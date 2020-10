Mit 3,71 Promille unterwegs

Ludwigshafen (ots) – Mit einem Wert von 3,71 Promille war am 12.10.2020, gegen 00:09 Uhr, ein 45-jähriger Fahrradfahrer in der Bruchwiesenstraße unterwegs. Der Mann war während einer Verkehrskontrolle aufgefallen, als er beim Erblicken der Polizeibeamten plötzlich von seinem Rad abstieg und zu Fuß weiterging. Er wurde daraufhin angehalten und ein freiwilliger Atemalkoholtest durchgeführt. Dem 45-Jährigen droht nun eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

Einbruch in Wohnung

Ludwigshafen (ots) – Am Sonntagabend 11.10.2020 zwischen 18:30-21:30 Uhr brachen Unbekannte in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Faberstraße ein. Vermutlich wurden der/die Täter durch einen in der Wohnung befindlichen Hund gestört. Gestohlen wurde nach derzeitigen Erkenntnissen nichts.

Wer hat am Sonntagabend verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Faberstraße gesehen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der

Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Verkehrsschild beschädigt und abgehauen

Ludwigshafen (ots) – Am Sonntag 11.10.2020 zwischen 07-15:15 Uhr, fuhr eine bislang unbekannte Person mit ihrem Auto auf der Hauptstraße in Richtung Hoher Weg. Hierbei überfuhr sie aus unbekannten Gründen ein auf einer Verkehrsinsel stehendes Verkehrszeichen. Das Schild wurde hierdurch stark beschädigt. Die Schadenshöhe wird auf etwa 500 Euro geschätzt.

Wir suchen Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und Hinweise auf den oder die Fahrer*in geben können. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1,

Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Fahrrad aus Keller gestohlen

Ludwigshafen (ots) – Zwischen dem 09.10.2020, 16 Uhr und dem 11.10.2020, 8:30 Uhr, brachen bislang Unbekannte in ein Kellerabteil eines Mehrfamilienhauses in der Fontanestraße ein. Sie entwendeten ein Fahrrad im Wert eines niedrigen dreistelligen Betrags.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1,

Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Auto im Gleisbett gelandet

Ludwigshafen (ots) – Eine 45-Jährige landete am Sonntag 11.10.2020 gegen 19.45 Uhr mit ihrem Pkw in einem Gleisbett in der Mannheimer Straße. Grund waren 9 Gläser Wein, die sie zuvor konsumiert hatte. Ein Atemalkoholtest ergab 1,79 Promille.

Die Frau wurde im Anschluss zu einer Polizeidienststelle gebracht, wo ihr eine Blutprobe entnommen wurde. Den Führerschein stellte die Polizei sicher. Verletzt wurde die Frau nicht. Das Auto musste anschließend abgeschleppt werden.