Kaiserslautern: Gegen abgezockte Illtaler Zebras gab es für das Dansenberger Nachwuchsteam bei der 26:33-Heimiederlage nichts zu holen.

Bereits im ersten Durchgang stellte das saarländische Topteam die Weichen auf Auswärtssieg. Ohne große Gegenwehr geriet der TuS schnell mit 0:3 (5.) in Rückstand. Bis zum 9:12 (19.) änderte sich am Rückstand nicht viel. In dieser Phase gestaltete das Team von TuS-Coach Sebastian Wächter das Spiel ausgeglichen, auch weil im Angriff auf Marco Holstein Verlass war, der zwischen der 7. und 18. Minute fünf Mal traf. Auf der anderen Seite hatten die Illtaler Angreifer meist leichtes Spiel, denn die TuS-Abwehr agierte viel zu passiv und ohne die notwendige Aggressivität, um den Gegner in seinem Aufbauspiel entscheidend stören zu können. So nutzte insbesondere Christoph Holz seine Freiheiten konsequent aus, um ein Tor nach dem anderen zu erzielen. Am Ende waren es 13 Treffer, die der beste Spieler auf dem Parkett seinem Konto gutschreiben durfte.

Beim Spielstand von 11:19 pfiffen die gut leitenden Schiedsrichter zur Halbzeitpause, in der Trainer Wächter seine Mannschaft nachdrücklich auf die offensichtlichen Mängel in der Defensive aufmerksam machte. Gemeinsam mit seinem Co-Trainer Sebastian Benkel forderte er nun deutlich mehr Engagement und Kommunikation, um ein ähnliches Debakel wie bei der 18:35-Niederlage in Mundenheim zum Saisonstart zu vermeiden. Und tatsächlich besann sich das Team auf seine kämpferischen Qualitäten und machte es den Gästen fortan schwerer, Tore zu erzielen. Nach einer ausgeglichenen zweiten Spielhälfte, in der das Team von Gäste-Coach Marcus Simowski das Spielgeschehen kontrollierte, zeigte sich zumindest, dass mit der entsprechenden Einstellung auch Spiele gegen Spitzenteams nicht zwangsläufig mit hohen Niederlagen enden müssen. Auf der Leistung nach dem Seitenwechsel kann das jüngste Team der Liga samt Trainerduo aufbauen. Bis zum nächsten Spiel beim starken Aufsteiger TV Homburg verbleiben vier Wochen Zeit, um intensiv an den Schwächen zu arbeiten.

TuS 04 KL-Dansenberg 2

Markus Seitz und Benedict Haubeil (im Tor), Max Dettinger (2), Benjamin Jusufbegovic, Henry Hofmann, Marco Holstein (7), Tobias Wächter (1), Patrick Schulze, Pascal Theuer, Niklas Jung (3/1), Frederik Bohm (4), Felix Dettinger (2), Timo Holstein (7/4), Jan Simgen. Trainer: Sebastian Wächter.

HF Illtal

Tobias Krumm und Robin Näckel (im Tor), Max Laier, Christoph Holz (13), Philipp Kockler (4), Max Mees (7/1), Alexander Saunus, Jonas Guther, David Pfiffer (2), Marius Merziger (2), Tim Groß (2), Johannes Zeyer, Pascal Meisberger (3). Trainer: Marcus Simowski.

Schiedsrichter: Ralph Müller / Matthias Freiherr von Wolf (Osthofen/Saulheim)

Zuschauer: 70

Siebenmeter: 5/6, 1/1

Zeitstrafen: 2 : 4

Der Spielfilm: 0:3, 4:7, 9:12, 11:19 (Halbzeit), 12:21, 16:22, 21:27, 26:33