Heidelberg-Weststadt: Trio gerät in Streit – gegenseitige Körperverletzungen – Pfefferspray versprüht – bei der Flucht von Auto erfasst

Heidelberg – Zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen einem

38-jährigen Mann und zwei Männern im Alter von 29 und 37 Jahren kam es am

Sonntag kurz nach 19 Uhr in der Kurfürstenanlage. Nach einem Wortgefecht und

einem Herumschubsen holte der 38-Jährige zwei Pfeffersprays aus der Jackentasche

und sprühte gegen den 29-Jährigen. Daraufhin soll der 38-Jährige von seinen

Kontrahenten zu Boden gebracht und auf ihn eingeschlagen bzw. -getreten worden

sein. Als sich der 38-Jährige befreien konnte und weiter mit Pfefferspray

sprühte, rannte das Duo über die Fahrbahn in Höhe der Haltestelle Stadtbücherei,

wo der 29-Jährige von einem Auto erfasst wurde. Dabei wurde er leicht verletzt.

Der 38-Jährige lief schließlich über die Römerstraße/Poststraße davon, wobei er

von zwei Zeugen verfolgt wurde. Dabei setzte er gegen ein 19-jährigen Zeugen

auch das Spray ein, bevor er schließlich von der Polizei und dem zweiten Zeugen

in der Poststraße festgenommen wurde. In seiner Kleidung wurden insgesamt drei

Pfefferspray gefunden und sichergestellt. Nach seiner erkennungsdienstlichen

Behandlung wurde er auf freien Fuß gesetzt. Das Duo wurde durch einen Notarzt

erstversorgt und anschließend in einer Klinik behandelt. Die weiteren

Ermittlungen führt das Polizeirevier Heidelberg-Mitte.

Heidelberg: Gruppe bricht in Gymnasium ein – Schadenshöhe noch unbekannt – Zeugen gesucht

Heidelberg – Eine Gruppe von drei bis vier Personen ist am frühen

Sonntagmorgen zwischen ca. 0.20 und 1.20 Uhr, ins Karl-Friedrich-Gymnasium in

der Heidelberger Altstadt eingebrochen. Ein Zeuge verständigte die Polizei. Die

Beamten stellten eine zerstörte Glastür an der Turnhalle fest, die mit einem

Stuhl eingeschlagen wurde. Auch eine Seitentür des Schulgebäudes hatten die

Täter aufgebrochen. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung konnten die Täter

in Richtung Bismarckplatz fliehen. Die Höhe des Schadens ist noch unklar.

Die Täter sollen jünger als 25 Jahre gewesen sein, eine Person war schlank und

groß und trug eine Kappe. Ein weiterer soll mehrfach mit dem Namen „Max“

angesprochen worden sein. Weitere Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier

Heidelberg-Mitte unter Telefon 0621/174-1700 zu melden.

Heidelberg-Weststadt: Am frühen Morgen mit 2,1 Promille am Pkw-Steuer unterwegs

Heidelberg – Bei einer Verkehrskontrolle hat eine Streifenwagenbesatzung

bei einer Autofahrerin am Sonntagmorgen um 6 Uhr deutlichen Alkoholgeruch

wahrgenommen. Die 24-Jährige war mit ihrem Pkw in Heidelberg-Weststadt

unterwegs. Ein Alkoholtest ergab 2,16 Promille. Der Frau wurde eine Blutprobe

entnommen, ihr Führerschein beschlagnahmt.

Heidelberg-Neuenheim: Unbekannte beschädigen fünf geparkte Fahrzeuge – Zeugen gesucht

Heidelberg – Unbekannte Täter haben in der Nacht von Freitag auf Samstag

im Heidelberger Stadtteil Neuenheim in der Lutherstraße fünf geparkte Pkw

beschädigt. An vier Mercedes-Benz E-Klasse wurden die Mercedes-Sterne auf der

Motorhaube abgerissen, bei einem Dacia die Scheibenwischer mit Klebstoff

festgeklebt. Auch in das Türschloss der Fahrertür des Dacia füllten die

Unbekannten vermutlich mit Sekundenkleber. Der Schaden beträgt rund 1000 Euro.

Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Telefon

06221/4569-0 beim Polizeirevier Heidelberg-Nord zu melden.

Heidelberg/Bergheim: 13-jährige Radfahrerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Heidelberg/Bergheim – Am Sonntagmittag kam es im Heidelberger Stadtteil

Bergheim zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich eine 13-jährige Fahrradfahrerin

leicht verletzte. Gegen 12:30 befuhr die 62-jährige Unfallverursacherin die

Thibautstraße mit ihrem VW und übersah die von rechts kommende, bevorrechtigte

Radfahrerin. Im Kreuzungsbereich der Voßstraße/Thibautstraße kam es zur

Kollision, bei der die 13-Jährige zu Boden fiel und sich diverse

Körperprellungen zuzog. Ein Rettungswagen brachte die junge Fahrradfahrerin

vorsorglich in ein Krankenhaus. Der Sachschaden ist noch unbekannt.

Heidelberg-Rohrbach: Glasscheibe eines Einkaufscenters eingeworfen – wer hat verdächtiges beobachtet?

