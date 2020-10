Mannheim-Neckarau: Autoscheibe eingeschlagen und Tasche entwendet – Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Neckarau – Am Sonntag wurde zwischen 17:00 Uhr und 17:45 Uhr im

Kiesteichweg ein Auto beschädigt. Ein bislang unbekannter Täter zerschlug auf

dem Parkplatz eines Sportvereins die Scheibe eines schwarzen VW Golf und

entwendeten einen türkisenen Wickelrucksack, indem sich auch ein Geldbeutel mit

allen wichtigen Dokumenten befand. Die Höhe des Diebstahl- und des Sachschadens

ist derzeit noch nicht bekannt.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich beim

Polizeirevier Mannheim-Neckarau, unter der Telefonnummer 0621-833970, zu melden.

Mannheim-Herzogenried: 17-Jähriger von unbekanntem Mann überfallen – Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Herzogenried – Am Samstagabend wurde im Stadtteil Herzogenried

ein 17-jähriger Mann von einem Unbekannten überfallen. Der junge Mann hielt sich

Uhr auf dem Platz des Haupteingangs zum Herzogenriedpark in der

Max-Joseph-Straße auf. Gegen 21.20 Uhr kam eine Gruppe von 5 bis 6 Männer hinzu,

setzten und unterhielten sich. Als sich der junge Mann im weiteren Verlauf über

die Lautstärke der Männer beklagte, trat eine Person hervor, hielt dem

17-Jährigen ein Messer vor und forderte die Herausgabe seiner Wertgegenstände.

Der junge Mann übergab schließlich ein iPad mit zugehörigen Pencil und einen

kleinen Bargeldbetrag. Anschließend entfernte sich die Gruppe vom Tatort. Der

17-Jährige begab sich anschließend zum Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt und

erstattete Anzeige.

Der Täter wird vom Geschädigten die folgt beschrieben:

Ca. 30 bis 40 Jahre alt

185 cm groß

Schlank

Osteuropäisches Aussehen

Sprach Deutsch mit auffallendem osteuropäischen Akzent

Auffallend blaue Augen

Kurze dunkle Haare, seitlich rasiert, oben kurz und nach oben

gestellt

gestellt Trug eine schwarze Jacke

Zeugen, die auf den Vorfall aufmerksam geworden sind und sachdienliche Hinweise

zu der Personengruppe geben können, werden gebeten, sich beim

Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Tel.: 0621/174-4444

zu melden.

Mannheim-Neckarau: Unfall mit Fahrerflucht – Zeugen gesucht

Mannheim-Neckarau – Zu einem Verkehrsunfall kam es am Samstag gegen 16:15

Uhr kurz vor der Kreuzung Neckarauer Straße/ Friedrichstraße, bei dem der

Verursacher anschließend einfach davonfuhr. Ein bislang unbekannter Autofahrer

war auf der Neckarauer Straße auf dem linken Fahrstreifen unterwegs um nach

links in die Friedrichstraße abzubiegen. An dieser Örtlichkeit ist die

Linksabbiegerspur noch einspurig, im weiteren Verlauf geht die Fahrspur in eine

weitere Linksabbiegerspur über. Der unbekannte Autofahrer scherte plötzlich nach

rechts aus, woraufhin ihm ein 68-jähriger Ford-Fahrer, der auf der linken

Geradeausspur in Richtung Innenstadt unterwegs war, auswich, um eine Kollision

zu vermeiden. Hierbei kollidiert er aber mit einem 62-jährigen Rollerfahrer, der

auf der rechten Geradeausspur unterwegs war. Der Rollerfahrer wurde bei dem

Unfall leicht verletzt. Der unbekannte Autofahrer setzt seine Fahrt einfach

fort, ohne sich um seine Feststellungspflichten zu kümmern.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Autofahrer und seinem Fahrzeug machen

können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarau, unter der

Telefonnummer 0621-833970, zu melden.

14-Jährige nachts alleine im Zug unterwegs

Mannheim – In der Nacht auf Montag (12.10.2020) wurde eine 14-Jährige im

ICE 619 auf der Fahrt von Frankfurt/Main nach Mannheim ohne gültiges Ticket

festgestellt. Das Mädchen reiste alleine und verfügte über keinerlei Barmittel.

Aufgrund der vorliegenden Umstände, wurde die Bundespolizei am Mannheimer

Hauptbahnhof angefordert.

