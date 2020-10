Kunde wird Bahnhofsgeschäft verwiesen und entwendet im Gehen Mix-Getränk aus Kühlschrank

Speyer (ots) – 11.10.2020, 17:30 Uhr – Durch eine Mitarbeiterin eines im Bahnhofsgebäude ansässigen Geschäftes wurde ein 30-Jähriger Wohnsitzloser am Sonntagabend des Geschäftes verwiesen, weil sie ihn bereits aufgrund eines zurückliegenden Ladendiebstahls erkannte. In diesem Zusammenhang wurde dem Mann bereits ein Hausverbot erteilt.

Der aktuellen Aufforderung, das Geschäft zu verlassen, leistete der Mann zunächst keine Folge. Er fing an mit der Angestellten zu streiten und entnahm beim Verlassen des Geschäfts aus einem Kühlschrank ein Mix-Getränk im Wert von ca. 2 EUR, dass er nicht bezahlte. Der Beschuldigte konnte von einer Streife im Bereich des Bahnhofs angetroffen werden und zeigte sich geständig. Ihm wurde seitens der Polizei ein Platzverweis für den Bahnhofsbereich ausgesprochen, dem er nachkam.

Versuchter Einbruch in Apotheke

Speyer (ots) – 09.10. bis 10.10.2020 – Unbekannte Täter versuchten in der Nacht von Freitag auf Samstag in eine Apotheke in der Speyerer Straße in Dudenhofen einzubrechen. Beim Aufschließen der Apotheke am Samstagmorgen stellte eine Angestellte frische Aufbruchspuren an einer Tür zur Apotheke fest. Das Eindringen in die Apotheke misslang offensichtlich. An der Tür entstand durch den Aufbruchversuch ein Schaden von ca. 200 EUR.

Die Polizei sucht Zeugen, denen im Tatzeitraum verdächtige Personen / Fahrzeuge in der Speyerer Straße aufgefallen sind. Hinweise nimmt die Polizei Speyer unter der Tel. 06232-1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.