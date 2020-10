Karlsruhe – Betrunkener Pedelec-Fahrer fährt gegen geparkten Pkw

Karlsruhe (ots) – Einen Sachschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro verursachte am

frühen Sonntagmorgen ein erheblich alkoholisierter Pedelec-Fahrer in Karlsruhe,

als er gegen einen geparkten Pkw fuhr.

Nach den bisherigen Erkenntnissen befuhr der 33-Jährige mit seinem Pedelec kurz

vor 04 Uhr die Hirschstraße. Etwa auf Höhe der Amalienstraße fuhr er dabei gegen

die Fahrertür eines geparkten Mercedes, der hierdurch beschädigt wurde. Der

33-Jährige blieb unverletzt. Eine Passantin war auf den Zusammenstoß aufmerksam

gweorden und verständigte umgehend die Polizei.

Ein anschließend beim 33-Jährigen durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen

Wert von annähernd zwei Promille, woraufhin die Beamten eine Blutentnahme

anordneten.

Karlsruhe – Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfallflucht

Karlsruhe (ots) – Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es am Sonntagabend auf dem

Auffahrtsast zur Bundesautobahn 5, Fahrtrichtung Norden.

Nach Angaben eines Verkehrsteilnehmers fuhr, gegen 17:45 Uhr, der

Unfallverursacher vermutlich den Einfädelungsstreifen der Anschlussstelle

Karlsruhe-Mitte, aus Richtung Hauptbahnhof kommend. Hierbei geriet der

Unbekannte mit seinem Fahrzeug in einer Rechtskurve ins Schleudern. Das Fahrzeug

drehte sich um 180 Grad und kollidierte mit der rechten Schutzplanke. Der

bislang unbekannte Unfallverursacher flüchtete im Anschluss von der

Unfallstelle.

Die Verkehrsgruppe Karlsruhe ist nun auf der Suche nach weiteren Zeugen die

Angaben über den Fahrer oder dessen Fahrzeug machen können. Sie werden gebeten

sich unter der Telefonnummer 0721 944840 zu melden.

Bretten – Jugendliche zerstören mehrere Scheiben an Straßenbahnhaltestelle

Karlsruhe (ots) – Drei Jugendliche im Alter zwischen 14 und 17 Jahren haben am

Sonntagabend mehrere Scheiben einer Straßenbahnhaltestelle in Bretten-Gölshausen

eingeschlagen. Die Höhe des hierdurch verursachten Sachschadens kann bislang

noch nicht beziffert werden.

Nach den bisherigen Erkenntnissen befanden sich die drei Jugendlichen gegen

18:45 Uhr an der Stadtbahnhaltestelle Gölshausen/Bahnhof und schlugen dort

mehrere Scheiben der Haltestelle ein. Eine Anwohnerin konnte das Trio dabei

beobachten und verständigte umgehend die Polizei.

Eine Streife des Polizeireviers Bretten traf kurz darauf am Tatort ein und

konnte die drei Jugendlichen noch vor Ort vorläufig festnehmen. Bei der

Durchsuchung der Jugendlichen konnte bei jedem von ihnen ein Taschenmesser

aufgefunden werden. Zwei davon waren verbotene Einhandmesser.

Die Jugendlichen wurden im Anschluss zum Polizeirevier mitgenommen, von wo aus

die jeweiligen Eltern verständigt wurden. Nach Beendigung der strafprozessualen

Maßnahmen wurden die Jugendlichen an ihre Eltern überstellt.

Bruchsal – Streit zwischen zwei Autofahrern – Zeugen gesucht

Bruchsal (ots) – Auf der Bundesstraße 35 von Gondelsheim in Richtung Bruchsal

kam es am Samstag gegen 17.50 Uhr zu einer Streitigkeit zwischen zwei

Autofahrern.

Laut ersten Angaben brachten die beiden Autofahrer ihre Autos auf der Fahrbahn

hintereinander zum Stillstand. Beide seien ausgestiegen und es sei zu einem

Streit gekommen, bei dem einer den anderen bedroht habe.

Aufgrund des regen Verkehrsaufkommens hofft die Polizei zur genauen Klärung nun

auf weitere Zeugen. Wer vor diesem Hintergrund etwas wahrgenommen hat, wird

gebeten, sich mit dem Polizeirevier Bruchsal unter 07251 7260 in Verbindung zu

setzen.

Karlsruhe – Alkoholisiert von der Fahrbahn abgekommen – Eine Person verletzt

Karlsruhe (ots) – In der Karlsruher Innenstadt ist am frühen Samstagmorgen ein

offenbar alkoholisierter Autofahrer von der Fahrbahn abgekommen und mit einem

Fernleitungsmast kollidiert. Ein 26-jähriger Mitfahrer wurde durch den Unfall

leicht verletzt und es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 50.000 Euro.

