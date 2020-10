Trunkenheit im Verkehr

Edenkoben (ots) – Weil ein Kleinkraftrad auf der Staatsstraße in Schlangenlinien fuhr, wurde es am frühen Sonntagmorgen 11.10.2020 um 02:55 Uhr einer Verkehrskontrolle unterzogen. Die Ursache für die Schlangenlinienfahrt dürfte in der alkoholbedingten Fahruntauglichkeit des 46 Jahre alten Fahrers gelegen haben.

Ein Alcotest ergab vor Ort 1,96 Promille. Die Entnahme einer Blutprobe wurde angeordnet. Der Mann muss sich nun einem Strafverfahren stellen. Sein Führerschein wurde sichergestellt.

Unfallflucht

Annweiler (ots) – Am 10.10.2020, 09.-12.00 Uhr, stieß unbekanntes Fahrzeug gegen ein rotes Cabriolet, welches auf dem Parkplatz der Villa Gotthold stand. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern entfernte sich das Unfallfahrzeug. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Annweiler unter 06346-964619.

Einbruch in Wohnhaus

Klingenmünster (ots) – In den zurückliegenden 2 Wochen wurde in ein Einfamilienhaus in der Großwiese eingebrochen. Unbekannte Täter hatten ein Fenster aufgehebelt und in dem Anwesen mehrere Räumlichkeiten durchwühlt. Die Höhe des Sachschadens ist derzeit nicht bekannt. Hinweis nimmt die Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter 06343-93340 oder per E-Mail unter pibadbergzabern@polizei.rlp.de entgegen.

Einbruch in Kindertagesstätte

Silz (ots) – Am Freitagmorgen 09.10.2020 gegen 04:30 Uhr, wurde der Polizei Bad Bergzabern ein möglicher Einbruch in die Kindertagesstätte in Silz gemeldet. Vor Ort konnte ermittelt werden, dass bislang unbekannte Täter in die Kindertagesstätte eingebrochen waren. Hierbei erbeuteten sie mehrere Gegenstände im Gesamtwert von mindestens 1.500 EUR.

Zeugen, die Hinweise zu den Tätern machen können oder sonst verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit dieser Tat gemacht haben, werden gebeten sich telefonisch oder per E-Mail unter pibadbergzabern@polizei.rlp.de an die Polizei Bad Bergzabern zu wenden.