Kreis Bergstraße

Zeugen für die Klärung eines versuchten Straßenraubs gesucht

Bensheim-Zell (ots) – Für die Ermittlungen nach einem versuchten Straßenraub sucht die Polizei (K 35) dringend Zeugen sowie gezielt einen Autofahrer aus Zell, der Zeuge der Tat gewesen sein soll.

Nach ersten Aussagen des 29-jährigen Geschädigten aus Heppenheim, habe er am Sonntagabend 11.10.2020 gegen 20.20 Uhr den Autofahrer angesprochen, weil er schon geahnt habe dass er angegriffen werden könnte. Der Autofahrer sollte Zeuge der bevorstehenden Tat sein. Der noch unbekannte Mann soll daraufhin sein Auto angehalten und gewartet haben.

In der Gronauer Straße sei der 29-Jährige schließlich von einem 22-jährigen Bekannten geschubst worden. Dabei hätte er versucht den Geldbeutel aus der Hosentasche zu ziehen. Während des Gerangels sei der Angegriffene über sein Fahrrad gefallen, dass er geschoben hatte. Zum Zeitpunkt des Vorfalls will er in Begleitung eines Mädchens mit Hund gewesen sein.

Für die Klärung des Sachverhalts hoffen die Ermittler des Kommissariats 35, dass sich der gesuchte Autofahrer sowie weitere Zeugen melden werden. Telefonisch sind die Ermittler unter der Heppenheimer Rufnummer 06252 / 7060 zu erreichen.

Gestohlener weißer Mercedes in Polen sichergestellt

Lorsch (ots) – Bereits mehr als 1000 Kilometer waren Diebe gefahren, als am letzten Donnerstagabend (8. 10.) ein in Lorsch gestohlenes Auto in Polen kontrolliert wurde. Bei der Kontrolle wurde zudem ein 43 Jahre alter Mann festgenommen. Inwieweit er unmittelbar mit dem Diebstahl zu tun hat, werden die weiteren Ermittlungen zeigen. Der weiße Mercedes verschwand zwischen dem 04. und dem 08. Oktober nach einem Einbruchsdiebstahl in der Friedensstraße.

Rucksack aus Smart Fortwo gestohlen

Rimbach (ots) – Ein im Auto zurückgelassener Rucksack war am Freitag (9.10) im Visier von Kriminellen. Mit dem braunen Lederrucksack wurden Personaldokumente sowie eine Geldbörse mit 135 Euro gestohlen. Um an die Beute zu gelangen, schlugen die Täter zwischen 13.45 Uhr und 15.20 Uhr die Beifahrerscheibe eines weißen Smart Fortwo ein. Das Auto stand zum Tatzeitpunkt auf dem Parkplatz neben dem Friedhof in der Hainbuchenstraße im Ortsteil Zotzenbach.

Wer Hinweise zu der Tat und den Tätern geben kann, wendet sich bitte unter der 06252 / 7060 an die Kriminalpolizei (K 21/ 22) in Heppenheim.

Schwarzer VW Passat in der Franconvillestraße beschädigt – Polizei sucht Zeugen der Sachbeschädigung

Viernheim (ots) – Nachdem die Heckscheibe eines VW Passat Kombi in der Franconvillestraße eingeschlagen wurde, ermittelt die Polizei wegen Sachbeschädigung. Das schwarze Auto parkte zwischen Freitagabend 09.10.2020 gegen 23 Uhr und Samstagmorgen 10.10.2020 gegen 11 Uhr vor einer Garage im Bereich der Franconvillestraße, schräg gegenüber der Melibokusstraße, als die Täter mit einem Gegenstand das Loch in die folierte Scheibe geschlagen haben. Der Reparaturschaden wird auf etwa 800 Euro geschätzt.

Für die weitere Bearbeitung der Anzeige nehmen Beamte der Ermittlungsgruppe (DEG) Zeugenhinweise unter der Rufnummer 06206 / 94400 entgegen.

E-Bike im Wert von über 2000 Euro gestohlen

Viernheim (ots) – Wenige Minuten reichten am Montagmorgen (12.10) aus, um ein über 2000 Euro teures E-Bike der Marke CUBE zu entwenden. Das schwarze Mountainbike mit weißer Schrift wurde um 10.50 Uhr in der Jahnstraße, Ecke Carlo-Mierendorff-Straße an einer Mülltonne abgestellt und mit einem Metallschloss gesichert. Als der Besitzer um kurz nach 11 Uhr weiterfahren wollte, lag lediglich das aufgebrochene Schloss am Abstellplatz und das Rad war verschwunden.

