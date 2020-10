Pkw mit Farbe beschmiert

Felsberg-Gensungen (ots) – 03.10.2020, 08 Uhr bis 11.10.2020, 16 Uhr – Im Zeitraum der letzten Woche haben unbekannte Täter im Sankt-Albans-Weg einen Pkw beschädigt. Die Täter besprühten die Motorhaube und den Kühlergrill eines weißen Seat Leon mit silberner Farbe. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 800 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Melsungen unter Tel.: 05661-70890.

“Schwerer” Diebstahl vor Schnellrestaurant

Schwalmstadt-Treysa (ots) – 08.10.2020, 21:00 Uhr – Unbekannte Täter entwenden am letzten Donnerstag in der Friedrich-Ebert-Straße vor einem Schnellrestaurant eine Beton-Sitzgruppe. Die Täter entwendeten im Außenbereich des Schnellrestaurants zwei Parkbänke und einen Tisch aus Beton im Wert von ca. 750 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Schwalmstadt unter Tel.: 06691-9430.

Randalierer zerstören Scheiben in Schule

Schwalmstadt-Treysa (ots) – 09.10.2020, 17 Uhr bis 11.10.2020, 10 Uhr – In der Ascheröder Straße haben unbekannte Täter im Zeitraum von Freitag bis Sonntag zwei Scheiben des Schwalmgymnasiums eingeschlagen und einen Sachschaden in Höhe von 500 Euro verursacht.

Die Täter zerschlugen mit Hilfe einer Sitzbank und eines Feuerlöschers 2 gläserne Türscheiben im Innenhof des Schwalmgymnasiums.

Hinweise bitte an die Polizeistation Schwalmstadt unter Tel.: 06691-9430.

