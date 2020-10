Wiesbaden (ots)-(ho) – Eine völlig betrunkene Frau hat Montagnachmittag 12.10.2020 gg. 16.15 Uhr in der Frankfurter Straße, Rettungskräfte angegriffen und später Einsatzkräfte der Polizei bespuckt. Die Besatzung eines Rettungswagens wurde am Nachmittag zum Einsatzort geschickt, da die betroffene Frau in hilflosem Zustand auf der Frankfurter Straße liegen würde. Wie beschrieben wurde die 32-Jährige dann auch tatsächlich dort angetroffen.

Als die Sanitäter der Frau helfen wollte, reagierte sie aggressiv. Sie versuchte eine Helferin zu schlagen und einen Rettungsassistenten zu bespucken. Da ein gefahrloser Umgang mit der Betroffenen nicht möglich war, wurde die Polizei hinzugezogen.

Auch den Polizeibeamten gegenüber zeigte sich die Frau aggressiv und bespuckte diese.

Schließlich mussten der Frau Handfesseln angelegt werden, um sie zum Revier bringen zu können.

Dort ergaben Ermittlungen, dass sich die 32-Jährige illegal in der Bundesrepublik Deutschland aufhält. Vor der Durchführung weiterer Maßnahmen wurde sie jedoch in Polizeigewahrsam genommen.