Heidelberg – Rund 8.000 Euro Sachschaden verursachte ein bislang

unbekannter Täter in der Nacht von Freitag auf Samstag in der Hertzstraße. Mit

einem mehreren Kilo schweren Stein warf der Täter zunächst eine Glasscheibe nahe

der Parkfläche ein und gelangte so in den Innenbereich des Einkaufscenters.

Darin wirkte der Unbekannte weiter gewaltsam auf eine Glasschiebetüre ein. Ob

der Täter dabei Beute machte, ist Ermittlungssache. Zeugen, die in der Zeit von

22.30 Uhr und 05:30 Uhr verdächtiges beobachteten, werden gebeten, sich unter

06221 34180 an die Beamten des Polizeireviers Heidelberg-Süd zu wenden.

Heidelberg-Bergheim: Nach Wohnungseinbruch Zeugen gesucht

Heidelberg – In der Zeit von Freitag, 13 Uhr, bis Sonntag, 8 Uhr,

verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter durch gewaltsames Öffnen eines

Fenster Zutritt in eine Wohnung in der Voßstraße. Nachdem der oder die

Einbrecher alle Räumlichkeiten durchsucht hatten, versuchten diese einen Tresor

zu öffnen, scheiterten aber daran und flüchteten. Die Kriminalpolizei hat die

Ermittlungen aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Diese

werden gebeten, sich unter 0621 174-4444 an die Ermittler zu wenden.

Heidelberg-Weststadt: In Wohnung eingebrochen – Zeugen gesucht!

Heidelberg – Ein bislang Unbekannter verschaffte sich am Samstagabend

durch das Aufhebeln eines Fensters Zutritt in eine Erdgeschosswohnung in der

Zähringerstraße. Nachdem der oder die Täter die Räumlichkeiten durchsucht hatte,

entwendeten diese mehrere hundert Euro Bargeld und flüchteten anschließend.

Zeugen, die in der Zeit von 17 Uhr und 20 Uhr verdächtiges beobachteten, werden

gebeten, sich unter 0621 174-4444 an die Kriminalpolizei zu wenden.

Heidelberg-Weststadt: Geparkte Autos aufgebrochen – zwei Jugendliche festgenommen

Heidelberg-Weststadt – Aufmerksame Zeugen wurden in der Nacht von Samstag

auf Sonntag auf zwei Jugendliche aufmerksam, die sich an geparkten Autos in der

Dantestraße zu schaffen machten. Offenbar versuchten die jungen Männer im Alter

von 16 und 17 Jahren die geparkten Fahrzeuge mit einem Gegenstand zu öffnen,

worauf gleich zwei Zeugen kurz nach 2 Uhr aufmerksam wurden und die Polizei

verständigten. Als die alarmierten Beamten des Polizeireviers Heidelberg-Mitte

die Beiden stellen wollte, flüchtete die zu Fuß. In der sofort eingeleiteten

Fahndung wurden die Jugendlichen aber nur wenig später festgenommen. Die mit

0,78 Promille und 1,22 Promille Alkoholisierten wurden noch in der Nacht den

Eltern überstellt. Beide gelangen wegen des Versuchs des besonderen schweren

Falls des Diebstahls zur Anzeige. Wie viele Autos aufgebrochen bzw. ob

Wertgegenstände entwendet wurden, ermitteln nun die Beamten.

Heidelberg-Neuenheim: Bei Einbruch in Wohnung iPads entwendet – Polizei sucht Zeugen

Heidelberg-Neuenheim – Bei einem Einbruch in eine Wohnung im Stadtteil

Neuenheim erbeuteten unbekannte Täter 16 iPads. Die Einbrecher hebelten am

Freitag zwischen 18.45 Uhr und 22.00 Uhr das Schlafzimmerfenster an der

Rückseite des Einfamilienhauses in der Mönchhofstraße auf und stiegen mithilfe

eines Gartenstuhls in die Wohnräume ein. Sie durchsuchten sämtliche Räume und

ließen unter anderem 16 iPad, die die Frau in ihrer Tätigkeit als Lehrerin

verwaltet, mitgehen. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise

zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier

Heidelberg-Nord, Tel.: 06221/4569-0 zu melden.

Heidelberg-Altstadt: Von Unbekannten grundlos ins Gesicht geschlagen – Polizei sucht Zeugen

Heidelberg-Altstadt – Ein 26-jähriger Mann wurde am frühen Samstagmorgen

in der Altstadt von einem unbekannten Täter grundlos ins Gesicht geschlagen. Der

Mann verließ gegen 1.40 Uhr ein Lokal in der Heustraße und traf eine mindestens

6-köpfige Personengruppe, die dort laut herumgrölte. Als der 26-Jährige auf die

Gruppe zugelaufen war und etwas zu diesen sagte, erhielt er unvermittelt von

einer männlichen Person aus der Gruppe einen Schlag gegen den Kopf. Als zwei

Zeugen dem Geschädigten zu Hilfe eilen wollten, entfernten sie die Unbekannten

in Richtung Bismarckplatz.

Eine Beschreibung des unbekannten männlichen Täters konnte weder der Geschädigte

noch die Zeugen abgeben.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise geben

können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte, Tel.:

06221/99-1700 zu melden.