Korbach: Die Polizei-News

Drei Täter nach versuchtem Zigarettenautomatenaufbruch festgenommen

Bad Wildungen-Reinhardshausen (ots) – Die Polizei konnte mit Hilfe von aufmerksamen Zeugen drei männliche Personen nach einem versuchten Zigarettenautomatenaufbruch festnehmen. Am Sonntag 11.10.2020 kurz nach Mitternacht teilt ein Zeuge der Polizei telefonisch mit, das er im Schwanenweg 3 männliche Personen beobachtet hat, die mit zwei Eisenstangen und einem Metall-Poller versucht hatten einen Zigarettenautomaten aufzubrechen.

Nachdem mehrere Versuche den Automaten aufzubrechen nicht zum Erfolg führten, flüchteten sie in Richtung der Reinhardshäuser Therme. Dort hatten sie sich versteckt, konnten aber durch die Mithilfe weiterer Zeugen von einer Streife der Polizei Bad Wildungen festgenommen werden.

Es handelte sich dabei um zwei Jugendliche und einen Heranwachsenden aus den Bereichen Frankenberg und Kassel. Nach erfolgten polizeilichen Maßnahmen wurden die Jugendlichen von ihren Erziehungsberechtigten bei der Polizei abgeholt. Der Heranwachsende konnte selbständig gehen. Die Täter verursachten an dem Automaten einen Sachschaden von 500 Euro.

Dreiste Diebe klauen Geldbörse aus Büro eines Einkaufsmarktes – Polizei bittet um Hinweise

Diemelstadt-Rhoden (ots) – Am Samstagnachmittag 10.10.2020 gegen 17:00 Uhr suchten dreiste Diebe einen Einkaufsmarkt im Wendeweg auf und entwendeten aus einem Büro die Geldbörse einer Mitarbeiterin.

Die späteren Auswertungen der markteigenen Kameras ergaben, dass zwei männliche Personen mit einem weißen Mercedes Vito Kastenwagen vor den Einkaufsmarkt fuhren und anschließend zeitgleich den Markt betraten. Beide gingen dann getrennt durch die Gänge wieder in Richtung Kassenbereich. In der Nähe des Kassenbereiches befindet sich ein Büro, das einer der Täter betritt. Die Tür war zu diesem Zeitpunkt nur angelehnt. Sein Komplize hält sich zur gleichen Zeit an einem der Kassenbereiche auf, bezahlt ein Produkt das er vorher aus der Auslage im Kassenbereich entnommen hat und geht anschließend zur angrenzenden Bäckerei. Er hält dabei Sichtkontakt zu seinem Komplizen im Büro. Nach dem dieser das Büro durchsucht und die Geldbörse mit Bargeld und Ausweispapieren entwendet hat, verlassen beide getrennt den Markt in unbekannte Richtung.

Die Täter können wie folgt beschrieben werden:

Der Täter, der auch den Diebstahl begangen hat, ist ca. 170 cm groß, sehr schlank, hat kurze blonde Haare mit auffallenden Geheimratsecken. Er trug eine Nike Kapuzenjacke mit neonfarbenem Schriftzug NIKE und eine Jogginghose die an den Beinen eng anlag. Sein Komplize war schlank, trug schwarzgraue Arbeitskleidung und eine schwarze Kappe mit weißem Schriftzug.

Die Polizei fragt, wer hat die Personen vor dem Markt beobachtet und kann etwas zu den Kennzeichen des weißen Mercedes Vito Kastenwagens sagen. Hinweise die zur Aufklärung beitragen können, bitte an die Polizeistation Bad Arolsen, Tel.: 05691-9799-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

Rundballen aufgeschlitzt – Polizei sucht Zeugen

Rosenthal (ots) – In der Nacht von Samstag 10.10.2020 auf Sonntag 11.10.2020, wurde in Rosenthal in der Verlängerung Bendorfer Weg, Feldgemarkung “In der Aue”, durch einen unbekannten Täter auf einer Wiese 33 Silagerundballen, vermutlich mit einem Messer, aufgeschlitzt. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Hinweise die zur Aufklärung beitragen können, bitte an die Polizeistation Frankenberg Tel.: 06451-7203-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

3 Baucontainer aufgebrochen – Polizei bittet um Hinweise

Korbach (ots) – In der Nacht vom 08./09.10.2020, brachen unbekannte Täter auf einem Lagerplatz für Baumaschinen und -materialien in der Frankenberger Landstraße in drei Baucontainer ein. Vorher überstiegen sie einen Bauzaun, der den Lagerplatz umfriedet. Die Container wurden mit Brachialgewalt aufgemacht und zwei jeweils 50 Meter lange Stromkabel, sowie zwei Motortrennjäger der Marken Stihl und Husqvarna mit einer 350er Blattgröße entwendet.

Der Gesamtwert des Diebesgutes beträgt 3.000 Euro. Hinweise die zur Aufklärung beitragen können, bitte an die Polizeistation Korbach Tel.: 05631-971-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen