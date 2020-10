Gießen: Schläge im Stadtbus

(ots) – Ein Kopfschütteln reichte offensichtlich aus, um einen unbekannten Schläger in Rage zu versetzen, nachdem dieser zuvor auf den Boden des Stadtbusses gespuckt hatte. Der Unbekannte schlug einen 23-jährigen Gießener ins Gesicht. Daraufhin entwickelte sich eine Schubserei, in dessen Verlauf der Unbekannte noch einmal zuschlug. Hinweise zu dem unbekannten Schläger erbittet die Polizeistation Gießen Süd unter Tel.: (0641) 7006-3555.

Buseck/Alten-Buseck: Von Fahrbahn abgekommen, gegen Betonwand gekracht und dann weggelaufen

Am Samstag (10.10.2020) fuhr ein 30-Jähriger mit seinem roten Ford Escort auf der Kurt-Schumacher-Straße aus Richtung Gießen kommend. In Höhe der Einfahrt “Auf der Weißburg” kam der, aus Buseck stammende Fahrer, nach rechts von der Fahrbahn ab. Er fuhr durch einen Graben und krachte gegen eine Betonwand. Der Ford-Fahrer flüchtete verletzt und blutend von der Unfallstelle. Sofort wurden umfangreiche Suchmaßnahmen eingeleitet. Neben Feuerwehren, Rettungskräften und der Hundestaffel, kam auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz.

Um 22:00 Uhr fanden Polizisten den Unfallfahrer an seiner Wohnanschrift. Der 30-Jährige stand offenbar unter Alkohol- und Drogeneinfluss. Er musste mit zur Polizeistation. Dort nahm ein hinzugezogener Arzt dem Escort-Fahrer Blut ab. Seinen Führerschein stellten die Polizisten sicher.

Der Gesamtunfallschaden wird mit 5.500 Euro beziffert.

Gießen – Audi aufgebrochen

(ots) – Dreiste Diebe schlugen zwischen Freitag 09.10.2020 gegen 18:00 Uhr und Samstag 10.10.2020 gegen 11:00 Uhr die hintere kleine Dreiecksscheibe auf der Fahrerseite eines in der Rödgener Straße geparkten grauen Audi ein. Sie griffen in den A4 und stahlen ein Navigationssystem und ein Smartphone. Der Schaden wird mit 250 Euro beziffert.

Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen Nord unter Tel.: (0641) 7006-3755

Gießen – Unbekannte beschädigten Bauzaun

100 Euro hinterließen Unbekannte an einem Bauzaun des DLRG-Geländes im Uferweg. Zwischen Freitag (09.10.2020), 19:15 Uhr und Samstag (10.10.2020), 10:00 Uhr bogen die Vandalen zwei Felder des Zauns ab. Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen Nord unter Tel.: (0641) 7006-3755

Gießen – BMW M3 gestohlen

Unbekannte Diebe begaben sich am Samstag (10.10.2020) auf das freizugängliche Gelände eines Kfz-Handels “An der Automeile”. Zwischen 23:38 Uhr und 23:42 Uhr stahlen sie ein schwarzes BMW M3 Cabrio und flüchteten in Richtung Gießener Ring. Der Schaden beläuft sich auf 26.500 Euro. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen erbittet die Kriminalpolizei in Gießen unter Tel.: (0641) 7006-2555 121662/

Gießen – versuchter Einbruch in Mensa

Zwischen Donnerstag (08.10.2020) und Freitag (09.10.2020) brachen Unbekannte ein Schloss der Hinterausgangstür des Mensa-Gebäudes in der Otto-Behaghel-Straße auf. Danach hebelten die dreisten Diebe eine weitere Zugangstür auf. Erst eine dritte Tür hielt den Einbruchsversuchen stand. Der Schaden wird mit 300 Euro beziffert. Hinweise zu den Unbekannten, die zwischen 16:00 Uhr und 08:50 Uhr zuschlugen, erbittet die Kriminalpolizei in Gießen unter Tel.: (0641) 7006-2555

Fernwald-Annerod – Auto zerkratzt und Reifen zerstochen

Unbekannte Vandalen zerstachen den hinteren rechten Reifen eines weißen Opel Astra. Außerdem zerkratzten sie den Lack rundherum. Offenbar machten sich die Unbekannten zwischen Freitag (09.10.2020), 161:5 Uhr und Samstag (10.10.2020), 09:00 Uhr an dem Astra zu schaffen. Der Opel parkte in einer Hofeinfahrt der Straße “Hinter der Platte”. Der Schaden beläuft sich auf 4.000 Euro. Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen Süd unter Tel.: (0641) 7006-3555

Hungen-Bellersheim – Wohnhaus brennt

Offenbar ein technischer Defekt löste am Samstag (10.10.2020) um 22:37 Uhr einen Wohnhausbrand aus. Die in die Obbornhofener Straße entsandte Feuerwehr brachte den Brand unter Kontrolle und löschte das Feuer. Der Brand brach offensichtlich im ersten Obergeschoss des Wohnhauses aus und griff auf das Dachgeschoss über. Der Schaden wird mit 40.000 Euro bis 50.000 Euro beziffert.

Unfälle:

Gießen: Unfallflucht in der Reichenberger Straße

Zwischen Samstag (10.Okotber) 19.00 Uhr und Sonntag (11.Oktober) 14.30 Uhr befuhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer die Reichenberger Straße in Richtung Troppauer Weg. Dabei fuhr er gegen einen am Fahrbahnrand geparkten Peugeot. Der Unbekannte beschädigte den schwarze 206 CC auf der Fahrerseite und fuhr davon. Es entstand Sachschaden in Höhe von 3.000 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Wettenberg: Beim Rangieren Ford angefahren

Nur zwei Stunden parkte ein Ford am Sonntag (11.Oktober) am Fahrbahnrand der Burgstraße in Krofdorf-Gleiberg. Vermutlich fuhr ein Unbekannter beim Rangieren zwischen 16.20 Uhr und 18.20 Uhr gegen den schwarzen Mondeo und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Dabei entstand Sachschaden an der rechten, hinteren Fahrzeugtür in Höhe von 400 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Gießen: Außenspiegel touchiert

Am Sonntag (11.Oktober) gegen 18.15 Uhr befuhr ein 74-jähriger Mann in einem Mercedes die Steinstraße in Richtung Nordanlage. Im Vorbeifahren streifte er offenbar den Außenspiegel eines am Fahrbahnrand geparkten Ford. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von 150 Euro.

Gießen: In der Kurve Ferrari gestreift

Sonntagabend (11.Oktober) gegen 21.20 Uhr befuhr ein 48-jähriger Mann aus Gießen in einem VW die Minna-Naumann-Straße. In einer Kurve streifte der Gießener offenbar einen geparkten Ferrari. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von 6.000 Euro.

Reiskirchen: Motorradfahrer stürzt und verletzt sich leicht

Sonntagabend (11.Oktober) gegen 18.10 Uhr befuhr ein 23-jähriger Mann aus Grünberg die Landstraße 3129 von Burkhardsfelden nach Reiskirchen mit einem Motorrad. Offenbar aufgrund einer Vollbremsung blockierte das Hinterrad und der 23-Jährige stürzte mit seinem Motorrad. Dabei zog er sich leichte Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf 800 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

