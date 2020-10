Mannheim: lna Müller & Band am 29. Oktober 2022

Mannheim – Endlich ein neues Müller-Erlebnis: lna Müller & Band werden ab Januar 2022 wieder auf den großen Bühnen zu erleben sein. Die Ausnahme-Entertainerin wird nach ihrer erfolgreichen Hallentournee 2017 und der Open Air-Tournee von 2018 wieder in zahlreichen Städten in Deutschland, mit Stopps in Österreich und der Schweiz, auftreten.

Das Jahr 2022 beginnen lna Müller & Band mit einem „Neu-Neujahreskonzert“ am 2. Januar in Hamburg in der Elbphilharmonie, Tourneestart ist am 8. Januar in Siegen und am 29. Oktober 2022 kommt sie dann in die SAP Arena Mannheim.

lna Müller: Sie moderiert, singt und lebt nach ihren eigenen Gesetzen. Unbeirrbar, klug, frech und bei Bedarf auch jedem Trend zum Trotz. Konventionen zu widerstehen, unbequem und einmalig zu sein und trotzdem das große Publikum zu erreichen, ist ein Teil des kleinen ,lna­Wunders‘. Ab Januar 2022 wieder live zu erfahren.

Exklusiver Vorverkauf über www.eventim.de ab sofort.

Der allgemeine Vorverkauf startet am Mo, 12.10.21; 10:00 Uhr

Termin: INA MÜLLER & BAND 2022

Sa, 29.10.2022 Mannheim, SAP Arena

Preise: ab 44,- Euro, inkl. Gebühren der Vorverkaufsstelle

Vorverkauf: 01806-570070 oder 040-450 118 676

online unter www.eventim.de, www.funke-ticket.de

und bei den bekannten Vorverkaufsstellen