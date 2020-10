Erneuter Zeugenaufruf nach Körperverletzung

Mainz-Hauptbahnhof (ots) – Wie bereits in unserer Pressemeldung vom 11.10.2020

berichtet, kommt es am vergangenen Samstagabend gegen 18:15 Uhr zu einem Vorfall

im Bereich des Mainzer Hauptbahnhofs, bei dem ein 46-jähriger Mann zu Boden

fällt und lebensgefährlich verletzt wird. Der Mann schwebt nach derzeitigem

Ermittlungsstand immer noch in Lebensgefahr. Zum jetzigen Zeitpunkt liegen der

Mainzer Polizei widersprüchliche Zeugenaussagen vor und wir bitten um weitere

Hinweise aus der Bevölkerung, um die Tat aufklären zu können.

Am Samstagabend gegen 18:15 Uhr befindet sich der 46-Jährige Mainzer im Bereich

der Bushaltestellen vor dem Hauptbahnhof. Hierbei trifft der Geschädigte auf den

vermeintlichen Täter, der ihn körperlich angreift. In Folge dessen stürzt der

Geschädigte zu Boden und zieht sich lebensgefährliche Kopfverletzungen zu. Der

mutmaßliche Täter flüchtet dann fußläufig vom Hauptbahnhof in Richtung

Kaiserstraße und kann nicht mehr aufgefunden werden. Der Täter wird wie folgt

beschrieben: Ca. 25-35 Jahre alt, ca. 175cm groß, schlank. Die Haare sollen im

Nacken etwas länger gewesen sein. Bekleidet war der Mann zum Tatzeitpunkt mit

einer weißen Jacke mit Reißverschluss, einer dunklen Jeans und einem schwarzen

Basecap. Zudem hat der Täter einen schwarzen Rucksack mitgeführt.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich

mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-4210 in

Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter

pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Fahndungskontrollen auf rheinland-pfälzischen Autobahnen

Gau-Bickelheim – Bei der Kriminalitätsbekämpfung spielen die Autobahnen

und die angrenzenden Park- und Rastplätze eine wichtige Rolle, da diese mehrere

Bedingungen erfüllen, die Straftäter zunehmend für ihre Zwecke ausnutzen.

Überregionale Straftäter benutzen die Bundesautobahnen als An- und Abfahrtswege

zu Tatorten, nicht zuletzt auch durch das vermeintlich geringere

Entdeckungsrisiko.

Um diesem Trend entgegenzuwirken, haben die Polizeiautobahnstationen

Kaiserslautern, Ruchheim und Gau-Bickelheim in Kooperation vom 05.10.2020 bis

zum 10.10.2020 intensive Kontrollen auf den pfälzischen und rheinhessischen

Autobahnen durchgeführt. Neben mobilen Fahndungsstreifen mit zivilen Fahrzeugen

wurden in der Kontrollwoche auch Standkontrollen an verschiedenen Örtlichkeiten

eingerichtet. Unterstützt wurden die Maßnahmen durch Beamte der Zentralen

Verkehrsdienste, des Hauptzollamtes Saarbrücken und verschiedener

Polizeiinspektionen des Polizeipräsidiums Westpfalz. Logistische Unterstützung

erfolgte durch die Autobahnmeisterei und das Technische Hilfswerk. Insgesamt

wurden 738 Fahrzeuge und 950 Personen kontrolliert, 270 Dokumente wurden auf

ihre Echtheit hin überprüft. Hierbei kam es zu 37 Strafanzeigen u.a. wegen

Verstößen gegen das Pflichtversicherungsgesetz, das Kraftfahrzeugsteuergesetz,

Fahren ohne Fahrerlaubnis, Kennzeichenmissbrauch, Betrug und Urkundenfälschung.

