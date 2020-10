Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Gaststätte – Zeugen gesucht

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Im Ortsteil Reihen kam es am Sonntag,

zwischen 1 Uhr und 9 Uhr, zu einem Einbruch in eine Speisegaststätte in der

Weilerer Straße. Die bislang unbekannten Täter verschafften sich Zutritt, indem

sie das Gitter eines Fensters aus der Verankerung zogen und das Fenster im

Anschluss aufhebelten. Im Gebäudeinnern wurden die Geldkassetten zweier

Spielautomaten aufgebrochen und der Inhalt, dessen Höhe noch unbekannt ist,

entwendet. Anschließend entfernten sich die Täter vom Ort des Geschehens. Der

entstandene Sachschaden ist noch Gegenstand der Ermittlungen.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt

haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07261/690-0 beim

Polizeirevier Sinsheim zu melden.

Untauglicher Aufbruchsversuch am Mannheimer Hauptbahnhof

Mannheim (ots) – Sonntagmorgen (11.10.2020) erhielt die Bundespolizei am

Mannheimer Hauptbahnhof Kenntnis über einen gerade stattfindenden

Aufbruchsversuch eines Fahrausweisautomaten. Nach Aussage von Zeugen machte sich

ein Mann hierbei mit Werkzeug an dem Automaten im Hauptbahnhof zu schaffen.

Nach Annäherung durch die Streife, stellten die Beamten am Bahnsteig 1 einen

61-jährigen Deutschen fest. Mit einem Bunsenbrenner und einem Schnitzmesser

ausgestattet, bearbeitete dieser gerade das Schloss des Automaten. Nach

Aufforderung durch die Streife, legte der Mann die Gegenstände ab und wurde

vorläufig festgenommen. Bei der ersten Inaugenscheinnahme des

Fahrausweisautomaten wurden lediglich Kratzspuren und Rußanhaftungen

festgestellt. Die Funktionsfähigkeit war nicht beeinträchtigt.

Die Hintergründe der Tat sind derzeit noch unklar. Ermittlungen wurden wegen

Sachbeschädigung und eines im Raum stehenden Diebstahls mit Waffen eingeleitet.

Nach Abschluss der Maßnahmen wurde der Mann von der Dienststelle entlassen.

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis: Scheiben an Auto eingeschlagen und Luft aus Reifen gelassen – Polizei sucht Zeugen

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis – Am Montag wurde zwischen Mitternacht und

8 Uhr ein Auto auf einem Parkplatz im Moscheeweg, unterhalb der Treppe zur

Mannheimer Landstraße beschädigt. Unbekannte Täter schlugen die Scheiben an dem

geparkten VW Polo ein und ließen die Luft aus den Reifen, anschließend

flüchteten sie in unbekannte Richtung. Ob etwas aus dem Fahrzeug entwendet wurde

ist derzeit noch nicht bekannt. Der Sachschaden beträgt mehrere hundert Euro.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise

geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Schwetzingen, unter der

Telefonnummer 06202-2880, zu melden.

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Mann verursacht betrunken Unfall

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis – Zu einem Verkehrsunfall kam es in der Nacht

von Samstag auf Sonntag gegen 01 Uhr auf dem Parkplatz des Technik-Museums in

der Eberhard-Layher-Straße. Ein 62-jähriger Mann fuhr auf dem Parkplatz mit

seinem VW gegen die Schranke des Parkplatzes und beschädigte dabei sowohl sein

Fahrzeug, als auch die Schranke. Zeugen riefen daraufhin eine Streife hinzu,

welche den völlig betrunkenen Mann mit aufs Revier nahmen. Dort entnahm ein Arzt

eine Blutprobe. Sein Führerschein wurde ebenso wie die Fahrzeugschlüssel

einbehalten.