Bei der Ankunft des Zuges kurz nach 01:00 Uhr, hielt sich bereits eine Streife

bereit, um sich des Mädchens anzunehmen. Auf der Dienststelle gab die 14-Jährige

an, von zu Hause weggelaufen zu sein. Eine spätere Rücksprache mit der Mutter

bestätigte die Aussage. Da sich die 14-Jährige nicht ausweisen konnte, wurde sie

von einer Beamtin durchsucht. Diese stellte im Zuge der Maßnahme ein

Springmesser sowie ein Einhandmesser fest.

Gegen 04:30 Uhr konnte sie von einem Erziehungsberechtigten am Mannheimer

Hauptbahnhof wieder in Empfang genommen werden. Warum das Mädchen weglief oder

warum sie die Messer mit sich trug, führte sie nicht weiter aus. Die Gegenstände

wurden einbehalten.

Mannheim/Oststadt: Diebstahl aus PKW – Zeugen gesucht

Mannheim/Oststadt – Am Samstagnachmittag kam es zwischen 16 Uhr und 18:30

Uhr zu einem Diebstahl aus einem verschlossenen Pkw. Die 58-jährige Geschädigte

stellte ihren Skoda auf dem Parkplatz des Hans-Reschke-Ufers ab, um einen

Spaziergang am Neckarufer zu unternehmen. Hierfür verstaute sie ihren Rucksack,

in dem sich Wertgegenstände wie Geldbeutel, Handys und Brillen befanden, im

Kofferraum. Bei der späteren Rückkehr an das Fahrzeug, welches selbst keine

Aufbruchsspuren oder Beschädigungen aufwies, fiel der 58-Jährigen auf, dass der

Rucksack entwendet worden war.

Zeugen, die auffällige Wahrnehmungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise

geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarau unter

der Telefonnummer 0621/833970 zu melden.

In diesem Zusammenhang empfiehlt ihre Polizei, keine Wertgegenstände, Rucksäcke

o.Ä. unbeaufsichtigt in Fahrzeugen zu belassen.

Mannheim/Lindenhof: Verkehrsunfall – Fahrradfahrerin schwer verletzt

Mannheim/Lindenhof – Am Samstag, gegen 14 Uhr, hat sich eine 28-Jährige

bei einem Verkehrsunfall im Mannheimer Stadtteil Lindenhof schwer verletzt. Die

Radfahrerin befuhr die Lindenhofstraße in Richtung Landteilstraße. Zeitgleich

verließ die 30-jährige Unfallverursacherin mit ihrem Seat eine Tiefgarage, um

auf die Lindenhofstraße zu fahren. Beim Verlassen der Ausfahrt übersah sie die

Fahrradfahrerin und es kam zum Zusammenstoß. Die 28-Jährige stürzte und

verletzte sich schwer im Gesicht sowie am rechten Bein. Die Verletzungen wurden

zunächst vor Ort durch Rettungskräfte behandelt, die die Fahrradfahrerin zur

näheren Untersuchung in ein Krankenhaus brachten. Der entstandene Sachschaden

beläuft sich auf über 1000 Euro.

Mannheim/Jungbusch: Sachbeschädigung an mehreren Kfz – Zeugen gesucht

Mannheim/Jungbusch – Am frühen Sonntagmorgen kam es im Mannheimer

Stadtteil Jungbusch zu Sachbeschädigungen an mehreren Pkw, die im Bereich

Luisenring/Holzstraße geparkt waren. Ein bislang unbekannter Täter lief über die

Motorhauben sowie Dächer von insgesamt fünf Autos und verursachte hierdurch

Sachschaden in Form von Dellen und Kratzern. Die Schadenshöhe ist noch unklar.

Der Täter wurde wie folgt beschrieben: Männlich; unter 25 Jahre alt; zum

Tatzeitpunkt trug er ein rot-schwarz kariertes Hemd.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich

mit dem Polizeirevier Mannheim-Innenstadt unter der Telefonnummer 0621/12580 in

Verbindung zu setzen.

Mannheim/Käfertal: Diebstahl aus Baustellengelände – Zeugen gesucht

Mannheim/Käfertal – Im Zeitraum von Freitag,17 Uhr bis Samstag, 8 Uhr

entwendeten bislang noch unbekannte Täter eine Rüttelplatte von der

Großbaustelle in der Jackson Street. Die Täter konnten die Rüttelplatte mit

einem unbefugt in Gebrauch genommenen Gabelstapler wegbewegen. Aufgrund der

Schwere des Baustellengerätes geht die Polizei davon aus, dass die Täter einen

Lkw zum Transport benutzt haben.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich

mit dem Polizeirevier Mannheim-Käfertal unter der Telefonnummer 0621/718490 in

Verbindung zu setzen.

Mannheim-Jungbusch, Sachbeschädigung an Fahrzeugen

Mannheim – Gegen 04:15 Uhr am frühen Sonntagmorgen wurden im Bereich

Luisenring/Holzstraße mehrere geparkte PKW beschädigt. Ein bislang unbekannter

Täter lief über Autodächer und Motorhauben und verursachte so Kratzer und Dellen

an den Fahrzeugen. Personenbeschreibung: Männlich, Anfang 20,

rot-schwarz-kariertes Hemd. Unmittelbar eingeleitete Fahndungsmaßnahmen führten

nicht zum Ergreifen des Täters. Zeugen und Geschädigte werden gebeten, sich an

das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt, Tel.: 0621/12580 zu wenden.

Mannheim-Neckarau: Betrunkener Mann wählt ununterbrochen den Notruf

Mannheim-Neckarau – Ein 41-jähriger Mann wählte am frühen Freitagmorgen

ununterbrochen den Polizeinotruf und störte so den Dienstbetrieb in der

Funkleitstelle des Polizeipräsidiums Mannheim. Zwischen 4.40 Uhr und 7.00 Uhr

wählte der betrunkene Mann insgesamt 25-mal, ohne sich in einer Notlage zu

befinden missbräuchlich den Polizeinotruf. Zudem beleidigte er eine

Polizeibeamtin, die einen der Anrufe entgegennahm, mit unflätigen Worten der

Gossensprache.

Bereits gegen 3 Uhr musste eine Polizeistreife die Wohnung des 41-Jährigen

aufsuchen, da sich Anwohner über unnötigen Lärm, ausgehend von dessen Wohnung,

beschwerten. Kurz nach sechs Uhr musste die Wohnung des Mannes erneut durch

Polizeibeamte aufgesucht werden, da dieser nun bereits zahlreiche Male grundlos

die Notrufnummer 110 gewählt. Durch die Beamten wurde er aufgefordert, sein Tun

einzustellen. Andernfalls wurde ihm die Ingewahrsamnahme angedroht. Der

betrunkene Mann zog den Fall ins Lächerliche und war vollkommen uneinsichtig.

Als bis 7.00 Uhr weitere Anrufe des Mannes über Notruf erfolgten, begaben sich

nochmals zur Wohnung des Mannes und nahmen ihn mit aufs Polizeirevier

Mannheim-Neckarau. Einen Alkoholtest wollte er nicht durchführen.

Nachdem der uneinsichtige Mann gegen 15 Uhr seinen Rausch ausgeschlafen hatte,

wurde er wieder auf freien Fuß entlassen. Gegen ihn wird nun wegen Missbrauch

von Notrufen sowie Beleidigung ermittelt.

Mannheim-Rheinau: 43-jährige Frau sticht im Streit 38-Jährigem mit Messer in den Arm

Mannheim-Rheinau – Am frühen Samstagmorgen stach im Stadtteil Rheinau eine

43-jährige Frau einem 38-jährigen Mann mit einem Küchenmesser in den Arm und

fügte ihm schwere Verletzungen zu. Der Mann machte sich gegen 1.15 Uhr einer

Streife der Verkehrspolizei bemerkbar, die gerade einen Schwertransport

begleiteten. Diese verständigten umgehend den Rettungsdienst und zogen eine

Streife des zuständigen Polizeireviers Mannheim-Neckarau hinzu.

Im Zuge der ersten Sachverhaltsklärung stellte sich heraus, dass die beiden sich

in der Wohnung der 43-Jährigen aufgehalten und gemeinsam Alkohol konsumiert

hatten. Dabei kam es zu einem Streit, in dessen Verlauf die Frau ein Messer zur

Hand nahm und dem 38-Jährigen eine Stichverletzung am rechten Oberarm zufügte.

Anschließend flüchtete der Verletzte aus der Wohnung.

Er wurde nach notärztlicher Erstversorgung in ein Krankenhaus eingeliefert.

Die 43-jährige Frau wurde anschließend in ihrer Wohnung aufgesucht und vorläufig

festgenommen. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen. Nach Abschluss der

polizeilichen Maßnahmen wurde sie wieder auf freien Fuß entlassen.