Nach den bisherigen Erkenntnissen befuhr der 30-jährige Fahrer eines geliehenen

Audis kurz vor 05 Uhr die Straße „Schlossplatz“ in Richtung Waldhornstraße.

Vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung in Verbindung mit nicht angepasster

Geschwindigkeit konnte der 30-Jährige dem Straßenverlauf nicht folgen und fuhr

in einer Rechtskurve geradeaus. Neben der Fahrbahn kollidierte das Fahrzeug

hierdurch zunächst mit einem Verkehrszeichen bevor letztlich der Mast einer

Fernleitung den Audi stoppte. Dabei erlitt ein 26 Jahre alter Mitfahrer, der auf

der Rückbank des Audis saß und offenbar nicht angeschnallt war, leichte

Verletzungen. Am Audi entstand Totalschaden in Höhe von etwa 50.000 Euro.

Alarmierte Rettungskräfte versorgten den Verletzten zunächst vor Ort und

brachten ihn anschließend zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Ein bei der Unfallaufnahme durchgeführter Atemalkoholtest ergab beim 30-jährigen

Unfallverursacher einen Wert von etwas über 1,1 Promille. Die Polizeibeamten

ordneten daher eine Blutentnahme an und behielten den Führerschein des Mannes

ein.

38-Jährigen mit Messer und Betäubungsmitteln aufgegriffen

Karlsruhe – Freitagmittag (09.10.2020) kontrollierten Beamte der

Bundespolizei einen 38-jährigen Deutschen am Karlsruher Hauptbahnhof. Der Mann

wirkte sichtlich nervös, was auf einen Konsum von Betäubungsmitteln

zurückzuführen war. Während der Kontrolle stellten die Beamten ein an der

Hosentasche befestigtes Einhandmesser fest. Der 38-Jährige konnte kein

berechtigtes Interesse zum Führen des Messers nachweisen.

Nachdem die Beamten ihn zu weiteren gefährlichen Gegenständen befragten, öffnete

er seine Reisetasche. Eine Durchsuchung führte zum Auffinden von Amphetamin und

Marihuana in kleiner Menge.

Das Messer sowie die Betäubungsmittel wurden sichergestellt. Nach Abschluss der

strafprozessualen Maßnahmen konnte der Mann seinen Weg fortsetzen.

Karlsruhe – 29-Jähriger fährt betrunken mit Elektroroller

Karlsruhe – Beamte des Polizeireviers Marktplatz stellten am Sonntag gegen

0.55 Uhr an der Kaiser- Ecke Karlstraße nach einer Vorfahrtsverletzung den

Fahrer eines Elektrorollers.

Der 29-jährige Scooterfahrer war auf der Kaiserstraße in westlicher

Fahrtrichtung unterwegs, verbotener Weise mit seinem Bruder hinten auf dem

Trittbrett. An der Kreuzung Karlstraße nahm er einem in nördlicher Richtung

fahrenden Auto die Vorfahrt. Nur durch eine Vollbremsung verhinderte die

Pkw-Fahrerin schlimmeres.

Bei einer anschließenden Verkehrskontrolle wurde bei dem Rollerfahrer deutlicher

Alkoholgeruch wahrgenommen. Ein Vortest ergab 1,42 Promille.

Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und er muss nun mit einer Anzeige wegen

Gefährdung des Straßenverkehrs unter Alkoholeinfluss rechnen.

Waghäusel – Erheblich alkoholisierter Fahrradfahrer

Karlsruhe – Einen stark alkoholisierten Fahrradfahrer konnte die Polizei

am Samstagnachmittag in Kirrlach aus dem Verkehr ziehen. Der 36-Jährige fuhr auf

der Kronauer Straße und bog gegen 17.30 Uhr auf den Parkplatz eines

Einkaufsmarktes ein. Aufgrund seiner unsicheren Fahrweise fiel er einer Streife

auf, die dort einen Verkehrsunfall aufnahm. Bei der Kontrolle stellten die

Beamten starken Alkoholgeruch fest. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab

einen Wert von mehr als 2,4 Promille. Der 36-Jährige wurde zur Durchführung

einer Blutentnahme auf die Wache gebracht.

Bruchsal – Einbruch in Firma (Nachtragsmeldung)

Karlsruhe – Wie bei den weiterführenden Ermittlungen bekannt wurde, wurden

bei dem in Rede stehenden Einbruch in ein Firmengebäude in der Stegwiesenstraße

in Bruchsal technische Geräte im Gesamtwert von ca. 50000 Euro entwendet. Der

Sachschaden am aufgebrochenen Fenster liegt in Höhe von 1000 Euro.

Karlsruhe – Unter Alkoholeinwirkung Unfall verursacht

Karlsruhe – Ein 18-Jähriger steht in dringendem Tatverdacht am frühen

Samstagmorgen im Koyweg einen Unfall verursacht und sich anschließend unerlaubt

vom Unfallort entfernt zu haben. Gegen 01.15 Uhr beschädigte der Fahrer eines

Audi insgesamt drei geparkte Fahrzeuge. Anschließend entfernte er sich unerlaubt

vom Unfallort. Im Rahmen der Fahndung konnte der 18-Jährige neben dem stark

unfallbeschädigten Audi in der Rintheimer Straße angetroffen werden. Ein

durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von fast 1,2 Promille. Der

Beschuldigte wurde zur Wache gebracht. Nach einer Blutentnahme wurde sein

Führerschein einbehalten. Der Sachschaden wird auf ca. 25.000 Euro geschätzt.

Karlsruhe – 34-Jähriger wurde Opfer eines Raubes

Karlsruhe – Am Sonntagmorgen wurde ein 34-Jähriger in Karlsruhe Opfer

eines Raubes. Von Zeugen wurde gegen 08.20 Uhr mitgeteilt, dass es in der

Adlerstraße / Am Zirkel zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen

mehreren Personen gekommen sei. Eine Streife konnte dort den erheblich

alkoholisierten 34-Jährigen antreffen. Dieser gab an, dass er grundlos von

mehreren Personen angegriffen worden sei. Bei der körperlichen

Auseinandersetzung seien ihm dann seine Armbanduhr, seine Geldbörse und sein

Mobiltelefon geraubt worden. Aufgrund seiner Alkoholisierung konnte der

34-Jährige keine genauen Angaben zum Tathergang und den Angreifern machen. Die

Polizei sucht nun nach Zeugen, die die Auseinandersetzung beobachtet haben.

Diese werden gebeten sich mit dem Kriminaldauerdienst Karlsruhe, Telefon

0721/666-5555 in Verbindung zu setzen.

Graben-Neudorf – Fußgänger von Autofahrer übersehen und schwer verletzt

Karlsruhe – In der Nacht zum Sonntag gegen 22.55 Uhr wurde in

Graben-Neudorf ein Fußgänger von einem Pkw erfasst und schwer verletzt.

Der 29-jährige Fußgänger war zuvor gemeinsam mit einem Freund alkoholisiert auf

der Wendelinusstraße inmitten der Fahrbahn unterwegs und schob sein Fahrrad

neben sich her. Ein 27 Jahre alter Autofahrer übersah ihn wohl beim Abbiegen,

als er in die Wendelinusstraße einbiegen wollte und erfasste den Mann. Er kam

mittels Rettungswagen zur stationären Behandlung in eine Klinik.

Am Auto entstand ein Unfallschaden von geschätzten 3.000 Euro.

Bretten – Einbrecher stehlen Schmuck aus Wohnung

Karlsruhe – Zwei unbekannte männliche Täter brachen am Freitagabend in

eine Wohnung in Diedelsheim ein und entwendeten einige Schmuckstücke.

Gegen 18:25 Uhr schlugen die Täter ein an der Hinterhausseite befindliches

Küchenfenster ein und gelangten so in die Wohnung in der Breslauer Straße. Dort

stahlen sie Schmuck im Wert von ca. 3.500 Euro. Der an dem Fenster entstandene

Sachschaden ist bislang unbekannt.

Die Überwachungskamera zeichnete einen der beiden Täter auf. Er trug eine helle

Baseball Cap, sowie eine helle Kapuzenjacke und eine dunkle Hose. Er war schlank

und hellhäutig mit osteuropäischem Gesichtszügen und hatte einen 3-Tage-Bart.

Das Polizeirevier Bretten bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer

07252/5046-0.

Karlsruhe – Betrunkener Radfahrer beschädigt Pkw

Karlsruhe – Am Sonntagnachmittag touchierte ein betrunkener Fahrradfahrer

in Karlsruhe einen geparkten Pkw.

Gegen 16:15 Uhr fuhr der 61-Jährige mit seinem Fahrrad auf der Lissenstraße. Als

er vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung die Kontrolle verlor, beschädigte

er einen geparkten Pkw an der Motorhaube. Am Pkw entstand ein Sachschaden in

Höhe von 1500 Euro. Ein von den Beamten durchgeführter Alkoholtest ergab einen

Wert von 1,4 Promille. Der Radfahrer wurde zur Blutentnahme mit auf das

Polizeirevier genommen.

Oberderdingen – Unfall an Kreuzung mit hohem Sachschaden

Karlsruhe – Am Freitagabend ereignete sich ein Unfall zwischen zwei Pkw´s

an einer Kreuzung in Oberderdingen.