Weiterhin wurden 161 Bußgeldverfahren wegen verschiedener

Verkehrsordnungswidrigkeiten eingeleitet. Bei 34 Fahrzeugen war die

Betriebserlaubnis erloschen und 43 Fahrern musste die Weiterfahrt untersagt

werden. Ein besonderes Augenmerk galt auch den Kraftfahrzeugführern, die unter

Alkohol- oder Drogeneinfluss unterwegs waren. Während in 3 Fällen eine

Alkoholisierung der Fahrer festgestellt wurde, konnte in 14 Fällen eine

Drogenbeeinflussung nachgewiesen werden. In einem Pkw wurde eine kleinere Menge

Marihuana aufgefunden und beschlagnahmt. Durch Beamte des Hauptzollamtes

Saarbrücken wurden 8000 Zigaretten sichergestellt und nachverzollt. Es wurden 18

Sicherheitsleistungen in Höhe von mehreren tausend Euro einbehalten.

mehrere Einbruchsdiebstähle – kein Stehlgut

Mainz – Freitag, 09.10.2020, 11:50 Uhr bis 13:00 Uhr

Am Freitagmittag versuchen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in

Mainz-Bretzenheim einzubrechen, gelangen jedoch nichts ins Innere. Es liegen

keine Täterhinweise vor.

Samstag, 10.10.2020, 18:00 Uhr bis Sonntag, 11.10.2020, 17:30 Uhr

Zwischen Samstag- und Sonntagabend schlagen unbekannte Täter die Fensterscheibe

eines Gebäudes in Mainz-Gonsenheim ein. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde

nichts entwendet. Es liegen keine Täterhinweise vor.

Samstag, 10.10.2020, 18:30 Uhr bis 21:40 Uhr

Am Samstagabend brechen unbekannte Täter in eine Wohnung in Mainz-Bretzenheim

ein. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde nichts entwendet. Es liegen keine

Täterhinweise vor.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich

mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung

zu setzen.

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Alzey – Am 11.10.2020 gegen 20:00 Uhr kam es auf der A61 in Fahrtrichtung

Ludwigshafen kurz vor der AS Alzey zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden.

Ein polnischer LKW übersah die vor ihm verkehrsbedingt bremsenden Fahrzeuge und

fuhr daraufhin auf ein Wohnmobil auf. Dieses wurde durch die Wucht des Aufpralls

auf einen davor fahrenden PKW geschoben. Das Wohnmobil und der LKW waren

daraufhin nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die drei

Insassen des Wohnmobils wurden leicht verletzt.

Bei dem polnischen LKW Fahrer konnte eine Atemalkoholkonzentration von 1,45

Promille festgestellt werden. Zudem führte er diverse starke Schmerzmittel mit

sich.

Der Führerschein des Fahrers wurde sichergestellt und eine Blutprobe entnommen.

Die Fahrbahn war für die Zeit von zwei Stunden teilweise gesperrt.

Vor dem Verkehrsunfall führten die Beamten der Autobahnpolizei Gau-Bickelheim

Abfahrtskontrollen in ihrem Zuständigkeitsbereich durch, um eben solche

Verkehrsunfälle zu verhindern. Während der nur kurzen Kontrolle wurden 27 LKW

Fahrer kontrolliert. Es konnten neun alkoholisierte Fahrer festgestellt werden,

die eigentlich am Folgetag weiter fahren wollten. Der Spitzenwert lag hierbei

bei 2,01 Promille. Die Weiterfahrt wurde jeweils untersagt.

Festgekommene Motoryacht auf dem Rhein – Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik, hier: WSP-Station Koblenz

Am Sonntag, den 11.10.2020, um 11:30 Uhr fuhr sich aus Unachtsamkeit und mangelnder Ortskenntnis eine mit 3 Personen besetzte Motoryacht in der Bergfahrt auf dem Braubacher Grund bei Rheinkilometer 580,250 fest. Zu Personenschäden oder einem Wassereinbruch kam es hierbei nicht.

Nach Genehmigung und Begutachtung des zuständigen Strommeisters der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung Bingen, Außenbezirk Koblenz, wurde der Havarist durch das THW Lahnstein wieder ins Fahrwasser gezogen und konnte seine Fahrt anschließend unversehrt fortsetzten.

Neben der Wasserschutzpolizei Koblenz waren noch Kräfte der Feuerwehr und des THW im Einsatz.

