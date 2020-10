Diebstähle von Autorädern im Bad Kreuznacher Ortsteil Winzenheim

Bad Kreuznach

In der Zeit von Samstag, 10.10.20, 14.00 Uhr auf Montag, 12.10.20, 08:00 Uhr wurde an vier Autos im Bad Kreuznacher Ortsteil Winzenheim jeweils ein Vorderrad entwendet. Die Autos waren in der Genheimer Straße, der Schweppenhausener Straße und der Waldalgesheimer Straße abgestellt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Bad Kreuznach unter der Telefonnummer 0671/88711-0 entgegen.

Zwei nächtliche Einbruchsversuche in Niederhausen

Bad Kreuznach (ots)

Am heutigen Montagmorgen, etwa gegen 04:30 Uhr, kam es in Niederhausen im Bereich der Winzerstraße sowie der Straße Hermanshöhle zu jeweils einem Einbruchsversuch. In beiden Fällen versuchte ein bislang unbekannter Tatverdächtiger mittels Brecheisen ein Fenster zur Wohnung aufzuhebeln. Durch den entstandenen Lärm wurden jedoch die Bewohner wach, sodass der Tatverdächtigte flüchtete. In einem Fall wurde der Tatverdächtigte gesehen. Er wird wie folgt beschreiben: – Männlich – Ca. 170 cm groß – Schlanke Figur – Kurze Haare Eine sofort durchgeführte Fahndung verlief ergebnislos. In diesem Zusammenhang kam es gegen 02:10 Uhr in der Gemeinde Oberhausen zu einem ähnlichen Vorfall. Ein männlicher Tatverdächtiger betrat im Bereich der Kirchgasse einen nicht abgeschlossenen Hof und entwendet Bargeld aus einem dort abgestellten, aber nicht verschlossenen PKW. Ein Tatzusammenhang ist nicht auszuschließen. Die Polizei bittet um Hinweise und fragt: Wer hat verdächtige Wahrnehmungen im Bereich von Niederhausen und / oder Oberhausen oder in der unmittelbaren Umgebung gemacht? Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei Bad Kreuznach an die Rufnummer 0671 8811-100.

Sachbeschädigung an Fahrzeugen

Merxheim

In der Zeit von Freitag 09.10.20 17:00h und Montag 12.10.20 06:00h wurden in der Bachstraße in Merxheim an drei dort abgestellten Transportern die Reifen zerstochen. Die Tatörtlichkeit befindet sich auf einem Parkplatz gegenüber der Hausnummer 1 a. Hinweise bitte an die Polizei Kirn: 06752-1560

Sachbeschädigung an Pkw – Hinweise erbeten

Meckenbach

Ein in der Ortslage von Meckenbach geparkter Hyundai i 20 wurde am Samstag im Zeitraum zwischen 15:00 Uhr und 16:15 Uhr mutwillig zerkratzt. Hinweisgeber mögen sich mit der Polizeiinspektion Kirn in Verbindung setzen.

Autoreifen entwendet

Bolanden OT Weierhof

In der Nacht von Freitag, 09.10.2020, auf Samstag, 10.10.2020, ereignete sich auf einem Parkplatz in der Straße Im See in Bolanden OT Weierhof ein Diebstahl. Der bislang unbekannte Täter entwendete hierbei vier Autoreifen mit Alufelgen eines Mazda, welcher dort geparkt war. Zum Aufbocken wurden Pflastersteine verwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Kirchheimbolanden unter der Telefonnummer 06352-9110 entgegen.

Verkehrsunfall mit Verletzten, Fahrer unter Alkoholeinfluss

Bad Sobernheim, Steinhardt

Am Samstag den 10.10.2020 gegen 19:55 Uhr kam es in der Ortslage Bad Sobernheim – Steinhardt zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein 46-jähriger Fahrzeugführer befuhr mit seinem Mercedes die Kreuznacher Straße aus Richtung Bad Sobernheim kommend in Fahrtrichtung B 41. In der Ortslage übersah er einen am rechten Fahrbahnrand geparkten VW Golf und fuhr auf diesen auf. Der Mercedes des 46-Jährigen wurde daraufhin in die Gegenfahrbahn geschleudert wo es dann zum Frontalzusammenstoß mit einem entgegenkommenden Skoda Fabia kam. Hierbei wurden die Insassen des Skoda Fabia, unter anderem ein 15-jähriges Mädchen, leicht verletzt. Die beiden verletzten Personen wurden in umliegende Krankenhäuser verbracht. Die Fahrbahn musste in beide Fahrtrichtung für ca. eine Stunde zwecks Verkehrsunfallaufnahme und Erstversorgung der Verletzten voll gesperrt werden. Beim Unfallverursacher konnte Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ihm wurde im Anschluss an die Maßnahmen vor Ort eine Blutprobe entnommen. Gegen den Unfallverursacher wurde ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet.

Mehrere Verstöße gegen CoBeLVO bei Versammlung in Bad Kreuznach

Am Samstagnachmittag fand in der Zeit von 15:00-17:00 Uhr die wiederkehrende Versammlung ‚Spaziergang für Grundgesetz und gegen Corona-Maßnahmen‘ auf dem Kornmarkt in Bad Kreuznach statt. Die Versammlung war regulär angemeldet. Durch die Versammlungsbehörde wurden im Vorfeld Auflagen, insbesondere zum Schutz vor Verbreitungen des Corona-Virus, erlassen. Im Rahmen der Versammlung stellten die vor Ort befindlichen Polizeikräfte Verstöße gegen diese Auflagen sowie die allgemeinen Hygienemaßnahmen fest. Nachdem die Versammlungsleiterin zunächst noch regelnd eingreifen konnte, stellte die Polizei später jedoch fortgesetzt weitere Verstößen gegen die 11. CoBeLVO des Landes Rheinland-Pfalz fest. Daher sollten bei einigen Versammlungsteilnehmern die Personalien erhoben werden. Einige Teilnehmer weigerten sich aber ihre Personalien gegenüber den eingesetzten Beamten anzugeben. Unter Hinzuziehung weiterer Polizeikräfte konnte die Lage vor Ort jedoch beruhigt und entsprechende Maßnahmen zur Personalienfeststellung getroffen werden. In der Spitze befanden sich ca. 60 Versammlungsteilnehmer vor Ort. Bezüglich der festgestellten Verstöße wurden mehrere Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Im Rahmen der Maßnahmen vor Ort kam es zudem zu einer Beleidigung zum Nachteil der eingesetzten Polizeikräfte. Ein Strafverfahren wurde hierzu ebenfalls gegen einen 53-jährigen eingeleitet.

Sachbeschädigung an PKW

Kirn

In der Zeit vom 09.10.20 bis 10.10.2020 wurde in Nußbaum, In der Bein, ein parkend abgestellter PKW Opel Corsa rundherum mit schwarzer Farbe besprüht. Ob die Farbe spurlos und ohne weitere Schäden entfernt werden kann, ist noch nicht bekannt. Zeugenhinweise bitte an die Polizei in Kirn (06752-1560)

Sachbeschädigung an einem Gartenzaun

Bad Sobernheim

Am 10.10.2020, vermutlich zwischen 00:00 Uhr und 02:30 Uhr, wurde der Holzzaun eines Anwesens in der Igelsbachstraße Bad Sobernheim durch unbekannte Täter stark beschädigt. Es wurden etliche Bretter vom Zaun abgerissen und auf dem Gehweg verteilt. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Kirn unter 06752 1560 zu melden.