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: 21-Jährige in Freizeitbad sexuell belästigt

Leimen / Rhein-Neckar-Kreis – In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es

gegen 1 Uhr an einer Tankstelle in der St. Ilgener Straße zunächst zu einer

verbalen Auseinandersetzung. Dabei sprühte ein bislang Unbekannter mit

Pfefferspray auf einen 31-Jährigen, der sich gleich darauf in die Tankstelle

flüchtete und einen Rettungswagen alarmierte. Als er im Außenbereich auf die

Sanitäter wartete, trifft der Mann erneut auf den unbekannten Täter, der ihn

unvermittelt mit Schlägen auf den Kopf angreift. Am Boden liegend sollen

weitere, ebenfalls unbekannte Täter, hinzugekommen sein und auf den 31-Jährigen

eingetreten haben. Diesem gelang jedoch die Flucht und wurde wenig später von

dem bereits verständigten Rettungswagen medizinisch versorgt. Dabei stellt der

Verletzte fest, dass seine Jacke samt Inhalt fehlt, welche offenbar in

Auseinandersetzung entwendet wurde. Die Schläger flüchteten unerkannt. Die

Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht

nach Zeugen. Lediglich einer der flüchtigen Männer kann wie folgt beschrieben

werden: männlich, 1,75 bis 1,80 m groß, schwarze Haare, kräftige Statur.

Hinweisgeber, werden gebeten, sich unter 0621 174-4444 an die Kriminalbeamten zu

wenden.

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis – Am Samstagabend wurde eine 21-jährige Frau

in einem Freizeitbad in Weinheim von einem 40-Jährigen sexuell belästigt. Die

junge Frau befand sich gegen 22 Uhr mit einer Freundin im Whirlpool des Bades,

als sie plötzlich bemerkte, dass der 40-Jährige sie unterhalb der Bikinihose

unter Wasser am Gesäß berührte. Der Mann verließ daraufhin den Pool.

Hinzugezogene Bademeister, denen die 21-Jährige den Vorfall gemeldet hatte,

hielten den 40-jährigen Mann bis zum Eintreffen einer Polizeistreife fest.

Der Tatverdächtige wurde zur Durchführung weiterer polizeilicher Maßnahmen zum

Polizeirevier Weinheim gebracht. Er wurde nach erkennungsdienstlicher Behandlung

wieder auf freien Fuß entlassen. Gegen ihn wird nun wegen sexueller Belästigung

ermittelt.

Schwetzingen, B535, Rhein-Neckar-Kreis: Pkw kollidiert mit Linienbus – hoher Sachschaden

Schwetzingen / Rhein-Neckar-Kreis – Am Montagmorgen kam es auf der B535 zu

einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Linienbus – es entstand ein

Sachschaden in Höhe von 25.000 Euro. Nach bisherigem Stand der

Unfallermittlungen missachtete eine 57-Jährige beim Auffahren auf die

Bundesstraße die Vorfahrt des Linienbusses, welcher trotz Bremsung einen

Zusammenstoß nicht mehr verhindern konnte. Am BMW der Unfallverursacherin

entstand ein Schaden von mindestens 20.000 Euro, zudem wurde die 57-Jährige beim

Unfall leicht verletzt. Der Busfahrer sowie die Fahrgäste blieben unverletzt.

Leimen, Rhein-Neckar-Kreis: Bei Auseinandersetzung Jacke geraubt – Zeugen gesucht

Leimen / Rhein-Neckar-Kreis – In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es

gegen 1 Uhr an einer Tankstelle in der St. Ilgener Straße zunächst zu einer

verbalen Auseinandersetzung. Dabei sprühte ein bislang Unbekannter mit

Pfefferspray auf einen 31-Jährigen, der sich gleich darauf in die Tankstelle

flüchtete und einen Rettungswagen alarmierte. Als er im Außenbereich auf die

Sanitäter wartete, trifft der Mann erneut auf den unbekannten Täter, der ihn

unvermittelt mit Schlägen auf den Kopf angreift. Am Boden liegend sollen

weitere, ebenfalls unbekannte Täter, hinzugekommen sein und auf den 31-Jährigen

eingetreten haben. Diesem gelang jedoch die Flucht und wurde wenig später von

dem bereits verständigten Rettungswagen medizinisch versorgt. Dabei stellt der

Verletzte fest, dass seine Jacke samt Inhalt fehlt, welche offenbar in

Auseinandersetzung entwendet wurde. Die Schläger flüchteten unerkannt. Die

Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht

nach Zeugen. Lediglich einer der flüchtigen Männer kann wie folgt beschrieben

werden: männlich, 1,75 bis 1,80 m groß, schwarze Haare, kräftige Statur.

Hinweisgeber, werden gebeten, sich unter 0621 174-4444 an die Kriminalbeamten zu

wenden.

Spechbach, Rhein-Neckar-Kreis: Vorraum von Bankfiliale verwüstet – Zeugen gesucht!

