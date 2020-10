Raub von Bargeld

Worms – Der geschädigte Mann aus Worms befindet sich am Sonntag, dem

11.10.2020 gegen 06:15 Uhr, auf dem Nachhauseweg von einer Geburtstagsfeier. In

der Kyffhäuserstraße wird er zunächst durch drei unbekannte Männer angesprochen.

Plötzlich wird er durch einen der Männer gepackt und festgehalten, während ihm

ein weiterer Mann aus der Gruppe Bargeld aus der Jackentasche entwendet. Als

sich der Geschädigte zur Wehr setzt, flüchten die drei Männer in Richtung

Ludwigstraße. Der Beraubte wird bei dem Angriff leicht verletzt und begibt sich

im Anschluss zur Polizei.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten,

sich bei der Polizei in Worms zu melden.

Kaiserslautern: Die Polizei-News

Frauen lassen Betrüger abblitzen

Stadt und Kreis Kaiserslautern (ots) – Zwei Frauen aus der Stadt und dem

Landkreis haben am Wochenende Betrüger einfach abblitzen lassen. Beide Frauen

meldeten sich unabhängig voneinander bei der Kripo, um Anzeige zu erstatten.

Wie die Dame aus dem Stadtgebiet zu Protokoll gab, hatte sie am Samstagabend

einen Anruf mit unterdrückter Nummer erhalten. Eine unbekannte Stimme versprach

ihr einen Geldgewinn in fünfstelliger Höhe. Damit ihr der Gewinn ausbezahlt

werden könne, sollte die 61-Jährige allerdings eine Gebühr entrichten und dafür

sogenannte Gutscheinkarten im Wert von mehreren hundert Euro besorgen. Die Frau

erkannte die Betrugsmasche und beendete das Telefonat. Zu weiteren Anrufen kam

es nicht.

Ähnlich „rigoros“ ging die Frau aus dem Landkreis mit dem Anrufer um, der am

Sonntagmittag versuchte, sie hereinzulegen. Als der Unbekannte die Dame am

Telefon aufforderte, ihren Computer neu zu starten, da sich dort ein Virus

eingeschlichen habe, wurde die 68-Jährige hellhörig. Auch sie erkannte gleich

die Betrugsmasche, über die schon oft berichtet wurde, und brach das Gespräch

ab. |cri

Wem gehören die Fahrräder?

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei sucht die Eigentümer zweier Fahrräder.

Die beiden Räder wurden bei einem Straßenverkauf am vergangenen Freitag in der

Mainzer Straße sichergestellt. Der Verkäufer gab an, die Räder ungesichert in

einem Schuppen „gefunden“ zu haben.

Die Polizei konnte die Fahrräder bislang keinem rechtmäßigen Eigentümer zuordnen

und bittet um Hinweise. Bei dem einen Rad handelt es sich um ein schwarzes

Herrenrad der Marke KS-CYCLING. Das andere ist ein orangenes Mountainbike der

Marke B-Twin.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer

0631 369-2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |elz

Erst gemeinsam getrunken, dann bestohlen

Kaiserslautern (ots) – Wegen räuberischen Diebstahls ermittelt die Polizei gegen

einen Mann aus dem Stadtgebiet. Der 47-Jährige steht im Verdacht, in der Nacht

zu Samstag eine 33-jährige Frau zunächst mehrfach geschlagen und ihr dann aus

der Jackentasche Handy und Schlüssel gestohlen zu haben.

Nach den derzeitigen Erkenntnissen kennen sich Täter und Opfer und hatten vor

der Tat in einer Gaststätte gemeinsam reichlich Alkohol konsumiert. Warum sie

dann in Streit gerieten und es zu dem räuberischen Diebstahl kam, ist bislang

unklar.

Bei ersten Fahndungsmaßnahmen konnte der 47-Jährige nicht aufgegriffen werden.

Auf ihn wartet eine Strafanzeige. Die weiteren Ermittlungen laufen. |cri

Einbrecher treffen auf Bewohnerin und flüchten

Kaiserslautern (ots) – Am frühen Abend waren Einbrecher am Samstag in der

Innenstadt unterwegs. Gegen 18.30 Uhr tauchten sie an einer Wohnung in der

Schützenstraße auf.

Wie die Bewohnerin später der Polizei berichtete, hörte sie ein lautes Klopfen,

öffnete jedoch nicht, weil sie gerade anderweitig beschäftigt war. Kurz darauf

betraten drei maskierte Personen die Wohnung. Als die Frau die Eindringlinge

anschrie, ergriffen diese die Flucht.

