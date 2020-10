Haiger-Weidelbach: Leichtverletzt nach Überschlag –

Am Freitagabend (09.10.2020) zog sich ein 19-jähriger Unfallfahrer leichte Verletzungen zu, nachdem er mit seinem Ibiza auf dem Dach gelandet war. Gegen 20.55 Uhr fuhr der in Mittenaar lebende junge Mann von Ewersbach in Richtung Weidelbach. In Höhe des Hundeplatzes kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr die Böschung, schleuderte zurück auf die Fahrbahn und überschlug sich. Die Besatzung eines Rettungswagens übernahm die Erstversorgung des Leichtverletzten. Der Seat hat nur noch Schrottwert und musste abgeschleppt werden.

Dillenburg: Gegen Garagentor gekracht –

Rund 15.000 Euro Schaden am eigenen Auto und weitere 3.000 Euro Schaden an einer Garage, das ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls von gestern Abend (11.10.2020). Gegen 22.00 Uhr war der 19-jährige Fahrer eines fünfer BMW auf der Marbachstraße in Richtung Ortsmitte unterwegs. Kurz nach dem Donsbacher Weg verlor er die Kontrolle über seinen BMW, kam nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen ein Garagentor. Der in Dillenburg lebende Unfallfahrer blieb unverletzt.

Dillenburg: Am Gymnasium die Vorfahrt genommen und abgehauen – Polizei fahndet nach Zafira mit Unfallschaden –

Nach einer Verkehrsunfallflucht am frühen Sonntagmorgen (11.10.2020) bittet die Dillenburger Polizei um Mithilfe. Der Flüchtige überquerte gegen 02.25 Uhr von der Hof-Feldbach-Straße kommend die Kreuzung vor dem Gymnasium. Hierbei nahm er einen von der Frankfurter Straße herannahenden Opel die Vorfahrt. Die 20-jährige Corsafahrerin konnte nicht mehr ausweichen oder bremsen und prallte gegen die Beifahrerseite des Unbekannten. Der gab Gas und fuhr mit hoher Geschwindigkeit auf der Wilhelmstraße in Richtung Innenstadt davon. Möglicherweise handelte es sich um einen silberfarbenen Opel Zafira älteren Baujahrs. Dieser must am Heck der Beifahrerseite erheblich beschädigt sein. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer kann Angaben zu dem Unfallwagen oder dessen Fahrer machen? Wo ist ein silberfarbener Zafira mit frischem Unfallschaden am Heck der Beifahrerseite aufgefallen? Hinweise erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Dillenburg-Frohnhausen: Nach Aufprall geflohen –

Beim Abbiegen von der Ortsdurchfahrt auf die Rathausstraße geriet ein Autofahrer nach rechts von der Fahrbahn an und prallte gegen einen Betonblumenkübel. Anschließend fuhr er fort, ohne sich um den rund 300 Euro teuren Schaden zu kümmern. Zeugen, die den Unfall am frühen Samstagmorgen (10.10.2020), gegen 01.20 Uhr in der Rathausstraße beobachteten oder die Angaben zum Unfallfahrer oder dessen Fahrzeug machen können, werden gebeten sich unter Tel.: (02771) 9070 bei der Dillenburger Polizei zu melden.

Herborn: Beim Rangieren Zaun umgefahren –

Am Samstagnachmittag (10.10.2020) beschädigte der Fahrer einer dunklen Limousine einen Zaun an der Kongresshalle in der Kaiserstraße. Passanten schreckten durch einen lauten Knall auf und sahen, wie die dunkle Limousine vom Parkplatz der Kongresshalle davonfuhr. Der Fahrer hatte offensichtlich zuvor beim Rangieren sechs Felder eines weißen Zauns umgefahren und so einen Schaden von rund 1.000 Euro verursacht.

Genaue Angaben zum dem Fahrzeug oder dessen Fahrer sind den Zeugen nicht möglich. An dem beschädigten Zaun entdeckten Polizisten schwarzen Lack des Unfallwagens.

Wer hat die Kollision am Samstagnachmittag, gegen 16.25 Uhr zwischen Kongresshalle und Haus des Lebens in der Kaiserstraße noch beobachtet? Wer kann in diesem Zusammenhang Angaben zu einer schwarzen Limousine mit frischem Unfallschaden machen?

