Lambrecht: Aufruf zur Briefwahl – Landrat und Bürgermeister VG

Lambrecht – Anlässlich der Wahl zum Landrat des Landkreises Bad Dürkheim sowie zum Bürgermeister der Verbandsgemeinde Lambrecht (Pfalz) am 8. November 2020 ruft die Verbandsgemeindeverwaltung Lambrecht zur Briefwahl auf.

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

am Sonntag, 8. November, wählen Sie mit Ihrer Stimme den neuen Landrat des Landkreises Bad Dürkheim sowie den neuen Bürgermeister der Verbandsgemeinde Lambrecht (Pfalz) für die nächsten 8 Jahre.

Die Wahlbenachrichtigungskarten werden in diesen Tagen an die Haushalte verschickt.

In Zeiten der Covid19-Pandemie haben unsere alltäglichen Lebenseinschränkungen leider auch Auswirkungen auf die Durchführung dieser genannten Wahlen. In den Wahllokalen sind erhebliche hygienische Vorsichtsmaßnahmen zu treffen und die Wählerströme sind entsprechend zu lenken um Ansteckungen nach Möglichkeit zu vermeiden.

Ich bitte Sie daher: Machen Sie von Ihrem Wahlrecht Gebrauch und nutzen Sie insbesondere die Möglichkeit der Briefwahl!

Auf der Homepage der Verbandsgemeindeverwaltung steht, wie bei den letzten Wahlen auch, ein Online-Wahlschein-Antrag bereit. Sie können selbstverständlich auch den Wahlscheinantrag auf Ihrer Wahlbenachrichtigung nutzen und bei der Verbandsgemeindeverwaltung einwerfen oder einen Antrag per E-Mail an info@vg-lambrecht.de stellen. Telefonische Briefwahlanträge können aus wahlrechtlichen Gründen leider nicht entgegen genommen werden.

Die Briefwahlunterlagen werden Ihnen dann umgehend per Post zugestellt.

Eine persönliche Entgegennahme der Briefwahlunterlagen in der Verbandsgemeindeverwaltung ist aufgrund des zu erwartenden Andrangs in der Verwaltung leider nicht möglich. Hierfür bitte ich Sie um Ihr Verständnis.

Lediglich in der letzten Woche vor der Wahl von 04.11.2020 bis 06.11.2020 ist – für dringende Ausnahmefälle – eine Abholmöglichkeit wie folgt eingerichtet:

Mittwoch 04.11.2020 von 8.30 Uhr – 12.00 Uhr



Donnerstag 05.11.2020 von 8.30 Uhr – 12.00 Uhr sowie von 14.00 – 16.00 Uhr



Freitag 06.11.2020 von 8.30 Uhr – 12.00 Uhr sowie von 14.00 – 18.00 Uhr

Bei einem kurzfristigen Krankheitsfall haben Sie auch noch die Möglichkeit Briefwahlunterlagen am Sonntag dem 08.11.2020 von 8.00 Uhr – 15.00 Uhr zu erhalten.

In diesen Tagen erhalten oder haben Sie bereits Informationsbroschüren der Bewerber für die Wahl zum Landrat des Landkreises Bad Dürkheim bzw. des Bürgermeisters der Verbandsgemeinde Lambrecht (Pfalz) erhalten, in denen sich die Bewerber vorstellen und ihre Wahlziele bekannt geben. Als Bürgermeister der Verbandsgemeinde Lambrecht (Pfalz) und Wahlleiter für die Bürgermeisterwahl habe ich hier eine besondere Neutralitätspflicht, die ich sehr ernst nehme. Diese Neutralitätspflicht schließt die öffentliche Werbung für einen Bewerber in Wort und Bild aus. Bedauerlicherweise bin ich in einer Broschüre mit Namensnennung abgebildet. Dies war nicht mit mir abgestimmt. Von daher distanziere ich mich auf diesem Wege davon.

Abschließend noch ein Wort in eigener Sache:

Mein letztes Amtsjahr habe ich mir auch anders vorgestellt. Ich wollte bei vielen Veranstaltungen und Festen mit Ihnen ins Gespräch kommen und mich für Ihre Unterstützung in den vergangenen acht Jahren bedanken. Leider hat „Corona“ etwas dagegen. Bürgermeister der Verbandsgemeinde Lambrecht (Pfalz) war nicht mein Lebensziel. Rückblickend darf ich heute feststellen, ich war und bin noch sehr gerne Ihr Bürgermeister. Ich scheide nun am 31. Dezember 2020 nach mehr als 42 Jahren aus dem Dienst der Verbandsgemeinde mit einem lachenden aber auch weinenden Auge aus.

Kommen Sie bitte gut durch diese unselige Pandemie und bleiben Sie gesund.

Ihr

Manfred Kirr

Bürgermeister der Verbandsgemeinde Lambrecht (Pfalz)