Wegen des Diebstahls suchen Ermittler in Viernheim (DEG) Zeugen, die Hinweise zu der Tat und zum Täter geben können. Telefonisch sind die Beamten unter der Rufnummer 06204 / 93770 erreichbar.

Unfallzeugen gesucht

Lampertheim (ots) – Zwei leichtverletzte Personen und Sachschaden von über 10.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalles von Samstagabend 10.10.2020 der gegen 19:30 Uhr in Lampertheim an der Kreuzung der B44 / Römerstraße passiert ist.

Eine 40-jährige Pkw-Fahrerin aus dem Kreis Bergstraße hatte die B 44 stadteinwärts befahren, während sich ein 32-jähriger Pkw-Fahrer, der ebenfalls aus dem Kreis Bergstraße stammt, aus der Römerstraße der Bundesstraße näherte. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der Fahrzeuge, bei dem jeweils ein Mitfahrer leichte Verletzungen erlitt.

Beide Unfallbeteiligte behaupten, jeweils bei “Grün” in die Kreuzung gefahren zu sein. Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben. Meldungen bitte an die Polizeistation Lampertheim-Viernheim unter der Telefonnummer 06206-94400.

Unfall mit Leichtverletzten

Viernheim (ots) – Am Sonntag 11.10.2020 gegen 11:40 Uhr kam es auf der A67, zwischen dem Autobahndreieck Viernheim und der Anschlussstelle Lorsch zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Dabei wurden zwei Personen leicht verletzt. Insgesamt kam es zu einem Schaden in Höhe von etwa 27.000 EUR.

Ein 59-jähriger Fahrer aus dem Rems-Murr-Kreis übersah mit seinem Mercedes nach einem Spurwechsel den auf der mittleren Fahrspur fahrenden Fiat einer 23-jährigen Frau aus Ludwigshafen. Der 59-Jährige fuhr der 23-Jährigen auf, sodass diese die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor. Das Fahrzeug kollidiert mit der Leitplanke, wurde auf die Fahrbahn zurückgeschleudert und kam dort zum Stehen. Die beiden Unfallbeteiligten wurden hierbei leicht verletzt und vorsorglich durch den Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser verbracht.

Zur Unfallaufnahme und für die Anschließenden Räumungsarbeiten musste die A67 zunächst voll gesperrt werden. Der linke Fahrstreifen konnte zeitnah von Fahrzeugteilen befreit und

für den Verkehr geöffnet werden.

Darmstadt

Räuberischer Diebstahl aus Bäckerei – Täter flüchtig – Polizei sucht Zeugen

Darmstadt (ots) – Ein Unbekannter nahm sich Sonntagnachmittag (11.10.) in einer Bäckerei unter anderem einen Kaffee, und bezahlte nicht. Als der Filialleiter ihn darauf aufmerksam machte, schlug der Täter auf ihn ein und ergriff nach kurzem Gerangel die Flucht in unbekannte Richtung. Die Fahndungsmaßnahmen der Polizei blieben erfolglos.

Der Täter war circa 1,60 Meter groß, hatte dunkle Haare mit Halbglatze, trug eine knielange, schwarze Jacke und eine Jeans.

Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, sich bitte direkt an die Ermittlungsgruppe-Darmstadt-City unter der Telefonnummer 06151/969-3610 zu wenden.

Geldbörse aus Taxi gestohlen – Verdächtiger festgenommen

Darmstadt (ots) – Am Hauptbahnhof wurde in der Nacht zum Montag (12.10.) einem Taxifahrer die Geldbörse aus dem Auto gestohlen. Der 54-jährige Chauffeur stand kurz nach 2 Uhr an seinem Fahrzeug und unterhielt sich mit Kollegen. Ein Fahrradfahrer näherte sich der Beifahrerseite, öffnete die Tür, nahm die Geldbörse an sich und fuhr mit dem Rad davon.