Hinweise erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Aßlar/Klein-Altenstädten: Handtasche gegriffen –

Aus einem nicht verschlossenen BMW erbeutete ein Dieb eine Handtasche. Der rote Dreier parkte am Freitag (09.10.2020), zwischen 12.00 Uhr und 15.00 Uhr in der Dillstraße. Der Täter öffnete eine Fahrzeugtür und griff sich von der Rückbank die Handtasche samt Bargeld, Kundenkarten und Dokumenten. Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Wetzlar: Passant überrascht Einbrecher –

Einem aufmerksamen Passanten verdankt die Wetzlarer Polizei die Festnahme zweier Einbrecher. Das Duo hebelte am frühen Samstagmorgen (10.10.2020) in der Langgasse an der Eingangstür einer Pizzeria. Als der Zeuge sie entdeckte suchten sie das Weite. Aufgrund der Beschreibung der beiden Einbrecher nahmen Polizisten in der Nähe zwei Männer fest. Die beiden 30 und 32 Jahre alten Männer mussten mit auf die Wache. Nach den Vernehmungen und erkennungsdienstlichen Behandlungen durften sie die Polizeistation wieder verlassen.

Wetzlar-Niedergirmes: Rechts vor Links missachtet –

Ein Leichtverletzter, zwei demolierte Fahrzeuge und eine reparaturbedürftige Mauer blieben am Freitagmittag (09.10.2020) nach einem Verkehrsunfall in der Formerstraße zurück. Der 26-jährige Fahrer eines Audis missachtete an der Einmündung zur Gutleutstraße die Vorfahrt eines von rechts kommenden Golfs. Die Fahrzeuge prallte zusammen, durch die Wucht des Zusammenstoßes rutschte der A6 gegen eine Hausmauer.

Der in Gießen lebende Unfallfahrer blieb unverletzt, sein aus Wetzlar stammender 70-jähriger Unfallgegner im Golf trug Prellungen davon. Ein Rettungswagen brachte ihn ins Wetzlarer Krankenhaus. Die Schäden an Audi, Golf und Mauer belaufen sich nach einer ersten Schätzung auf rund 30.000 Euro.

Solms-Albshausen: Promillefahrer erwischt – Polizei sucht nach Unfallstelle –

Wetzlarer Polizisten zogen in der Nacht von Freitag (09.10.2020) auf Samstag (10.10.2020) einen betrunkenen Autofahrer aus dem Verkehr. Sie stoppten den 19-Jährigen in Solms am Schwimmbad. Sein Alkoholtest brachte es auf 1,62 Promille. Der Solmser räumte ein, seine Fahrt in Hüttenberg-Weidenhausen gestartet zu haben. Zudem habe er auf der Strecke zwischen Weidenhausen und dem Schwimmbach auf der Fahrerseite einen Gegenstand touchiert. An seinem grünen Opel Vectra fanden sich an der vorderen Stoßstange, am vorderen Kotflügel, sowie an beiden Türen entsprechende Schäden.

Der Solmser musste sich auf der Wache einer Blutentnahme unterziehen, zudem stellten die Ordnungshüter seinen Führerschein sicher. Bisher ist es den Polizisten nicht gelungen den Unfallort zu finden. Sie suchen Zeugen, die Angaben zu entsprechenden Beschädigungen machen können. Hinweise nehmen die Ermittler der Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180 entgegen.

Wetzlar-Dalheim: Schulscheibe beschädigt –

Am Wochenende beschädigten Unbekannte an der Grundschule eine Fensterscheibe. Am Sonntagmorgen (11.10.2020) meldete eine Spaziergängerin die eingeschlagene Scheibe. Ob die Täter in das Gebäude einsteigen wollten oder aus reiner Zerstörungslust handelten, ist nicht bekannt. Die Reparaturschäden schätzt die Polizei auf ca. 1.000 Euro.

Zeugen, die am Wochenende Personen auf dem Schulgelände im Berliner Ring beobachteten, werden gebeten sich unter Tel.: (06441) 9180 bei der Wetzlarer Polizei zu melden.

Wetzlar: Diebe im Weinlokal –

Mit einer bisher nicht bekannten Menge an Rotwein flüchteten Einbrecher aus dem Weingarten an der Lahn. Zwischen dem 10.10.2020, gegen 13.00 Uhr und dem 11.10.2020, gegen 09.00 Uhr hebelten sie die Verkaufsbude auf und griffen sich den Wein. Hinweise zu den Dieben nehmen die Ermittler der Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180 entgegen.