Gegen 19:50 Uhr bog der Unfallverursacher mit seinem 9-Sitzer-Pkw und vier

Mitfahrern, von der Attenbergstraße kommend, links in die Kreuzgartenallee ein.

Der Beschuldigte kollidierte mit der von links kommenden, vorfahrtsberechtigten

23-Jährigen. Die Frau, sowie ihre Beifahrerin wurden leicht verletzt und in ein

Krankenhaus verbracht. Der Unfallverursacher und seine Insassen erlitten keine

Schäden.

An beiden Autos entstand jeweils ein Sachschaden von 10.000 Euro

Karlsruhe – Fahrradfahrerin bei Unfall leicht verletzt

Karlsruhe – Eine 42-jährige Fahrradfahrerin wurde bei einem Unfall mit

einem Pkw am Freitagabend, 19 Uhr, in Karlsruhe-Hagsfeld leicht verletzt. Der

Unfall ereignete sich an der Kreuzung Karlsruher Straße / Waldeckstraße. Der

unfallverursachende Pkw befuhr die Waldeckstraße und wollte an der Kreuzung nach

rechts in die Karlsruher Straße abbiegen. Er hielt an, achtete aber nicht auf

die den Fahrradstreifen der Karlsruher Straße benutzende 42-jährige Radfahrerin.

Es kommt zum Zusammenstoß, bei dem die Fahrradfahrerin leicht verletzt wird.

Der den Unfall verursachende Autofahrer war alkoholisiert, sein Führerschein

wurde einbehalten.

Bad Schönborn – Einbrecher flüchten ohne Diebesgut

Bad Schönborn – Offenbar nicht fündig wurden Einbrecher am Samstag in der

Zeit von 21.00 Uhr bis 23.00 Uhr in einem Haus in Mingolsheim. Die Täter drangen

über ein Fenster in das Wohnhaus ein und durchwühlten alle Zimmer. Nach einem

ersten Überblick gaben die Geschädigten zumindest wegen möglicher gestohlener

Gegenständen Entwarnung. Dafür entstand durch das gewaltsame Eindringen ein

Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Das Polizeirevier Bad Schönborn hat die Ermittlungen aufgenommen.

Verletzte nach Schiffskollision – 76185 Karlsruhe, Maxauer Grund, Hauptstrecke Rhein, Höhe Stadthafen –

Polizeipräsidium Einsatz

76185 Karlsruhe, Maxauer Grund, Hauptstrecke Rhein, Höhe Stadthafen

Am Freitagabend, gegen 19:15 Uhr, kam es auf dem Rhein, Höhe Stadthafen Karlsruhe, zu einer Kollision zwischen einem rückwärts aus dem Stadthafen auslaufenden Güterschubverband aus den Niederlanden und einem Sportboot. Hierbei erlitt der 40-jährige Sportbootführer eine Kopfplatzwunde sowie zwei weitere an Bord befindliche Personen im Alter von 56 und 36 Jahren eine Gehirnerschütterung und mussten alle drei stationär in zwei Kliniken eingeliefert werden. Der 34-jährige holländische Führer des Güterschubverbandes und weitere Besatzungsmitglieder blieben unverletzt. Die Beamten der Wasserschutzpolizeistation Karlsruhe leisteten bis zum Eintreffen der Rettungsdienste und des Notarztes Erste Hilfe.

Durch die Kollision wurde das Sportboot stark am linken Bugbereich beschädigt. An dem Güterschubverband entstand lediglich leichter Schaden am Anker und an der Bordwand.

Der Sachschaden wurde auf insgesamt ca. 50 000 Euro beziffert.

Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der Sportbootführer unter alkoholischer Beeinflussung stand, weshalb diesem nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen wurde. Gegen den 40-Jährigen ermitteln die Beamten wegen Gefährdung des Schiffsverkehrs und fahrlässiger Körperverletzung.

Neben den drei DRK-Fahrzeugen und einem Notarzt war die Feuerwehr Karlsruhe mit einem Löschzug sowie einem Feuerwehrlöschboot im Einsatz.

Philippsburg – Betrunken und ohne Führerschein Unfall verursacht

Karlsruhe – Am Sonntagmorgen, gegen 10.55 Uhr, verursachte ein

alkoholisierter 27-jähriger Mann einen Unfall in der Skalstraße in Philippsburg.

Im Zuge der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass er zudem nicht im Besitz

einer Fahrerlaubnis ist.