Doch der Taxifahrer nahm geistesgegenwärtig die Verfolgung auf und stellte den Dieb in der Goebelstraße, wo er ihm die Geldbörse wieder wegnahm. Der Radfahrer floh weiter, kehrte jedoch kurze Zeit später wieder an den Hauptbahnhof zurück.

Die hinzugezogenen Polizeistreifen wurden durch den Taxifahrer auf den 27-Jährigen aufmerksam gemacht, den sie daraufhin festnahmen. Er muss sich nun in einem Strafverfahren wegen des Verdachts des Diebstahls verantworten.

Einbruch in Juweliergeschäft – Polizei sucht Zeugen

Darmstadt (ots) – Unbekannte stahlen in der Nacht zum Montag (12.10.) Schmuck aus den Schaufenstern eines Juweliers in der Ludwigstraße. Die Täter schlugen kurz vor 3 Uhr zu. Sie zerstörten die Glasscheiben des Schmuckhändlers, hinter der sich unter anderem Ringe und Halsketten befanden und griffen zu. Sie stahlen diverse Schmuckgegenstände im Wert von mehreren Tausend Euro und hinterließen einen Schaden von circa 10.000 Euro.

Der Zeuge beschrieb den männlichen Täter, den er sehen konnte, als circa 1,80 Meter groß, bekleidet mit einer schwarzen Jacke, Handschuhen und einer grauen Jeans.

In dem eingeleiteten Ermittlungsverfahren wegen besonders schweren Diebstahls sucht die Polizei nun weitere Zeugen! Sachdienliche Hinweise bitte direkt an die Kriminalpolizei in Darmstadt unter der Telefonnummer 06151/969-0.

Alleinunfall

Darmstadt-Martinsviertel (ots) – Eine 19-jährige Fahrerin aus Darmstadt befuhr am Samstag 10.10.2020 gegen 01:00 Uhr mit ihrem PKW die Heinheimer Straße in Fahrtrichtung Pützerstraße. Bei der Grünphase der Lichtzeichenanlage gab die Fahrerin Gas und verlor kurz nach der Kreuzung die Kontrolle über ihr Fahrzeug.

Sie kam nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte hierbei mit zwei Stromkästen der Ampelanlage und kam schließlich an der Hauswand der Pützerstraße 1 zum Stehen. Die genaue Schadenshöhe ist noch unbekannt. Jedoch wird nach Aussage des Verkehrsamtnotdienstes die Ampelanlage im Kreuzungsbereich der Heinheimer- / Dieburger- /Pützerstraße über Wochen ausfallen. Die Feuerwehr musste den beschädigten Bereich absperren. Die Fahrerin blieb unverletzt.

Alkohol- und BtM-Konsum endet mit Verkehrsunfall am Darmstädter Kreuz

Darmstadt (ots) – In der Samstagnacht 10.10.2020 kam es gegen 23:00 Uhr auf der Autobahn 67 zwischen dem Autobahndreieck Darmstadt/Griesheim und dem Darmstädter Kreuz in südlicher Fahrtrichtung zu einem Unfall. Nach bisherigem Kenntnisstand fuhr ein 27-jähriger Autofahrer aus Frankfurt mit seinen Pkw zunächst einem vorausfahrenden Abschleppwagen mit französischer Zulassung auf, bevor er mit der Mittelschutzplanke kollidierte.

Der Fahrer des Abschleppwagens, ein 22-jähriger Georgier, hatte einen Pkw geladen. Durch den Aufprall wurde das aufgeladene Fahrzeug vom Abschleppwagen heruntergeschleudert. Mehrere Rettungswagen und die Berufsfeuerwehr Darmstadt waren eingesetzt. Die beiden Fahrzeugführer kamen mit Verdacht auf leichte Verletzungen in umliegende Krankenhäuser.

Aufgrund der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen musste die Südfahrbahn der A 67 mit begleitender Rundfunkwarnmeldung bis 00:00 Uhr komplett und bis 01:00 Uhr teilweise gesperrt werden.

Während der Unfallaufnahme ergaben sich Anzeichen für eine Alkoholisierung des Unfallverursachers. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,5 Promille. Zudem räumte der Wagenlenker ein, morgens einen Joint geraucht zu haben. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren, sein Führerschein wurde einbehalten.

Darmstadt-Dieburg

Nicht nur Navi entwendet – Polizei sucht Zeugen

Groß-Umstadt (ots) – Aus einem in der Spremberger Straße geparkten Audi, entwendeten Kriminelle nicht nur das Navigationsgerät. Im Tatzeitraum zwischen Donnerstagsabend (8.10.) und Freitagmorgen (9.10.) geriet der graue Wagen in das Visier Krimineller. Neben dem Navi, erbeuteten sie unter anderem mehrere Kleidungsstücke sowie Friseurmaschinen.

Im Anschluss suchten sie mit ihrer Beute das Weite. Wie die Unbekannten an den Innenraum des Wagens gelangen konnten, muss im Rahmen polizeilicher Ermittlungen geprüft werden. Die Ermittlungsgruppe der Polizei in Dieburg ist mit dem Fall betraut und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06071/96560 entgegen.

Kriminelle gehen leer aus – Zeugen nach versuchtem Autoaufbruch gesucht

Ober-Ramstadt (ots) – Ein grauer BMW geriet am Samstag (10.10.) auf einem Parkplatz in der Hahner Straße in das Visier Krimineller. Zwischen 16 und 18.20 Uhr versuchten die Unbekannten offenbar durch Gewalteinwirkung an den Innenraum des Wagens zu gelangen. Die Scheibe hielt dem Aufbruchsversuch stand. Dennoch entstand ein Schaden von mehreren Hundert Euro. Daraufhin sollen die Unbekannten mit zwei Fahrzeugen geflüchtet sein. Eines der Fahrzeuge soll Gelb oder Orange gewesen sein.

Zeugen, die in diesem Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zum beschriebenen Wagen geben können, werden gebeten, sich mit dem Kriminalkommissariat 21/22 in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-0 in Verbindung zu setzen.

Parkendes Fahrzeug beschädigt – Zeugen gesucht

Groß-Bieberau (ots) – Im Zeitraum von Freitag 09.10.2020 gegen 23 Uhr, bis Samstag 10.10.2020 gegen 09:30 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Straße “Am Haslochberg”. Ein bislang unbekanntes Kraftfahrzeug befuhr die Straße “Am Haslochberg” und beschädigte in Höhe der Hausnummer 15 einen ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten Seat. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der Fremdschaden beläuft sich auf ca. 3.000 EUR.

Aufgrund einer Baustelle war die B38 zu dieser Zeit in Fahrtrichtung Brensbach vollständig gesperrt, sodass die Straße “Am Haslochberg” von vielen Verkehrsteilnehmern als Umleitung genutzt wurde. Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten sich bei der PSt. Ober-Ramstadt unter 06154 / 6330 – 0 zu melden.

Groß-Gerau

Schlägerei auf Parkplatz – Polizei ermittelt

Raunheim (ots) – Zwei 32 und 33 Jahre alte Männer wurden am Samstagmittag (10.10.) gegen 12.00 Uhr, auf dem Parkplatz eines Baumarktes in der Flörsheimer Straße von zwei Angreifern durch Schläge und Tritte attackiert und hierbei nicht unerheblich verletzt. Die beiden Verletzten wurden in ein Krankenhaus eingeliefert.

Die zwei Tatverdächtigen flüchteten anschließend in einem weißen Transporter, in dem sich eine weitere Person befand, vom Tatort in Richtung Stdatmitte. Ein sofort eingeleitete Fahndung der Polizei verlief ergebnislos.

Ein Tatverdacht richtet sich nun unter anderem gegen einen 22 Jahre alten Mann. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Auseinandersetzung dauern derweil an.

Nach Streit in Wohnung – Polizei findet Drogen

Mörfelden-Walldorf (ots) – Wegen eines Streits in einer Wohnung in der Feldbergstraße, wurde am Sonntagvormittag (11.10.) die Polizei verständigt. Nachdem die Wogen zwischen dem jungen Paar von den Ordnungshütern rasch geglättet werden konnten, bemerkten die Polizisten anschließend jedoch deutlichen Marihuanageruch in den Räumlichkeiten.

Im Rahmen einer Durchsuchung fanden sie knapp 80 Gramm Marihuana, einen Joint sowie wenige Gramm Crystal Meth. Die Drogen wurden von der Polizei beschlagnahmt. Das Paar erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

33 Bierfässer auf der Ladefläche – Polizei nimmt zwei Tatverdächtige fest

Bischofsheim (ots) – Auf leere Bierfässer hatten es Kriminelle in der Nacht zum Montag (12.10.) gegen 0.30 Uhr, auf dem Gelände einer Brauerei “Im Mittelgewann” abgesehen.

Die Tat wurde vom Sicherheitsdienst der Firma auf einer Kamera bemerkt. Der alarmierten Polizeistreife kam anschließend in unmittelbarerer Nähe des Tatorts ein Transporter entgegen. Auf der Ladefläche befanden sich 33 leere Bierfässer.

Der 22 Jahre alte Fahrer, der überdies nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist, sowie ein noch auf dem Brauereigelände befindlicher 23-Jähriger, der nach derzeitigem Ermittlungsstand die Fässer zuvor über den Zaun hievte, wurden vorläufig festgenommen. Das Fahrzeug samt Ladung wurde sichergestellt. Die Polizei vermutet, dass die Männer das Leergut in Bares ummünzen wollten.

Dem Duo droht nun ein Ermittlungsverfahren wegen besonders schweren Diebstahls. Dem 22-Jährigen darüber hinaus zudem eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Einbruch in Büro – Zeugen gesucht

Rüsselsheim (ots) – Mehrere Büroräume eines Baumarktes in der Stettiner Straße gerieten zwischen Samstagnachmittag (10.10.) und Montagmorgen (12.10.) in das Visier von Kriminellen. Die Täter drangen durch ein Oberlicht in das Gebäude ein und durchsuchten die Büros anschließend nach Wertgegenständen. Hierbei hebelten sie auch eine Tür auf. Mit dem Versuch einen Tresor aufzubrechen, scheiterten die ungebetenen Besucher allerdings. Ihnen fielen Geld und Spirituosen in die Hände. Durch ihr rabiates Vorgehen hinterließen sie zudem einen Schaden von mehreren tausend Euro.

Hinweise in diesem Zusammenhang werden erbeten an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06142/6960.

Zeuge einer Unfallflucht gesucht

Mörfelden-Walldorf (ots) – Am Do., 08.10., ca. 09.00 Uhr, wurde auf einem Parkplatz in der Kalbsgasse ein geparkter schwarzer VW Tiguan durch den Fahrer eines roten VW Caddy beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt, ein namentlich nicht bekannter Zeuge meldete den Vorfall im nahegelegenen Rathaus. Dieser Zeuge wird gebeten, sich mit der Polizeistation Walldorf, Tel. 06105/40060, in Verbindung zu setzen.

Vollsperrung nach Verkehrsunfall mit Pferdeanhänger auf der BAB 67

BAB A 67 (ots) – Gemarkung Büttelborn – Am Samstagvormittag 10.10.2020 kam es gegen 10:30 Uhr auf der Autobahn 67 zwischen der Anschlussstelle Büttelborn und dem Darmstädter Dreieck in südliche Fahrtrichtung zu einem Unfall.

Ein 23-jähriger Fahrer aus Groß-Gerau verursachte mit seinem VW beim Auffahren auf die Autobahn einen Unfall kurz nach der Zufahrt der AS Büttelborn. Dabei kollidierte er beim Spurwechsel mit einem auf der linken Spur fahrenden PKW BMW und beim anschließenden Ausweichmanöver mit einem Transporter samt Pferdeanhänger auf der rechten Spur.

Die beiden Kinder in dem BMW im Alter von 3 und 6 Jahren aus dem Kreis Bonn wurden vorsorglich in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Ansonsten wurde glücklicherweise niemand verletzt. Auch die zwei Pferde in dem Anhänger kamen leicht traumatisiert mit einem Schock davon.

Aufgrund von Rettungs- und Bergungsmaßnahmen musste die Fahrbahn der A 67 mit begleitender Rundfunkwarnmeldung bis 11:00 Uhr komplett und bis 12:00 Uhr teilweise gesperrt werden. Mehrere Rettungswagen und die FFW Groß-Gerau waren eingesetzt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 50.000 Euro.

Odenwaldkreis

Betrunkener verursacht beim Ausparken einen Unfall

Erbach (ots) – Am Samstag 10.10.2020 kam es gegen 18:15 Uhr auf einem Parkdeck in Erbach zu einem Verkehrsunfall zwischen 2 Fahrzeugen. Der Fahrer eines Klein-Lkw rangierte mit hoher Geschwindigkeit auf dem Parkplatz, während er laut Zeugenaussagen sogar noch mit einem Mobiltelefon hantierte. Hierbei übersah er ein kurz zuvor abgestelltes Fahrzeug, mit welchem er rückwärts fahrend kollidierte.

Die Fahrzeugführerin des abgestellten Fahrzeuges war kurz zuvor ausgestiegen und blieb deshalb glücklicherweise genauso unverletzt wie der Unfallverursacher.

Während der Unfallaufnahme konnten die aufnehmenden Beamten einen starken Alkoholgeruch bei dem Fahrzeugführer feststellen. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab über 2 Promille. Daraufhin wurde eine Blutentnahme angeordnet und die Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt. Einen gültigen Führerschein konnte der Unfallverursacher nicht vorweisen, sodass dieser nicht sichergestellt werden konnte. Die Ermittlungen hierzu dauern an. Es entstand ein Sachschaden von ungefähr 6.000 EUR.

Südhessen

“Dunkle Jahreszeit” – Gegen Wohnungseinbruchdiebstahl“ – Fünf Informationsstände der Polizei-Facebook-Chat mit Fachberater

Südhessen (ots) – Unter dem Motto “Dunkle Jahreszeit” – Gegen Wohnungseinbruchdiebstahl“, werden die Fachberater der Polizeilichen Beratungsstelle des Polizeipräsidiums Südhessen in der Zeit vom 19.10.2020 bis 29.10.2020 wieder auf Rundreise gehen und interessierten Bürgerinnen und Bürgern wertvolle Tipps geben, wie sie sich vor Einbrüchen und anderer Kriminalität schützen können.

Insbesondere nun im Herbst, wenn die Tage kürzer werden und es schon am späten Nachmittag anfängt zu dämmern, wittern Kriminelle ihre Chance zum Wohnungseinbruch! Der Polizei ist dieses jährlich wiederkehrende Phänomen ein Dorn im Auge.

An unterschiedlichen Örtlichkeiten in Südhessen bauen die Beamtinnen und Beamten ihre Informationsstände auf und bieten Interessierten damit direkt in ihrer Region eine persönliche Beratung. So wird beispielsweise anhand von Exponaten gezeigt, wie man sein Haus, seine Wohnung oder seinen Gewerbebetrieb wirkungsvoll gegen Einbrecher sichern kann. Daneben geben die Experten aber auch Verhaltensratschläge mit auf den Weg.

Die Beratung der Polizei ist kostenlos und unverbindlich. Nutzen Sie die Gelegenheit, sich zu informieren!

Die Fachberater machen wie folgt Station:

Montag, 19.10.2020, 15-18 Uhr Reinheim, Einkaufszentrum, Darmstädter Straße 62-66.

Mittwoch, 21.10.2020, 15-19 Uhr Bensheim, OBI-Baumarkt, Berliner Ring 100.

Montag, 26.10.2020, 15-18 Uhr Michelstadt, REWE-Markt, Walther-Rathenau-Allee 24.

Mittwoch, 28.10.2020, 15-18 Uhr Darmstadt, Bauhaus-Parkplatz, Otto-Röhm-Straße 50.

Donnerstag, 29.10.2020, 15-18 Uhr Rüsselsheim-Bauschheim, Globus-Markt, Am Steinmarkt 1.

Im Rahmen der Informationsveranstaltungen in Reinheim und Bensheim finden zusätzlich Fahrradcodierungen der Polizei statt. In beiden Fällen wird für eine bessere Planbarkeit um telefonische Voranmeldung unter 06154/6330-0 (Polizeistation Ober-Ramstadt) bzw. 06251/8468-29 (Polizeistation Bensheim) gebeten.

Darüber hinaus bietet das Polizeipräsidium Südhessen am Sonntag, 25. Oktober 2020, zwischen 15.30 und 17.00 Uhr, einen Facebook-Livechat mit einem Fachberater für Einbruchschutz an. Das Team “Soziale Medien” des Polizeipräsidiums würde sich über eine rege Teilnahme und viele Fragen zum Thema Einbruchschutz oder auch allgemein zum Job des Fachberaters sehr freuen.