Wie es den Tätern gelang, die Tür zu öffnen, ist derzeit noch unklar. Gestohlen

wurde nichts. Die weiteren Ermittlungen laufen.

Bereits am Freitag fiel ein Einbruch in eine Einrichtung in der Kennelstraße

auf. Am frühen Morgen entdeckte eine Mitarbeiterin mehrere aufgebrochen

Schließfächer und umherliegende Gegenstände im Flur.

Erste Ermittlungen vor Ort ergaben, dass die Täter offenbar ein Fenster

aufgehebelt hatten und durch dieses Schlupfloch in die Einrichtung eingestiegen

waren. Den Spuren zufolge durchsuchten die Eindringlinge alle Räume, öffneten

Schränke und Behältnisse und waren den Inhalt auf den Boden. Eine

Metallkassette, in der sich ein geringer Bargeldbetrag befand, wurde

aufgebrochen. Wegen der angerichteten Verwüstung musste die Einrichtung am

Freitag geschlossen bleiben. Die Höhe des angerichteten Schadens steht noch

nicht fest.

Zeugen, denen in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, zwischen 19.15 und 6.50

Uhr, verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der

Telefonnummer 0631 / 369 – 2620 bei der Kripo zu melden. |cri

Nach Platzverweis in Polizeigewahrsam

Kaiserslautern (ots) – Weil ein 31-Jähriger am Sonntagmorgen einen Platzverweis

nicht befolgte, nahm ihn die Polizei in Gewahrsam.

Gegen 6 Uhr meldeten Zeugen der Polizei, dass im Bereich des Stiftplatzes

mehrere Personen herumschreien und randalieren würden. Vor Ort konnte nur ein

stark alkoholisierter Mann ausgemacht werden, der vorgab auf dem Nachhauseweg zu

sein. Der 27-jährige Mann wurde einer Personenkontrolle unterzogen und ihm wurde

ein Taxi angehalten, was ihn nach Hause bringen sollte.

Während der Kontrolle störte immer wieder ein 31-jähriger die Polizisten in

ihrer Tätigkeit massiv. Der Mann bekam einen Platzverweis, dem er auch nach

mehrmaligen Aufforderungen nicht nachkam. Der augenscheinlich stark

alkoholisierte Mann verhielt sich sehr aggressiv gegenüber den Polizeibeamten.

Die Einsatzkräfte nahmen den 31-Jährigen daraufhin in Gewahrsam.

Den Sonntag verbrachte der Störer in einer Polizeizelle. |elz

Kleinkind auf Entdeckertour

Mackenbach (Kreis Kaiserslautern) – Das kühle Wetter haben eine

Zweijährige am Sonntagmorgen in Mackenbach nicht davon abgehalten, die Welt zu

erkunden – alleine, nur mit einer Windel bekleidet.

Ein 33-jähriger Mann meldete über den Notruf, dass er ein kaum bekleidetes Kind

am Straßenrand stehend gefunden hätte. Gemeinsam wartete er mit dem Kind, dass

er in seine Jacke gehüllt und zum Wärmen ins Auto gesetzt hatte, das Eintreffen

der Polizeistreife und der Rettungskräfte ab.

Die Polizei klingelte sich durch das in der Nähe befindliche Mehrfamilienhaus

und fand die völlig überraschte Mutter.

Sie hatte mit ihren beiden Kindern in ihrem Bett geschlafen. Dass eins davon

aufgestanden ist und einen Ausflug machen wollte, hatte sie bis dahin

offensichtlich noch nicht bemerkt. Glücklich über den Verlauf, nahm sie die

Zweijährige wieder an sich. |elz

Fahndungskontrollen auf rheinland-pfälzischen Autobahnen

Kaiserslautern/Westpfalz – Die Kriminalitätsbekämpfung ist ein wichtiges

Arbeitsfeld für die Autobahnpolizei. Die Autobahnen und die angrenzenden Park-Radfahrer begeht Unfallflucht

Kaiserslautern – Ein Fahrradfahrer hat am Mittwochnachmittag in der

Wörthstraße ein Auto beschädigt und Unfallflucht begangen. Nach ihm wird

gesucht.

