Fahrübungen ohne Führerschein

Römerberg (ots) – 12.10.2020 – Am Montagmorgen gegen 04:00 Uhr kontrollierte die Polizei einen Golf-Fahrer in der Eisenbahnstraße in Römerberg. Als er aufgefordert wurde, seinen Führerschein auszuhändigen, gab er zunächst an, seine Fahrerlaubnis vergessen zu haben. Im Rahmen der weiteren Kontrolle räumte er dann aber ein, dass er erst 17 Jahre alt sei und derzeit noch keinen Führerschein habe, da er diesen gerade erst machen würde. Deshalb habe er auch heute für die anstehende Fahrprüfung üben wollen.

Die Fortführung seiner Fahrübungen mussten dem jungen Römerberger von der Polizei mangels Vorliegens einer Fahrerlaubnis untersagt werden. Er wurde an seiner Wohnanschrift seinen Eltern übergeben, denen auch der Fahrzeugschlüssel ausgehändigt wurde.

Gegen den 17-Jährigen leitete die Polizei ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis ein.

Pkw-Aufbrüche

Harthausen (ots) – 10.10. bis 11.10.2020, 20-18 Uhr – Von Samstag auf Sonntag machten sich unbekannte Täter an einem in der Adolf-Cuntz-Straße und zwei im Lehmgrubenweg in Harthausen geparkten Pkw zu schaffen. Auf unbekannte Weise verschafften der /die Täter sich jeweils Zutritt in die Fahrzeuge. In einem in der Adolf-Cuntz-Straße stehenden Hyundai i20 wurde das Fahrzeuginnere durchwühlt und einen 1 DM-Münze entwendet.

Auch die beiden im Lehmgrubenweg betroffenen Pkw, ein Audi A4 und ein Chevrolet, waren augenscheinlich durchwühlt. Aus diesen fehlte jedoch nichts.

Die Polizei sucht Zeugen denen im Tatzeitraum verdächtige Personen aufgefallen sind, die mit den Taten in Zusammenhang stehen könnten. Hinweise nimmt die Polizei Speyer unter der Tel. 06232-1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.