Spechbach / Rhein-Neckar-Kreis – Mobiliar umgeworfen und zerstört,

Mülleimer ausgeleert, Aushänge und Flyer zerrissen und Getränke auf dem Boden

verschüttet – bislang unbekannte Randalierer verwüsteten in der Nacht von

Samstag auf Sonntag den Vorraum einer Bankfiliale in der Hauptstraße. Die

Beamten des Polizeireviers Neckargemünd haben die Ermittlungen aufgenommen und

suchen in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Der entstandene Gesamtschaden kann

bislang nicht beziffert werden. Hinweisgeber, die verdächtiges beobachteten

haben, werden gebeten, sich unter 06223 92540 an die Ermittler zu wenden.

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: Informationsstand der Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle des Polizeipräsidiums Mannheim

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis – Am Donnerstag, 15.10.2020, von 09 – 13 Uhr

stehen die Fachberater der Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle in der

Stadtgalerie Wiesloch, Güterstraße 1, im Foyer-Bereich bei REWE für Fragen

besonders zu den Themen

Falscher Polizeibeamter

Enkeltrick

Gewinnversprechen

Einbruchschutzberatung für Haus und Wohnung

zur Verfügung

Für weitere Fragen steht Interessierten auch die Kriminalpolizeiliche

Beratungsstelle in Heidelberg jeweils montags bis freitags von 08.00 – 16.00 Uhr

unter Telefon 0621/174-1234 zur Verfügung (per E-Mail:

beratungsstelle.hd@polizei.bwl.de)

Weitere Informationen gibt es unter www.polizei-beratung.de und

www.k-einbruch.de

Schönau-Altneudorf: An Bushaltestelle auf sexueller Grundlage beleidigt

Schönau-Altneudorf / Rhein-Neckar-Kreis – Am Samstag sprach ein

51-jähriger Mann aus dem Rhein-Neckar-Kreis, gegen 18:00 Uhr zunächst die

24-jährige Geschädigte an einer Bushaltestelle im Schönauer Ortsteil Altneudorf

an und ersuchte sie in beleidigender Art und Weise um sexuelle Handlungen. Im

Anschluss versuchte der Beschuldigte die junge Frau an der Schulter anzufassen,

was jedoch misslang. Die 24-Jährige informierte sofort einen Angehörigen,

welcher die Polizei verständigte. Dieser kam vor Ort und wartete zusammen mit

der Geschädigten das Eintreffen der Streife ab. Der Beschuldigte blieb ebenfalls

vor Ort und konnte vorläufig festgenommen werden. Gegen ihn wird nun eine

Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft Heidelberg vorgelegt.

Viernheim/BAB 659: Unfall mit schwer verletzter Person und erheblichem Sachschaden.

Viernheim/BAB 659 – Eine schwerverletzte Person und Sachschaden von rund

25.000 Euro sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls am frühen Freitagnachmittag

auf der A 659 bei Viernheim. Ein30-jähriger Mann war gegen 13.30 Uhr mit seinem

BMW auf linken Fahrspur der A 659 in Richtung Weinheim unterwegs. In einer

leichten Linkskurve beschleunigte er auf regennasser Fahrbahn, sodass sein

heckangetriebenes Fahrzeug ins Schleudern geriet und auf die rechte Fahrspur

abkam. Hier kollidierte der BMW mit dem VW einer 40-jährigen Frau. Anschließend

prallt der BMW gegen die rechten Leitplanken. Der VW dreht sich um 270 Grad um

die eigene Achse, prallt gegen die Mittelleitplanke und kommt quer zur

Fahrtrichtung zum Stehen. Die Fahrzeugfront verklemmte sich dabei unter den

Leitplanken. Die Fahrerin des VW erlitt durch den Aufprall schwere Verletzungen

und wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert.

Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme waren

einzelne Fahrstreifen in Richtung Weinheim vorübergehend gesperrt.

Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis: Hochwertiges Fahrzeug massiv beschädigt – Zeugen gesucht

Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis – Unbekannte Täter beschädigten in der Nacht

von Donnerstag auf Freitag in Walldorf ein hochwertiges Fahrzeug in massiver

Weise. Die Unbekannten zerkratzten mit einem nicht näher identifizierten

Gegenstand den Lack am gesamten Fahrzeug, das in der

Caspar-David-Friedrich-Straße abgestellt war. Zudem verursachten sie auf unklare

Weise Beulen und Dellen rundum.

Der Tatzeitraum kann auf die Zeit von Donnerstag, 20.00 Uhr und Freitag, 6 00

Uhr eingegrenzt werden.

Zeugen, die im fraglichen Zeitraum etwas Verdächtiges wahrgenommen haben oder

sachdienliche Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich beim

Polizeirevier Sinsheim, Tel.: 07261/690-0 zu melden.

St. Leon-Rot/Rhein-Neckar-Kreis: Unter Alkohol einen Verkehrsunfall verursacht

St. Leon-Rot/Rhein-Neckar-Kreis – Am Freitagmorgen verursachte im St.

Leon-Rot ein 64-jähriger Autofahrer unter Alkoholeinfluss einen Verkehrsunfall

mit erheblichem Sachschaden.

Der 64-Jährige war gegen 9.30 Uhr mit seinem Ford auf der L546 von Walldorf in

Richtung St. Leon-Rot unterwegs. Am Kreisverkehr an der Straße „Zur Autobahn“

verlor er aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in Verbindung mit

Alkoholbeeinflussung die Kontrolle über sein Fahrzeug und fuhr geradeaus über

die Grünfläche. Dabei beschädigte er drei Absperrpoller und stieß auf der

gegenüberliegenden Seite gegen einen im Kreisel befindlichen 56-jährigen

Lastwagenfahrer. Dabei verkeilte sich der Ford unter dem Lastwagen. Der

64-jährige Ford-Fahrer erlitt bei dem Zusammenstoß schwere Verletzungen und

wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Bei der Unfallaufnahme

bemerkten die Beamten zudem deutlichen Alkoholgeruch in dessen Atem. Ein

Alkoholtest ergab einen Wert von fast 2,3 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe

entnommen.

Die beiden verkeilten Fahrzeuge mussten vor dem Abtransport voneinander getrennt

werden. Am Lkw war offenbar die Achse gebrochen. Der Sachschaden wird auf rund

11.000 Euro geschätzt.

Der Kreisverkehr war während der Unfallaufnahme und Fahrbahnreinigung bis ca.

10.30 Uhr teilweise gesperrt. In dieser Zeit wurde der Verkehr umgeleitet.

Gegen den 64-jährigen Fahrer des Ford wird nun wegen Straßenverkehrsgefährdung

ermittelt. Sein Führerschein wurde zu den Akten genommen.

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Zwei Randalierer gegen tätlich auf Polizeibeamte los

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis – In Weinheim wurden am frühen Samstagmorgen

zwei alkoholisierte Männer handgreiflich gegenüber Polizeibeamten. Gegen 2.30

Uhr wurde die Polizei wegen eines randalierenden Mannes in einem Lokal in der

Mannheimer Straße verständigt. Ein 25-Jähriger hatte in dem Lokal randaliert und

weibliche Besucher belästigt. Er wurde daraufhin vom Wirt der Räume verwiesen.

Dabei beschädigte er eine Vase und einen Holzaufsteller. Beim Eintreffen einer

Polizeistreife wurde ein 24-jähriger Freund des Randalierers aggressiv gegenüber

den Polizeibeamten und versuchte, deren Maßnahmen zu stören. Ihm wurde daraufhin

ein Platzverweis erteilt und er wurde ins Freie geführt. Hier sollten sowohl die

Personalien des 25-Jährige als auch seines 24-jährigen Freundes festgestellt

werden. Dem wollten sich beide durch Flucht, bzw. durch In-den-Weg-Stellen

entziehen. Sie konnten jedoch festgehalten und zu Boden gebracht werden. Gegen

die Festhaltegriffe wehrten sich beide durch Winden und Sperren. Zudem traten

sie mit den Füßen nach den eingesetzten Beamten. Sie konnten schließlich

überwältigt und zum Polizeirevier Mannheim-Neckarau gebracht werden.

Hier durchgeführte Alkoholtests ergaben Werte von 1,1 und 1,8 Promille. Bei dem

24-Jährigen wurde zudem eine kleinere Menge Rauschgift aufgefunden.

Gegen beide Männer wird nun wegen tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte und

Widerstands gegen Polizeibeamte ermittelt. Der 25-Jährige sieht zudem einer

Anzeige wegen Sachbeschädigung entgegen. Gegen seinen 24-jährigen Freund wurden

Ermittlungen wegen Drogenbesitzes eingeleitet.