Zu dem Unfall kam es gegen 16:30 Uhr. Der Fahrer eines Fiats fuhr die Straße in

Richtung Pariser Straße. Plötzlich kam ihm ein Fahrradfahrer auf seiner Spur

entgegen. Sie stießen frontal zusammen. Der Radfahrer landete auf der Motorhaube

des Fiats. Als der 66-jährige Fahrer ausstieg, sprang der Fahrradfahrer von der

Motorhaube, nahm sein Rad und entfernte sich vom Unfallort.

Der Fiat-Fahrer beschrieb den Mann wie folgt: circa 1,70 Meter groß, um die 18

Jahre alt, normale Statur, schwarze Baseballmütze, schwarze Bomberjacke, dunkle

Jeans, dicke Brille. Bei dem Fahrrad soll es sich um ein älteres, schwarzes

Fahrrad handeln.

Weitere Hinweise bitte an die Polizeiinspektion 2 in Kaiserslautern Telefon 0631

369-2250.

und Abfahrtswege zu Tatorten, nicht zuletzt auch deshalb, weil sie glauben, dass

dort ein geringeres Entdeckungsrisiko vorherrscht. Um diesem Trend

entgegenzuwirken, haben die Polizeiautobahnstationen Kaiserslautern, Ruchheim

und Gau-Bickelheim in Kooperation vom 5. bis zum 10. Oktober 2020 intensive

Kontrollen auf den pfälzischen und rheinhessischen Autobahnen durchgeführt.

Neben mobilen Fahndungsstreifen mit zivilen Fahrzeugen wurden in der

Kontrollwoche auch Standkontrollen an verschiedenen Örtlichkeiten eingerichtet.

Unterstützt wurden die Maßnahmen durch Beamte der Zentralen Verkehrsdienste, des

Hauptzollamtes Saarbrücken und verschiedener Polizeiinspektionen des

Polizeipräsidiums Westpfalz. Logistische Unterstützung erfolgte durch die

Autobahnmeisterei und das Technische Hilfswerk.

Insgesamt wurden 738 Fahrzeuge und 950 Personen kontrolliert sowie 270 Dokumente

auf ihre Echtheit hin überprüft. Dabei kam es zu 37 Strafanzeigen – unter

anderem wegen Verstößen gegen das Pflichtversicherungsgesetz, das

Kraftfahrzeugsteuergesetz, Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Kennzeichenmissbrauchs,

Betrugs und Urkundenfälschung.

Weiterhin wurden 161 Bußgeldverfahren wegen verschiedener

Verkehrsordnungswidrigkeiten eingeleitet. Bei 34 Fahrzeugen war die

Betriebserlaubnis erloschen, und 43 Fahrern musste die Weiterfahrt untersagt

werden.

Ein besonderes Augenmerk galt in der Kontrollwoche auch den

Kraftfahrzeugführern, die unter Alkohol- oder Drogeneinfluss unterwegs waren.

Während in drei Fällen eine Alkoholisierung des jeweiligen Fahrers festgestellt

wurde, konnte in 14 Fällen eine Drogenbeeinflussung nachgewiesen werden.

Darüber hinaus wurde in einem Pkw eine kleinere Menge Marihuana gefunden und

beschlagnahmt. Außerdem wurden durch Beamte des Hauptzollamtes Saarbrücken 8000

Zigaretten sichergestellt und nachverzollt. Es wurden 18 Sicherheitsleistungen

in Höhe von insgesamt mehreren tausend Euro einbehalten. |ZVD-PASt-cri

Fußgänger auf der B270 aufgegabelt – Unfall die Folge

Siegelbach (Kreis Kaiserslautern) – Ein dunkel gekleideter, schlecht zu

sehender Mann, der auf der B270 Höhe Siegelbach zu Fuß unterwegs ist, wurde in

der Nacht zu Sonntag der Polizei gemeldet.

Die eingesetzten Beamten fuhren die Strecke ab und fanden den Mann recht

schnell. Er war augenscheinlich alkoholisiert. Die Polizisten entschieden sich,

den 40-Jährigen nach Hause zu fahren.

Dann nahm das Unglück seinen Lauf: Beim Wendemanöver wurde der Streifenwagen von

einem ankommenden Pkw zu spät gesehen und am Heck gerammt.

An dem Polizeifahrzeug dürfte Totalschaden entstanden sein, und auch der andere

Pkw wurde so stark beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit war. Beide

Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Die Beteiligten wurden nach eigenen Angaben nur leicht oder gar nicht verletzt.

Vorsorglich wurden aber alle in ein Krankenhaus zur Überprüfung gebracht.

Randalierer beschädigt 9 Fahrzeuge und beleidigt Polizisten

Kaiserslautern –

Auf Außenspiegel hatte es am Samstagnacht ein 23-Jähriger in der

Beethovenstraße abgesehen. In diesem Bereich wurde vorab durch Zeugen

eine randalierende Person gemeldet. Die anfahrende Polizeistreife

konnte den Verdächtigen, auf welchen die Zeugenbeschreibung zutraf,

in der Nähe feststellen. 9 beschädigte Fahrzeuge fanden die Beamten

vor. Bereits bei der Feststellung der Personalien beleidigte er die

eingesetzten Beamten massiv. Der alkoholisierte Mann musste

anschließend zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam

genommen werden. Ihn erwarten Strafanzeigen wegen Sachbeschädigung

und Beleidigung./pvd

Rätselhafter Fund

Kaiserslautern – Ein Ehepaar aus Kaiserslautern staunte nicht schlecht,

als es am Samstagnachmittag zu ihrem in der Tiefgarage am Stiftsplatz geparkten

Wagens kam. Als sie nämlich ihre Einkäufe im Kofferraum verstauen wollten,

fanden sie darin mehrere fremde Einkaufstüten mit frischem Obst und Gemüse im

Wert von ca. 50 Euro. Anhand von aufgefundenen Belegen stammte die gesunde Kost

vom Wochenmarkt. Wie sie in den Kofferraum gelangte, ist jedoch völlig unklar.

Das Ehepaar ist sich sicher, dass sie ihr Fahrzeug nach dem Parken verschlossen

hatten. Bei der Rückkehr sei es auch noch verschlossen gewesen. Die fremde Ware

übergaben sie der Polizeiinspektion in der Gaustraße, wo sie umgehend kühl

gelagert wurde. Es bleibt zu hoffen, dass sich der Eigentümer vor dem Verderben

der frischen Lebensmittel meldet. Dort kann er seine Waren im Empfang nehmen und

hoffentlich den ominösen Sachverhalt aufklären. Der Eigentümer kann sich unter

der Telefonnummer 0631-3692150 bei der Polizeiinspektion Kaiserslautern 1

melden.

Verkehrskontrollen vom Nachmittag bis in die Nacht

Kaiserslautern – Verkehrskontrollen hat die Polizeiinspektion 1 am

Donnerstag in ihrem Zuständigkeitsbereich durchgeführt. Sowohl im Spät- als auch

im Nachtdienst waren Kontrollteams im Dienstgebiet unterwegs.

Von 15 bis 22 Uhr wurden mobile Kontrollen an verschiedenen Örtlichkeiten

durchgeführt. Ein Hauptaugenmerk lag dabei auf der Fahrtüchtigkeit der

Fahrzeugführer sowie der Verkehrssicherheit der Fahrzeuge.

In diesem Zeitraum stellten die Beamten acht Fahrzeuge fest, bei denen der

Termin für die Hauptuntersuchung überschritten war. Alle Halter wurden

aufgefordert, die notwendige technische Prüfung baldmöglichst nachzuholen. Drei

davon erhalten eine Ordnungswidrigkeitsanzeige, weil die Frist bereits zu lange

überschritten wurde.

Kurz nach 21 Uhr fiel den Einsatzkräften in der Hegelstraße ein

Mercedes-Sprinter eines Paket-Lieferdienstes auf. Als sie das Fahrzeug stoppten

und einer Kontrolle unterzogen, wurden gleich mehrere Verstöße festgestellt.

Unter anderem ergab die Überprüfung, dass für den Transporter schon seit Monaten

kein Versicherungsschutz mehr besteht. Bereits Mitte September war deshalb

Anzeige erstattet worden. Die Folge: Das Fahrzeug wurde umgehend vor Ort

zwangsentstempelt und eine weitere Strafanzeige wegen Fahrens ohne

Versicherungsschutz aufgenommen.

Darüber hinaus wies sich der Fahrer mit einem südosteuropäischen Führerschein

aus. Da er aber schon über ein halbes Jahr seinen Hauptwohnsitz in Deutschland

hat, muss der Mann nun mit einer Strafanzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis

rechnen.

Nicht zuletzt kommt auch auf den Fahrzeughalter Strafverfahren zu, weil er

zugelassen hat, dass sein Transporter ohne Versicherungsschutz im öffentlichen

Straßenverkehr genutzt wird, und weil er einen Fahrer ans Steuer gelassen hat,

der keine hier gültige Fahrerlaubnis besitzt.

Der Nachtdienst setzte die Kontrollen mit einer Standkontrolle in der Mainzer

Straße fort. Von 23.30 bis 1.30 Uhr nahmen die Beamten zusammen mit der

US-Militärpolizei den Verkehr ins Visier, der stadtauswärts fuhr. In diesem

Zeitraum wurden rund 30 Fahrzeuge angehalten und überprüft.

Einem Fahrer „blüht“ eine Ordnungswidrigkeitsanzeige, weil er während der Fahrt

das Handy benutzte. Ein weiterer Fahrer erwies sich als „Gurtmuffel“ und erhielt

eine kostenpflichtige Verwarnung. Darüber hinaus wurden mehrere Mängelberichte –

beispielsweise für defekte Beleuchtung – ausgestellt und die Ermittlungen nach

einer Unfallflucht aufgenommen. Dem Kontrollteam war kurz nach 1 Uhr ein Pkw

aufgefallen, der auf der Beifahrerseite einen erheblichen Unfallschaden hatte.

Als die Beamten die Fahrerin ansprachen, gab die junge Frau zu, auf der Autobahn

eine Leitplanke „touchiert“ zu haben. Sie habe aber nicht angehalten, sondern

sei einfach weitergefahren; gemeldet hatte sie den Unfall nicht. Die weiteren

Ermittlungen laufen. Auf die 21-Jährige kommt eine Strafanzeige zu.

Nach der Standkontrolle fiel bei einer Streifenfahrt in der Innenstadt gegen 2

Uhr noch ein Pkw am Stiftsplatz auf. Die Überprüfung des Fahrzeugs bestätigte

den ersten Eindruck: An dem BMW war die lichttechnische Einrichtung verändert

worden – die Frontscheinwerfer waren mit zusätzlichen LED-Ringen ausgestattet,

zudem war der Wagen mit gelben Nebelscheinwerfern ausgerüstet. Für beide

Veränderungen konnte der 23-jährige Fahrer keine Betriebserlaubnis vorlegen. Er

erhielt deshalb einen Mängelbericht und wurde aufgefordert, sein Auto wieder in

den Originalzustand, beziehungsweise einen verkehrssicheren Zustand zu

versetzen. |cri

Zigarettenautomat aufgebrochen

Kaiserslautern – Die Polizei sucht Zeugen, die in der Nacht zu Donnerstag

im Keltenweg etwas Verdächtiges beobachtet haben. Hier wurde ein

Zigarettenautomat aufgebrochen.

Ein Zeuge verständigte gegen 5 Uhr die Polizei, nachdem er zwei „dunkle

Gestalten“ gesehen hatte, die sich an dem Automaten zu schaffen machten. Er

beobachtete, wie die Unbekannten etwas aus dem Automat entnahmen und damit in

Richtung Pariser Straße flüchteten. Eine genauere Beschreibung der Täter konnte

der Mann leider nicht abgeben.

Wie sich herausstellte, hatten die Unbekannten das Geldfach aufgebrochen.

Wieviel Bargeld sie erbeuteten, ist noch unklar. Auch die Höhe des Sachschadens

am Automaten steht noch nicht fest.

Weitere Zeugen, denen die Täter vor oder nach der Tat aufgefallen sind, werden

gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369 – 2250 mit der

Polizeiinspektion 2 in der Logenstraße in Verbindung zu setzen. |cri

Tür hält Einbruchversuch stand

Kaiserslautern – Ein Imbissladen in der Fackelstraße war in der Nacht von

Mittwoch auf Donnerstag das Ziel von Einbrechern. Am Donnerstagmorgen wurde

festgestellt, dass sich Unbekannte über Nacht an der Eingangstür zu schaffen

gemacht hatten. Es gelang ihnen aber nicht, die Tür zu öffnen. Zurück blieben

Beschädigungen an der Tür und am Türknauf.

Bislang gibt es keine Hinweise auf mögliche Täter. Die Tatzeit liegt zwischen

Mittwochabend, 19.30 Uhr, und Donnerstagmorgen, 6.40 Uhr. Zeugen, denen in

diesem Zeitraum etwas Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter

der Nummer 0631 / 369 2620 bei der Kripo zu melden. |cri

Autos nie unverschlossen abstellen!

Kaiserslautern – Mehrere Diebstähle aus Autos im Stadtgebiet sind der

Polizei in dieser Woche gemeldet worden. In mindestens zwei Fällen waren die

jeweiligen Fahrzeuge unverschlossen abgestellt. Die Polizei sucht Zeugen und

appelliert: Bitte schließen Sie Ihr Auto immer ab, wenn Sie es verlassen – auch

wenn Sie „nur kurz“ weg sind!

Am Donnerstagvormittag klauten unbekannte Täter aus einem Pkw in der

Schubertstraße Bargeld und ein Handy-Ladekabel. Wie es den Dieben gelang, in den

Wagen einzudringen, ist noch unklar. Die Tatzeit liegt zwischen 8.45 und 11.50

Uhr.

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurde in der Ziegelstraße ein Auto

aufgebrochen. In diesem Fall erbeuteten die Täter „nur“ den Fahrzeugschein – und

den Sachschaden durch den Aufbruch. Die Tatzeit hier: zwischen 20 und 8.30 Uhr.

Bereits in der Nacht zuvor (6./7. Oktober) schlugen unbekannte Täter in der

Breslauer Straße sowie am Pirmannsgarten zu. An beiden Orten fanden sie

unverschlossene Fahrzeuge und nutzten sozusagen die Gelegenheit.

Während sie in dem Wagen am Pirmannsgarten eine Designer-Handtasche samt

Geldbeutel, Bargeld, Führerschein, Personalausweis und EC-Karte fanden und

mitgehen ließen, war es in der Breslauer Straße lediglich ein Schlüsselbund.

Allerdings griffen sich die Täter hier auch noch zwei Fahrräder, die in der

unverschlossenen Garage abgestellt waren. Es handelt sich um zwei

Herren-Mountainbikes der Marken Cannondale und Univega.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter Telefon 0631 / 369 – 2620 entgegen.

|cri

Schwächeanfall im Auto

Kaiserslautern – Ein 82-Jähriger befuhr am Donnerstagabend den

Geranienweg. Während der Fahrt erlitt er einen Schwächeanfall.

Geistesgegenwärtig stellte er das Fahrzeug noch am rechten Fahrbahnrand ab.

Die eintreffenden Beamten unterstützen den Rettungsdienst in dem sie die

Scheiben an Fahrer- und Beifahrerseite entfernten. Der Mann konnte so sehr

schnell geborgen werden. Der 82-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. |elz

Tierischer Einsatz

Otterberg (Kreis Kaiserslautern) – Am Donnerstagvormittag verständigte

eine 46-Jährige die Polizei Kaiserslautern, weil sie beim Spaziergang in

Otterberg ein freilaufendes Pferd entdeckte.

Bis zum Eintreffen der Polizei wartete das Tier brav bei der Frau. Nach

Ermittlungen durch die Polizei konnte die Besitzerin ausfindig gemacht werden.

Bis sie den Ausreißer abholte, kümmerten sich die Beamten mit streicheln und

füttern, liebevoll um das Tier. |elz

Mehrere betrunkene Fahrer aus dem Verkehr gezogen

Kaiserslautern – Mehrere betrunkene Fahrer unterschiedlichster Vehikel hat

die Polizei in der Nacht zu Freitag im Stadtgebiet aus dem Verkehr gezogen.

Im Rahmen einer Streife fiel den Beamten ein Fahrradfahrer in der Königstraße

auf. Das Fahrrad war ohne Beleuchtung, weshalb der Fahrer kontrolliert wurde.

Bei der Kontrolle war ein deutlicher Alkoholgeruch für die Beamten zu riechen.

Der Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,99 Promille. Daraufhin wurde der

Fahrradfahrer zu Dienststelle gebracht und ihm eine Blutprobe entnommen. Das

mitgeführte Fahrrad wurde sichergestellt. Dieses kann er, wenn er nüchtern ist,

wieder abholen.

Zwei E-Scooter-Fahrer wurden in der Bahnhofstraße einer Verkehrskontrolle

unterzogen. Auch sie hatten ein bisschen zu viel getrunken. Der Atemalkoholtest

ergab den Wert 0,7 und 0,77 Promille. Auf beide kommt ein Bußgeldverfahren zu.

Ebenfalls in einer allgemeinen Verkehrskontrolle in der Lauterstraße fiel ein

26-jähriger Chevrolet-Fahrer durch starken Alkoholgeruch auf. Sein Atemtest

ergab einen Wert von 0,92 Promille. Ihm wurde präventiv der Fahrzeugschlüssel

abgenommen. Diesen kann er sich nüchtern ebenfalls wieder abholen.

In die Riege der „verhinderten Trunkenheitsfahrten“ reihte sich in der Nacht zu

Freitag auch noch ein Fahrer eines Mazdas ein. Der 49-Jährige wurde gegen 3:30

Uhr in der Pariser Straße kontrolliert. Ein Atemalkoholtest ergab 0,49 Promille.

Dieser Wert stieg bei einem zweiten Test an. Um zu verhindern, dass der

49-Jährige sich in diesem Zustand im Straßenverkehr bewegt, wurde vorsorglich

der Führerschein und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt. |elz

Taschendiebe nutzen Gelegenheiten

Kreis Kaiserslautern – Taschendiebe gehen bekanntlich dreist vor. Immer

wieder suchen sie sich ihre Opfer gezielt aus, ganz egal wo. Häufig kommt es

vor, dass Personen ihren Geldbeutel oder andere Wertgegenstände nach dem

Einkaufen vermissen. Schuld daran sind oft Diebe, die Menschen auflauern.

So passiert am Donnerstag in Kaiserslautern. Eine 70-jährige Frau erledigte ihre

Einkäufe in einem Laden und wurde vermutlich Opfer eines Taschendiebstahls. Die

Frau gab an, dass sie ihre Handtasche offen am Einkaufswagen hingen hatte. In

der Tasche befanden sich ihre Geldbörse mit 30 Euro Bargeld und ihr Handy.

Beides war nach Verlassen des Ladens weg.

Das ist nicht die Ausnahme, denn die Täter gehen in der Regel äußerst

professionell vor. In Weilerbach wurde am Mittwoch einer 55-Jährigen der

Geldbeutel in einem Lebensmittelmarkt aus der Jackentasche gestohlen.

Ebenfalls aus der Jackentasche wurde am Montag einer 4Radfahrer begeht Unfallflucht

Kaiserslautern – Ein Fahrradfahrer hat am Mittwochnachmittag in der

Wörthstraße ein Auto beschädigt und Unfallflucht begangen. Nach ihm wird

gesucht.

Zu dem Unfall kam es gegen 16:30 Uhr. Der Fahrer eines Fiats fuhr die Straße in

Richtung Pariser Straße. Plötzlich kam ihm ein Fahrradfahrer auf seiner Spur

entgegen. Sie stießen frontal zusammen. Der Radfahrer landete auf der Motorhaube

des Fiats. Als der 66-jährige Fahrer ausstieg, sprang der Fahrradfahrer von der

Motorhaube, nahm sein Rad und entfernte sich vom Unfallort.

Der Fiat-Fahrer beschrieb den Mann wie folgt: circa 1,70 Meter groß, um die 18

Jahre alt, normale Statur, schwarze Baseballmütze, schwarze Bomberjacke, dunkle

Jeans, dicke Brille. Bei dem Fahrrad soll es sich um ein älteres, schwarzes

Fahrrad handeln.

Weitere Hinweise bitte an die Polizeiinspektion 2 in Kaiserslautern Telefon 0631

369-2250.jährigen Frau in

Kaiserslautern der Geldbeutel beim Einkaufen gestohlen.

Die Polizei empfiehlt daher: Lassen sie ihre Wertsachen niemals unbeaufsichtigt

und bleiben Sie stets aufmerksam! |elz

Anleger um mehr als 210.000 Euro betrogen

Südwestpfalz – Insgesamt mehr als 210.000 Euro haben drei private Anleger

an Betrüger verloren. Die Geschädigten sind auf gefälschte Internetseiten

hereingefallen.

Auf der Suche nach Investmentmöglichkeiten wurden die Anleger auf ein

vermeintlich lukratives Angebot aufmerksam. Geködert über Internetanzeigen in

Sozialen Medien boten vermeintliche Investment-Manger auf gefälschten

Internetseiten Renditen von monatlich bis zu 30 ProzeRadfahrer begeht Unfallflucht

Kaiserslautern – Ein Fahrradfahrer hat am Mittwochnachmittag in der

Wörthstraße ein Auto beschädigt und Unfallflucht begangen. Nach ihm wird

gesucht.

Zu dem Unfall kam es gegen 16:30 Uhr. Der Fahrer eines Fiats fuhr die Straße in

Richtung Pariser Straße. Plötzlich kam ihm ein Fahrradfahrer auf seiner Spur

entgegen. Sie stießen frontal zusammen. Der Radfahrer landete auf der Motorhaube

des Fiats. Als der 66-jährige Fahrer ausstieg, sprang der Fahrradfahrer von der

Motorhaube, nahm sein Rad und entfernte sich vom Unfallort.

Der Fiat-Fahrer beschrieb den Mann wie folgt: circa 1,70 Meter groß, um die 18

Jahre alt, normale Statur, schwarze Baseballmütze, schwarze Bomberjacke, dunkle

Jeans, dicke Brille. Bei dem Fahrrad soll es sich um ein älteres, schwarzes

Fahrrad handeln.

Weitere Hinweise bitte an die Polizeiinspektion 2 in Kaiserslautern Telefon 0631

369-2250.n Handel statt. Dieser

wurde auf der Internetseite vorgetäuscht. Alle Angaben und Zahlen waren

vorgetäuscht – ein Fake. Es folgten kleinere „GewinnRadfahrer begeht Unfallflucht

Kaiserslautern – Ein Fahrradfahrer hat am Mittwochnachmittag in der

Wörthstraße ein Auto beschädigt und Unfallflucht begangen. Nach ihm wird

gesucht.

Zu dem Unfall kam es gegen 16:30 Uhr. Der Fahrer eines Fiats fuhr die Straße in

Richtung Pariser Straße. Plötzlich kam ihm ein Fahrradfahrer auf seiner Spur

entgegen. Sie stießen frontal zusammen. Der Radfahrer landete auf der Motorhaube

des Fiats. Als der 66-jährige Fahrer ausstieg, sprang der Fahrradfahrer von der

Motorhaube, nahm sein Rad und entfernte sich vom Unfallort.

Der Fiat-Fahrer beschrieb den Mann wie folgt: circa 1,70 Meter groß, um die 18

Jahre alt, normale Statur, schwarze Baseballmütze, schwarze Bomberjacke, dunkle

Jeans, dicke Brille. Bei dem Fahrrad soll es sich um ein älteres, schwarzes

Fahrrad handeln.

Weitere Hinweise bitte an die Polizeiinspektion 2 in Kaiserslautern Telefon 0631

369-2250.auszahlungen“. Dabei dürfte

es sich allerdings um das Geld handeln, das die Anleger zuvor selbst eingezahlt

hatten.

Die Geschädigten, die in keinem Bezug zueinander stehen, schöpften Vertrauen und

investierten weiteres Kapital und höhere Summen, teilweise über ein halbes Jahr

hinweg. Vermutlich zahlten sie das Geld auf Konten sogenannter Finanzagenten

ein. Diese leiten das Geld auf ein anderes Konto um, von dort wieder auf ein

anderes und so weiter – über den gesamten Globus hinweg.

Dann blieben die Auszahlungen aus. Die Opfer reklamierten. Sie wurden

hingehalten oder mussten erst noch angebliche Steuern nachzahlen. Der Betrug

flog auf. Die Internetseiten waren nicht mehr erreichbar. „Die Drahtzieher

sitzen vermutlich im Ausland, weshalb sich die Ermittlungen besonders schwierig

gestalten.“, so Bernhard Christian Erfort. Hoffnung, dass die Opfer ihr Geld

wiedersehen hat der Pressesprecher des Polizeipräsidiums Westpfalz nicht: „Die

Täter sind professionell organisiert. Sie agieren international und verstehen

es, ihre Spuren zu verschleiern.“ |erf

Radfahrer begeht Unfallflucht

Kaiserslautern – Ein Fahrradfahrer hat am Mittwochnachmittag in der

Wörthstraße ein Auto beschädigt und Unfallflucht begangen. Nach ihm wird

gesucht.

Zu dem Unfall kam es gegen 16:30 Uhr. Der Fahrer eines Fiats fuhr die Straße in

Richtung Pariser Straße. Plötzlich kam ihm ein Fahrradfahrer auf seiner Spur

entgegen. Sie stießen frontal zusammen. Der Radfahrer landete auf der Motorhaube

des Fiats. Als der 66-jährige Fahrer ausstieg, sprang der Fahrradfahrer von der

Motorhaube, nahm sein Rad und entfernte sich vom Unfallort.

Der Fiat-Fahrer beschrieb den Mann wie folgt: circa 1,70 Meter groß, um die 18

Jahre alt, normale Statur, schwarze Baseballmütze, schwarze Bomberjacke, dunkle

Jeans, dicke Brille. Bei dem Fahrrad soll es sich um ein älteres, schwarzes

Fahrrad handeln.

Weitere Hinweise bitte an die Polizeiinspektion 2 in Kaiserslautern Telefon 0631

369-2250.