Unfallursächlich war vermutlich, dass der Mann war mit seinem Audi die

Skalstraße mit überhöhter Geschwindigkeit entlanggefahren war und aufgrund der

regennassen Fahrbahn in Verbindung mit dem Alkoholkonsum wohl die Kontrolle über

sein Fahrzeug verloren hatte. Dann war er gegen einen ordnungsgemäß am

Fahrbahnrand abgestellten VW geschleudert. Anschließend begab er sich zu Fuß ins

nahe gelegene Polizeirevier, um den Unfall zu melden. Dort wurde schnell

festgestellt, dass der 27-Jährige leicht alkoholisiert war.

Eine Überprüfung der Unfallörtlichkeit ergab, dass sowohl der

unfallverursachende als auch der andere Pkw stark beschädigt waren. Beide

Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Dem 27-jährigen Unfallverursacher wurde eine Blutprobe entnommen. Er wird wegen

Straßenverkehrsgefährdung und Fahrens ohne Fahrerlaubnis angezeigt.

Karlsruhe – Kripo sucht nach gefährlicher Körperverletzung an Tankstelle Zeugen

Karlsruhe – Zwei unbekannte Täter haben am Sonntag gegen 05.25 Uhr im

Bereich der Zapfsäulen der in der Amalienstraße gelegenen Aral-Tankstelle einen

23-jährigen Mann gegen den Kopf geschlagen und auf ihn eingetreten. Anschließend

flüchteten die beiden Männer unter Begleitung eines Dritten in Richtung

Mühlburger Tor.

Das Opfer kam in eine Klinik, da es kurzzeitig besinnungslos war. Offenbar

erlitt es einen Jochbeinbruch und muss dort noch stationär verbleiben.

Die beiden Täter werden auf ein Alter von etwa 25 Jahren geschätzt. Einer ist

etwa 180 cm groß, schlank, von mitteleuropäischer Erscheinung mit kurzem,

blonden Haar. Er trug eine dunkelgrüne Kapuzenjacke mit auffällig weißem

Streifen am linken Oberarm, dazu hatte er eine Bluejeans an und trug schwarze

Sportschuhe.

Sein Tatgenosse wird auf eine Größe von 175 cm geschätzt, ist von arabischer

Erscheinung, auch schlank und trägt kurzes, braunes Haar. Bekleidet war dieser

mit einem dunklen Jogginganzug der Marke Nike, an den Hosenbeinen ein roter

Längsstreifen. Zudem trug er unter dem Oberteil noch ein weißes Kapuzenshirt.

Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet um

Zeugenhinweise, die beim Kriminaldauerdienst Karlsruhe unter 0721 666-5555

entgegengenommen werden.

Karlsruhe – Unbekannter zünden Papierstapel an Schule an

Karlsruhe – Ein bislang Unbekannter hat am Sonntagmorgen einen

Papierstapel vor dem Eingangsbereich des Neureuter Schulzentrums angezündet. Wie

hoch der dabei angerichtete Sachschaden ist, kann zum jetzigen Zeitpunkt noch

nicht gesagt werden.

Gegen 08:15 Uhr wurde das Feuer vor dem Eingangsbereich B durch einen Zeugen

entdeckt. Durch die alarmierte Berufsfeuerwehr Karlsruhe konnten die Flammen

rasch gelöscht werden. Durch das Feuer wurden ein Gitterrost sowie die

Eingangstür in Mitleidenschaft gezogen.

Zeugen die am Sonntagmorgen im Bereich des Schulzentrums verdächtige

Beobachtungen gemacht haben werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier

Karlsruhe-Waldstadt unter der Telefonnummer 0721 967180 in Verbindung zu setzen.

Forst – Ermittlungen nach Schlägerei in Gaststätte

Forst – Nach einer Schlägerei in einer Gaststätte in Forst, die am Samstag

gegen 23.30 Uhr der Polizei gemeldet worden ist, ermittelt nun der Polizeiposten

Karlsdorf-Neuthard.

Wie erste Feststellungen der hinzugerufenen Beamten des Polizeireviers Bruchsal

ergeben haben, kam es wohl nach anfänglichen Beleidigungen eines 31-jährigen

Rumänen, der kurz zuvor gemeinsam mit seinem 57-jährigen Vater und zehn weiteren

Begleitern in das Lokal gekommen war, zur körperlichen Auseinandersetzung mit

bereits anwesenden Landsleuten. Neben Tritten und Schlägen sei auch eine Flasche

gegen den Kopf eines Opfers geschlagen worden, welches eine Platzwunde erlitt.

Bisher wird außer Vater und Sohn noch ein 33-jähriger Freund des Sohnes als

Beschuldigter geführt. Weitere Ermittlungsergebnisse gilt es noch abzuwarten.

Östringen – Fahrkartenautomaten in S-Bahnen aufgebrochen

Karlsruhe – Ein bislang Unbekannter hat am frühen Sonntagmorgen bei

insgesamt drei Straßenbahnen Fahrkartenautomaten in der Fahrzeughalle in

Odenheim aufgebrochen und dabei Bargeld in noch unbekannter Höhe erbeutet.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschaffte sich der Dieb, kurz nach 03:00 Uhr,

gewaltsam Zutritt über eine Tür in die Abstellhalle. Dort ging er in die Bahnen

und öffnete mit erheblichem Kraftaufwand die Automaten. Der dabei angerichtete

Sachschaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt.

Wer hierzu Beobachtungen gemacht hat, die mit dem Einbruch in Verbindung stehen

könnten, wird gebeten sich mit dem Polizeirevier Bad-Schönborn unter 07253/80260

in Verbindung zu setzen.

Karlsruhe – Alkoholisiert gegen Garagentor gefahren

Karlsruhe – Ein alkoholisierter 31-jähriger Anwohner fuhr mit seinem

Fahrzeug am Sonntagabend, um 21.30 Uhr, durch das geschlossene Garagentor eines

Mehrfamilienhauses in Durlach.

Sowohl am Garagentor als auch am Pkw entstand hoher Sachschaden. Ein

aufmerksamer Zeuge konnte beobachten, dass der unverletzte Unfallverursacher in

seine Wohnung gegangen war, wo er von Polizeibeamten festgenommen wurde. Auf der

Dienststelle wurde dem 31-Jährigen zur Feststellung des Alkoholgehalts Blut

abgenommen, sein Führerschein wurde einbehalten. Eine Anzeige an die

Staatsanwaltschaft wird vorgelegt.

Bruchsal – Einbruch in Firma

Karlsruhe – Am Samstagabend, gegen 21.10 Uhr, hebelte ein Einbrecher

mittels eines Werkzeuges ein Fenster in einem Firmengebäude in der

Stegwiesenstraße in Bruchsal auf und stieg in den dahinterliegenden Büroraum

ein.

Die Alarmanlage löste aus und eine Mitarbeiterin war kurze Zeit später vor Ort.

Diesem Umstand ist es wohl zu verdanken, dass nach bisherigen Feststellungen

nichts entwendet wurde. Der Ermittlungsdienst des Polizeireviers Bruchsal hat

die Sachbearbeitung übernommen, die Ermittlungen dauern an.

Karlsruhe – Geflüchteter Motorradfahrer nach Unfallflucht ermittelt

Karlsruhe – Der am Donnerstagmorgen (08.10.2020) nach einem schweren

Verkehrsunfall in der Beiertheimer Allee/Bahnhofstraße geflüchtete mutmaßliche

Motorradfahrer konnte in der Folge vom Unfallfluchtermittlungsdienst der

Karlsruher Verkehrspolizei identifiziert werden.

Der 42 Jahre alte und bereits mehrfach polizeilich auffällige Mann war anhand

des abgelesenen Kennzeichens über den ehemaligen Fahrzeughalter zu ermitteln,

von dem er das Krad gekauft hatte. An dem Unfallfahrzeug waren zudem

korrespondierende Spuren festzustellen. Der Verdächtige wies auch entsprechende

leichtere Verletzungen auf.

Darüber hinaus besitzt der 42-Jährige keine Fahrerlaubnis. Da Hinweise auf

Betäubungsmittelkonsum vorlagen, musste er eine Blutprobe abgeben. Gegen ihn

wird Anzeige wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort bei der

Staatsanwaltschaft Karlsruhe vorgelegt.Weitergeleitete Pressemeledung des PP Einsatz: Verletzte nach

Schiffskollision-76185 Karlsruhe, Maxauer Grund, Hauptstrecke Rhein,

Höhe Stadthafen

Karlsruhe – Am Freitagabend, gegen 19:15 Uhr, kam es auf dem Rhein, Höhe

Stadthafen Karlsruhe, zu einer Kollision zwischen einem rückwärts aus dem

Stadthafen auslaufenden Güterschubverband aus den Niederlanden und einem

Sportboot. Hierbei erlitt der 40-jährige Sportbootführer eine Kopfplatzwunde

sowie zwei weitere an Bord befindliche Personen im Alter von 56 und 36 Jahren

eine Gehirnerschütterung und mussten alle drei stationär in zwei Kliniken

eingeliefert werden. Der 34-jährige holländische Führer des Güterschubverbandes

und weitere Besatzungsmitglieder blieben unverletzt. Die Beamten der

Wasserschutzpolizeistation Karlsruhe leisteten bis zum Eintreffen der

Rettungsdienste und des Notarztes Erste Hilfe.

Durch die Kollision wurde das Sportboot stark am linken Bugbereich beschädigt.

An dem Güterschubverband entstand lediglich leichter Schaden am Anker und an der

Bordwand.

Der Sachschaden wurde auf insgesamt ca. 50 000 Euro beziffert.

Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der Sportbootführer unter

alkoholischer Beeinflussung stand, weshalb diesem nach Rücksprache mit der

Staatsanwaltschaft im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen wurde. Gegen den

40-Jährigen ermitteln die Beamten wegen Gefährdung des Schiffsverkehrs und

fahrlässiger Körperverletzung.

Neben den drei DRK-Fahrzeugen und einem Notarzt war die Feuerwehr Karlsruhe mit

einem Löschzug sowie einem Feuerwehrlöschboot im Einsatz.

ad erfasst

und schwer verletzt worden. Der junge Mann hatte eine schwere

Gehirnerschütterung, multiple Prellungen sowie Schürfwunden davongetragen und

befindet sich derzei noch in stationärer Behandlung.

Ralf Minet, Pressestelle

Anbei die hierzu am 08.10.2020 veröffentlichte Ursprungsmeldung:

(KA)Karlsruhe – Zeugen gesucht nach Unfallflucht in der Beiertheimer Allee mit

einem schwerverletzten Fußgänger

Nach einer Verkehrsunfallflucht am Donnerstag gegen 07.55 Uhr am

Fußgängerüberweg der Beiertheimer Allee an der Kreuzung Bahnhofstraße, bei der

ein 22-jähriger Fußgänger schwer verletzt wurde, sucht die Verkehrspolizei

Zeugen.

Bisherigen Feststellungen zufolge war der noch unbekannte Fahrer eines

Suzuki-Motorrades auf der Beiertheimer Allee stadteinwärts unterwegs. Am

Fußgängerüberweg kurz nach der Kreuzung der Bahnhofstraße wollte der 22-Jährige

die Straße queren und wurde von dem Zweirad erfasst.

Der Kradfahrer wandte sich noch kurz dem Verletzten zu und wurde auch von einem

hinzugekommenen Passanten angesprochen. Dennoch setzte er sich wieder auf sein

Motorrad und fuhr weg.

Das 22-jährige Unfallopfer kam anschließend unter Einsatz eines Rettungsteams

mit Kopfverletzungen in ein Krankenhaus, schwebt jedoch nicht in Lebensgefahr.

Zeugenmeldungen nimmt der mit den Ermittlungen befasste

Unfallfluchtermittlungsdienst über das Autobahnpolizeirevier Karlsruhe unter

0721 944840 entgegen.

Karlsbad – „Kassengreifer“ in Einkaufsmarkt

Karlsruhe – In einem Karlsbader Einkaufsmarkt ereignete sich am

Samstagabend, gegen 17.25 Uhr, ein Trickdiebstahl. Ein Mann wollte an der Kasse

eine geringe Menge Obst bezahlen und griff, nachdem der Angestellte die Kasse

geöffnet hatte, in die Schublade und entwendete einige Geldscheine. Mit Hilfe

dieser Geldscheine lenkte er den Angestellten ab, und sprach in einer

unbekannten Sprache auf ihn ein. Dem Angestellten gelang es, wenige Scheine

wieder an sich zu nehmen. Kurze Zeit später, bei einer Überprüfung des

Kassenbestandes, stellte man aber fest, dass aus der Kasse mehrere hundert Euro

fehlten.

Karlsruhe – Verkehrsunfall mit fünf beteiligten Fahrzeugen und einer lebensgefährlich verletzten Person

Karlsruhe – Lebensgefährlich verletzt wurde eine 66-jährige Fahrerin eines

Skoda am Samstag gegen 16:20 Uhr auf der L560 bei Blankenloch. Die

Skoda-Fahrerin befuhr die L560 in Fahrtrichtung Karlsruhe und geriet aus bislang

unbekannter Ursache in den Gegenverkehr. Hierbei kolliedierte der Skoda zunächst

seitlich mit einem Daimler-Benz, der von einer 46 Jahre alten Frau gesteuert

wurde. Im weiteren Verlauf stieß der Skoda mit einem BMW zusammen, der von einem

38-jähringen Mann gelenkt wurde. Der BMW kam hierbei von der Fahrbahn ab und kam

im Grünstreifen zum Stehen. Anschließend prallte der Skoda seitlich in die Front

eines Porsche. Im Porsche saß eine 44-jährigen Frau am Steuer. Durch diesen

Zusammenstoß mit dem Porsche wurde der Skoda gedreht und kam auf der Fahrbahn

auf der Beifahrerseite zum liegen. Nun fuhr ein Ford, der von einem 26-jährigen

Mann gesteuert wurde, in das Dach des auf der Seite liegenden Skoda. Die

Skoda-Fahrerin wurde bei dem Unfallgeschehen lebensgefährlich verletzt. Alle

anderen Beteiligten wurden ebenfalls verletzt und in umliegende Krankenhäuser

gebracht. Alle beteiligen Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Zur

Unfallaufnahme musste die L560 voll gesperrt werden. An der Unfallstelle waren

neben acht Streifenbesatzungen noch drei Rettungswagen, ein Notarzt, ein

Rettungshubschrauber sowie 25 Einsatzkräfte der Feuerwehr im Einsatz. Es

entstand Sachschaden von insgesamt über 100.000 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei unter Telefonnummer 0721 944840 in

Verbindung zu setzen.

Karlsruhe – Zeugen gesucht: Fahrradfahrerin angefahren und vom Unfallort geflüchtet

Karlsruhe – Karlsruhe (pol) – Ein bislang unbekannter Pkw-Lenker fuhr am

10.10.2020 gg. 10.45 Uhr in der Pfalzstraße im Karlsruher Stadtteil Daxlanden

eine 49jährige Radfahrerin an und brachte sie mit ihrem Fahrrad zu Fall. Die

genaue Unfallörtlichkeit ist noch nicht bekannt. Der Unfallverursacher, der mit

einem schwarzen Kleinwagen unterwegs war, fuhr dann vermutlich in Richtung

Vorderstraße weiter, ohne sich um die nicht unerheblich verletzte Frau zu

kümmern bzw. die Polizei oder den Rettungsdienst zu informieren. Am Fahrrad

entstand Sachschaden in Höhe von mindestens 200 EUR. Am unfallflüchtigen

Fahrzeug, nach Auskunft der Radfahrerin ein Audi, könnten Schäden im Bereich der

rechten Fahrzeugseite und der Motorhaube vorhanden sein. In dem Pkw sollen sich

als Fahrer und Beifahrer zwei jüngere Männer südländischen Aussehens befunden

haben, von denen keine nähere Beschreibung existiert. Der Wirt einer

nahegelegenen Pizzeria leistete der unter Schock stehenden Frau, die ihr Fahrrad

bis zum Lokal schieben konnte, erste Hilfe.Mit zeitlichem Verzug wurde die

Polizei verständigt. Die Radfahrerin zog sich durch den Sturz Verletzungen im

Bereich der Schulter, den Knien, der Hüfte und im Gesicht zu. Zudem besteht der

Verdacht einer Gehirnerschütterung. Bei der Aufnahme des Sachverhalts durch

Beamte des Polizeireviers Karlsruhe-West war die Frau nur bedingt

vernehmungsfähig. Der Unfallhergang wurde nach ihren Angaben rekonstruiert. Das

Polizeirevier Karlsruhe-West bittet um sachdienliche Hinweise unter der

Telefonnummer 0721/666 3611.

Weitergeleitete Pressemeledung des PP Einsatz: Verletzte nach Schiffskollision-76185 Karlsruhe, Maxauer Grund, Hauptstrecke Rhein, Höhe Stadthafen

Karlsruhe – Am Freitagabend, gegen 19:15 Uhr, kam es auf dem Rhein, Höhe

Stadthafen Karlsruhe, zu einer Kollision zwischen einem rückwärts aus dem

Stadthafen auslaufenden Güterschubverband aus den Niederlanden und einem

Sportboot. Hierbei erlitt der 40-jährige Sportbootführer eine Kopfplatzwunde

sowie zwei weitere an Bord befindliche Personen im Alter von 56 und 36 Jahren

eine Gehirnerschütterung und mussten alle drei stationär in zwei Kliniken

eingeliefert werden. Der 34-jährige holländische Führer des Güterschubverbandes

und weitere Besatzungsmitglieder blieben unverletzt. Die Beamten der

Wasserschutzpolizeistation Karlsruhe leisteten bis zum Eintreffen der

Rettungsdienste und des Notarztes Erste Hilfe.

Durch die Kollision wurde das Sportboot stark am linken Bugbereich beschädigt.

An dem Güterschubverband entstand lediglich leichter Schaden am Anker und an der

Bordwand.

Der Sachschaden wurde auf insgesamt ca. 50 000 Euro beziffert.

Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der Sportbootführer unter

alkoholischer Beeinflussung stand, weshalb diesem nach Rücksprache mit der

Staatsanwaltschaft im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen wurde. Gegen den

40-Jährigen ermitteln die Beamten wegen Gefährdung des Schiffsverkehrs und

fahrlässiger Körperverletzung.

Neben den drei DRK-Fahrzeugen und einem Notarzt war die Feuerwehr Karlsruhe mit

einem Löschzug sowie einem Feuerwehrlöschboot im Einsatz.