausen.

Ein 23-Jähriger aus Witzenhausen war mit seinem Auto von einem Parkplatz rückwärts in die Straße Am Eschenbornrasen eingefahren und dabei mit dem Auto eines ebenfalls aus Witzenhausen stammenden 54-jährigen Mannes kollidiert, der die Straße Am Eschenbornrasen aus Richtung Südbahnhofstraße kommend befuhr.

Uneinigkeit herrscht seitens der Beteiligten darüber, ob das ausparkende Fahrzeug schon auf der Straße stand und der 54-Jährige schuldhaft auffuhr oder ob der 23-Jährige den herannahenden Pkw des

54-Jährigen übersehen hat. An den beiden Autos entstand ein Schaden von insgesamt 4.000 Euro.

Wildunfall

Am Montagabend erfasste eine 28-jährige Autofahrerin aus Witzenhausen gegen 19.30 Uhr ein Reh, als sie auf der Landesstraße L 3464 von Witzenhausen in Richtung Wendershausen unterwegs war.

Das Tier verendete am Unfallort, am Auto der Frau entstand ein Schaden von 700 Euro.

Unbekannte verunreinigen Teichanlage – Fische verenden – Polizei sucht Zeugen

Wegen eines Schadens an der Filteranlage eines Gartenteichs und verendeten Fischen ermittelt die Polizei in Witzenhausen aktuell wegen Sachbeschädigung und Verstoß gegen das Tierschutzgesetz.

Am Montagmorgen gegen 10.50 Uhr waren die Beamten darüber informiert worden, dass Unbekannte im Vorgarten eines Grundstücks in der Langen Straße in Neu-Eichenberg einen Gartenteich mittels Spülmittel verunreinigt hatten.

Dies führte dazu, dass die Filteranlage unbrauchbar wurde und der Fischbestand verendete.

Hinweise nimmt die Polizei in diesem Fall unter der Nummer 05542/9304-0 entgegen.

