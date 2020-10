Kaiserslautern – Drei Tage vor dem offiziellen Ende der diesjährigen Stadtradeln-Aktion haben die bislang 690 registrierten Radfahrerinnen und Radfahrer zusammen knapp 71.000 Kilometer mit ihren Rädern zurückgelegt. Im Gegenzug zur Nutzung des Autos konnten damit über zehn Tonnen CO2 vermieden werden.

„Die Aktion endet am 15. Oktober. Wer Lust hat, darf gerne bei der gemeinsamen Abschluss-Tour mitradeln. Start ist um 16 Uhr auf dem Rathausvorplatz“,

erklärt Umweltdezernent Peter Kiefer. Angeboten wird eine 16 Kilometer lange Feierabend-Tour und eine 26 Kilometer lange Rennrad-Tour. Die gefahrenen Kilometer können alle Teilnehmenden noch maximal bis zum 22. Oktober online nachtragen. Mitmachen lohnt sich, denn unter allen aktiven Mitradlern werden attraktiven Preise verlost.

Mit dem Verlauf der Aktion zeigt sich der radfahrbegeisterte Beigeordnete zufrieden:

„Angesichts des doch sehr durchwachsenen Wetters der letzten beiden Wochen haben wir bislang ein respektables Zwischenergebnis. Mit 99 Teams haben wir so viele Teams wie nie zuvor. Auch die geführten Radtouren wurden in diesem Jahr wieder gut angenommen. Einmal mehr zeigt sich, dass Kaiserslautern für den Radverkehr mehr und mehr an Attraktivität gewinnt.“