Für die Dauer der Bergung wurde das Fahrwasser für die Schifffahrt kurzfristig gesperrt.

Mülltonnen brennen in der Neustadt – Zeugen gesucht

Mainz – (Mainz-Neustadt, Samstag, 10.10.2020) In den frühen Morgenstunden

des Samstages brennen in der Mainzer Neustadt an drei verschiedenen Stellen

Mülltonnen. In der Zeit von 02.30 bis 03 Uhr legt ein unbekannter Täter in der

Sömmerringstraße, der Goethestraße und der Jakob-Dieterich-Straße Feuer an dort

befindliche Mülltonnen. Durch das Feuer werden sieben Mülltonnen zerstört. Der

entstandene Schaden wird derzeit auf 2.500 EUR geschätzt. Die Polizei bittet

Zeugen, die Angaben zu der Tat oder dem Täter machen können, sich bei der

Polizeiinspektion Mainz 2, Telefon: 06131 65 4210, zu melden.

Trunkenheitsfahrt – mit 2 Promille auf der Autobahn aufgefallen

Mainz – (Mainz-Lerchenberg; Sonntag, 11.10.20) Gegen 03 Uhr fällt einer

Streife der Polizeiinspektion Mainz 3 ein sehr langsam fahrender PKW, der das

Warnblinklicht anhatte, auf der A60 in Fahrtrichtung Darmstadt auf. Bei der

folgenden Kontrolle offenbart sich den Polizeibeamten dann auch der Grund für

die langsame und unsichere Fahrweise des 51 Jahre alten Fahrers aus Rheinhessen.

Durch die Beamten wird deutlicher Alkoholgeruch wahrgenommen; ein Alkoholtest

ergibt bei dem Fahrzeugführer dann einen Wert von über 2 Promille. Als Grund für

seine Fahrweise gibt der Kontrollierte den Polizeibeamten gegenüber an, dass er

nicht schneller habe fahren können, weil er getrunken habe… Dem Mann wird eine

Blutprobe entnommen, der Führerschein wird beschlagnahmt und es wird gegen ihn

ein Strafverfahren wegen einer Trunkenheitsfahrt eingeleitet.

Mehrere Mülltonnenbrände in der Neustadt

In der Nacht auf Samstag wurde die Feuerwehr Mainz gegen 02:30 Uhr zu einem Mülltonnenbrand in der Neustadt alarmiert. Es stellte sich schnell heraus, dass es zeitgleich noch 2 weitere Brände von Mülltonnen in der Neustadt gab. Zur Unterstützung wurde von der Feuerwehrleitstelle zu den Löschfahrzeugen der beiden Feuerwachen der Berufsfeuerwehr noch die Einheit der Freiwillige Feuerwehr Stadt alarmiert.

Zur Brandbekämpfung musste zeitweise ein Trupp unter Atemschutz und Schaum eingesetzt werden. Zum Glück standen die Mülltonnen nicht an den angrenzenden Wohngebäuden, so dass es zu keinen Personen oder Gebäudeschäden kam.

Neben der Feuerwehr waren auch Kräfte der Polizei im Einsatz. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Trunkenheit im Verkehr mit Taxi

Bingen

Bingen, Bahnhof, 11.10., 15:40 Uhr. In der Koblenzer Straße fuhr ein Taxi mit Kreuznacher Kennung mit einem fast platten Reifen inklusive Fahrgast. Nachdem der 48-jährige Fahrer seinen Kunden am Bahnhof entlassen hatte, wurde bei ihm leichter Alkoholatem festgestellt. Ein freiwilliger Alkoholtest ergab einen Wert von 0,42 Promille. Er wurde auf die Dienststelle verbracht, der Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt. Für Taxifahrer gilt 0,00 Promille. Ein Ordnungswidrigkeitsverfahren wurde eingeleitet.

