Mannheim: Stadt gibt Tipps, um Ratten fernzuhalten

Mannheim – Ratten kommen in jeder größeren Stadt vor. Teilweise werden sie durch Bautätigkeiten im Straßen- und Kanalbereich aus ihrem Unterschlupf im Untergrund verjagt und sind dann im öffentlichen Raum zu sehen. Aber auch menschliches Verhalten kann dazu führen, dass Ratten aus ihrem Unterschlupf kommen. Um sie im öffentlichen Raum zu bekämpfen, arbeitet die Stadt Mannheim mit einer externen Firma zusammen. Diese stellt Köder auf und kontrolliert diese regelmäßig, so dass sich die Anzahl an Ratten nicht weiter erhöht.

Aber auch die Mannheimer Bürger können dazu beitragen, dass sich die ungeliebten Nager nicht weiter ausbreiten. Hierfür gibt die Stadt Mannheim ein paar wichtige Hinweise: