Friedberg: Die Polizei-News

Nidda: Arbeiter von herabstürzender Betondecke verschüttet

(ots) – Bei Arbeiten an einer Geschossdecke starb am Samstagnachmittag 10.10.2020 ein 42-jähriger Friedberger. Gegen 13.40 Uhr erreichte der erste Notruf die Polizei, dass ein Arbeiter in der Bachgasse von einer herabstürzenden Betondecke verschüttet worden war.

Die Rettungskräfte konnten den Mann nur noch tot bergen.

Die genauen Umstände des Unglücks sind momentan nicht bekannt. Die Staatsanwaltschaft in Gießen beauftragte in diesem Zusammenhang einen Sachverständigen für Bauwesen und Statik und leitete ein Todesermittlungsverfahren ein.

Büdingen: 29-Jähriger durch Schuss verletzt

(ots) – Durch einen Schuss zog sich ein 29-Jähriger am späten Samstagabend 10.10.2020 eine Verletzung am Unterarm zu. Staatsanwaltschaft und Polizei ermitteln wegen des Anfangsverdachts eines versuchten Tötungsdeliktes sowie gefährlicher Körperverletzung.

Gegen 22.25 Uhr alarmierte eine Zeugin die Büdinger Polizei, nachdem sie in der Bahnhofstraße einen Schuss gehört hatte. Vor einer Bar trafen die Polizisten auf einen 29-Jährigen mit einer Schussverletzung am Unterarm. Ein Notarzt und eine Rettungswagenbesatzung übernahmen die Erstversorgung des Verletzten, der anschließend stationär in einem Krankenhaus aufgenommen wurde. Es bestand keine Lebensgefahr.

Der genaue Tathergang und das Motiv sind derzeit nicht bekannt. Die Ermittlungsbehörden gehen davon aus, dass das Opfer und seine Begleiter in bzw. vor der Bar mit noch unbekannten Männern in einen Streit geraten waren und in diesem Zusammenhang die Schussabgabe auf den 29-jährigen Deutschen erfolgte.

Das Opfer und seine Begleiter, die im Main-Kinzig-Kreis und dem Wetteraukreis leben, zeigten sich gegenüber der Polizei weitestgehend unkooperativ und machten zum Tathergang oder zum Täter keine Angaben. Die Ermittlungen dauern an.

Niddatal-Kaichen: Autoscheiben eingeschlagen und zugegriffen

(ots) – In der Nacht von Donnerstag 08.10.2020 auf Freitag 09.10.2020 brachen Diebe einen Sprinter sowie einen Opel Corsa auf. In der Straße “Am Breul” erwischte es den Besitzer des weißen Corsas. Die Täter schlugen eine Scheibe ein und erbeuteten einen Geldbeutel, gefüllt mit Bargeld und persönlichen Dokumenten.

In der Altenstädter Straße öffneten sie gewaltsam einen weißen Sprinter und ließen einen braunen Geldbeutel mitgehen. Die Aufbruchschäden belaufen sich auf mindestens 500 Euro, der Wert der Beute liegt bei rund 400 Euro. Zeugen, die die Täter beobachteten oder denen in Kaichen in diesem Zusammenhang Personen auffielen, werden gebeten sich unter Tel.: (06031) 6010 bei der Friedberger Polizei zu melden.

Friedberg: Aus unverschlossenem Mercedes bedient

(ots) – Mit Bargeld und einem Notebook suchte ein Dieb in der Straße “Am Dachspfad” das Weite. Der Unbekannte öffnete die nicht verschlossene Tür eines silberfarbenen Benz und griffen sich aus der Mittelkonsole Bargeld sowie vom Rücksitz den Computer.

Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat den Dieb am Freitag (09.10.2020), zwischen 18.00 Uhr

und 21.00 Uhr beobachtet?

Hinweise nehmen die Ermittler der Friedberger Polizei unter Tel.: (06031) 6010 entgegen.

Bad Nauheim: Parkplatzrempler kostet 2.000 Euro –

Nach einer Verkehrsunfallflucht in der Zanderstraße bittet die Friedberge Polizei um Mithilfe. Am Freitag (09.10.2020), zwischen 18.00 Uhr und 22.00 Uhr parkte in Höhe der Hausnummer 28 ein grauer Golf. Vermutlich beim Rangieren touchierte der flüchtige Unfallfahrer das Heck auf der Beifahrerseite des VW. Hinweise zum Unfallfahrer oder dessen Fahrzeug nehmen die Friedberger Ordnungshüter unter Tel.: (06031) 6010 entgegen.

Niddatal-Kaichen: In Wohnung eingestiegen –

Über die Terrassentür stiegen Diebe in ein Einfamilienhaus in der Panoramastraße ein. Im Zeitraum von Donnerstagabend (08.10.2020), gegen 22.15 Uhr bis Freitagnachmittag (09.10.2020), gegen 15.00 Uhr suchten sie nach Beute und ließen Wertsachen im Wert von rund 1.000 Euro mitgehen. Einem Anwohner fiel in diesem Zusammenhang ein Mann auf, der augenscheinlich das Wohngebiet ausbaldowerte.

Der Unbekannte war ca. 50 Jahre alt, zwischen 160 und 165 cm groß, von kräftiger Statur und stammt nach Einschätzung des Zeugen aus dem osteuropäischen Raum. Er hatte graues zerzaustes Haar, einen Drei-Tage-Bart und ein insgesamt ungepflegtes Erscheinungsbild.

Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat in diesem Zusammenhang in der Panoramastraße Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Wer kann Angaben zu dem unbekannten Mann machen? Hinweise erbittet die Polizei in Friedberg unter Tel.: (06031) 6010.

Wöllstadt: Schulscheibe eingeworfen –

Auf rund 1.500 Euro schätzt die Polizei den Schaden, den Vandalen an der Fritz-Euler-Schule in Ober-Wöllstadt zurückließen. Im Zeitraum vom 02.10.2020 (Freitag), bis zum 08.10.2020 (Donnerstag) suchten sie das Schulgelände in der Gartenstraße auf und warfen eine Fensterscheibe ein. Hinweise erbittet die Polizei in Friedberg unter Tel.: (06031) 6010.

Karben-Okarben: Diebe im Berufsbildungswerk –

Ungebetene Gäste suchten am zurückliegenden Wochenende das Berufsbildungswerk in der Straße “Am Heroldsrain” auf. Zwischen Freitagabend (09.10.2020) und Sonntagabend (11.10.2020) drangen sie gewaltsam ein und suchten im Zimmer eines Bewohners nach Beute. Anschließend stiegen sie in ein Büro ein und ließen eine bisher nicht bekannte Menge an Bargeld mitgehen. Die Reparatur der Aufbruchschäden wird rund 300 Euro kosten.

Hinweise erbittet die Polizei Bad Vilbel unter Tel.: (06101) 54600.

Friedberg-Bruchenbrücken: Dieb nutzt offene Terrassentür und wird von Bewohnern überrascht –

Am Sonntagnachmittag (11.10.2020) stieg ein Dieb in eine Wohnung in der Klausenstraße ein. Er nutzte die offenstehende Terrassentür, legte sich in einem Wäschekorb Kleidungsstücke, eine Spardose sowie einen Laptop zurecht und kochte sich eine Mahlzeit. Während er am Esszimmertisch saß, kehrten die Bewohner zurück. Sie hielten den Mann fest, bis ihn eine Streife der Friedberger Polizei festnahm.

Der 32-Jährige ist der Drogenszene angehörig und hat keinen festen Wohnsitz. Er musste sich auf der Wache einer Blutentnahme unterziehen und verbrachte die Nacht im Polizeigewahrsam. Nach seiner Vernehmung und erkennungsdienstlichen wurde er entlassen Auf ihn kommen Strafanzeigen wegen versuchten Diebstahls und Hausfriedensbruch zu.