Fahrt unter Betäubungsmittel

Bingen

Badenheim, 11.10., Bahnhofstraße, 09:30 Uhr. Bei einer Streifenfahrt fiel den Beamten der Fahrer eines Opel Corsa auf, dessen 7-jähriges Kind nicht angeschnallt war und ohne Sitzerhöhung mitfuhr. Bei der Kontrolle gab es deutliche Hinweise auf einen zeitnahen Betäubungsmittel-Konsum. Der 36-jährige Fahrer gab an, die ganze Nacht hindurch als Taxifahrer mit lediglich einer Stunde Schlaf gearbeitet zu haben. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen; ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Trunkenheitsfahrt

Sprendlingen

Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle am 11.10.2020, 00:35 Uhr in der St. Johanner Straße in Sprendlingen kann bei dem 16-jährigen Rollerfahrer Atemalkoholgeruch festgestellt werden. Der folgende Test ergibt einen Wert von 0,63 Promille. Nachdem die Erziehungsberechtigten verständigt werden, wird mit dem 16-Jährigen ein gerichtsverwertbarer Atemalkoholtest auf hiesiger Dienststelle durchgeführt. Neben einem Bußgeld drohen dem Fahrer fahrerlaubnisrechtliche Konsequenzen.

Verkehrsunfallflucht in Sankt Johann

Bingen

In der Zeit vom 09.10.2020, 19:00 Uhr bis 10.10.2020, 15:45 Uhr kommt es in der Hindenburgstraße in Sankt Johann zu einem Verkehrsunfall. Hierbei wird der am Fahrbahnrand abgestellte rote Ford Focus der 60-jährigen Geschädigten, vermutlich beim Vorbeifahren, am linken Außenspiegel beschädigt. Der noch unbekannte Unfallverursacher verlässt ohne seine Personalien zu hinterlassen und hiesige Dienststelle zu verständigen die Örtlichkeit. Hinweise erbittet die Polizei in Bingen.

Sachbeschädigung an geparktem Pkw in der Rosenstraße 22

Dienheim

Im Zeitraum vom 08.10.2020, 16.30 Uhr und 09.10.2020, 14.30 Uhr parkte der graue Pkw Nissan Note an oben genanntem Ort. Ein zurzeit unbekannter Täter verkratzte die Fahrertür mittels spitzem Gegenstand, so dass der 38-jährigen Dienheimerin ein Schaden von ca. 200 Euro entstand.

Auch hierzu sucht die Polizei Zeugen unter der 06133-9330.

Verkehrsunfall mit Unfallflucht

Köngernheim

Am Donnerstag, dem 08.10.2020, zwischen 15 und 15.30 Uhr befuhr ein weißer Lkw die Oppenheimer Straße in Richtung Selzen. In der Rechtskurve, wo die Oppenheimer Straße in die Gaustraße übergeht, touchiert der Lkw den Dachvorstand des Anwesens Gaustraße 1. Der Dachkennel und einige Dachziegel werden hierdurch beschädigt, so dass ein Schaden von ca. 1000 Euro entstand. Der Lkw ON 01 setzte anschließend seine Fahrt fort, ohne sich um die Unfallfolgen zu kümmern.

Die Polizei in Oppenheim sucht hierzu Zeugen unter der 06133-9330, welche Angaben zum Lkw und Fahrer geben können.

Einbruchsdiebstahl Norma

Weiler bei Bingen

In der Nacht vom 09.10.2020 – 10.10.2020 schlagen bislang unbekannte Täter die Fensterscheibe des Norma Marktes in Weiler bei Bingen ein. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wird eine Vielzahl an Tabakwaren entwendet und der Markt auf dem Einstiegsweg verlassen. Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei in Bingen.

Trunkenheit im Verkehr

Gensingen

Am 09.10.2020 gegen 20:30 Uhr erlangt hiesige Dienststelle Kenntnis über einen schlangenlinienfahrenden Pkw auf der L400 bei Gensingen. In der Ortslage Gensingen wird der Pkw einer Verkehrskontrolle unterzogen, wobei bei der 44-jährigen Fahrerin deutlicher Atemalkoholgeruch wahrgenommen werden kann. Der durchgeführte Atemalkoholtest ergibt 1,08 Promille. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.