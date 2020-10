Herbstgefahren im Straßenverkehr

Herbstgefahren im Straßenverkehr – Sicher durch die dunkle Jahreszeit

Wir alle merken es deutlich: Der Herbst ist da. Es wird später hell und früher dunkel; die Temperaturen sind spürbar frischer; und auch die Straßenverhältnisse haben sich schlagartig verschlechtert.

Egal ob Nebel, nasse Straßen oder rutschiges Laub – der Herbst sorgt bei Autofahrern für eine Menge Herausforderungen. Das zeigt auch die Unfallstatistik der letzten Tage: Wegen der schlechten Sicht und den nassen Straßen gab es in allen osthessischen Regionen deutlich mehr Unfälle.

Mehr Unfalle durch Nässe und Nebel

In Schotten zum Beispiel überschlug sich ein junger Mann am Montag (5.10.) samt Wagen – blieb aber Gott sei Dank unverletzt. Nicht ganz so viel Glück hatten die Autofahrer, die am Dienstag (6.10.) an einem Unfall in Fulda beteiligt waren: Hier geriet ein Auto wegen der regennassen Fahrbahn von der Straße ab und prallte mit einem anderen zusammen. Die Fahrer der jeweiligen Autos wurden schwer verletzt. Ein weiterer Unfall sorgte am Dienstag (6.10.) sogar für eine fünfstündige Fahrbahnsperrung: Ein Sattelzug geriet ins Schlingern und crashte auf der A4 bei Wildeck gegen die Schutzplanke.

Sicherheit im Verkehr steigern

Um das Risiko von Straßenunfällen zu minimieren, gilt es spätestens jetzt: Fahrzeug überprüfen und winterfest machen. Außerdem sind die drei Faustregeln, um die Sicherheit zu steigern:

Auf gute Sichtbarkeit achten! Sind alle Lichter am Auto richtig

eingestellt?

eingestellt? Geschwindigkeit den Witterungsverhältnissen anpassen!

Aufmerksam fahren, denn nicht alle Straßenverkehrsteilnehmer

achten auf Punkt 1 und 2.

Wer unsicher ist, ob sein Fahrzeug „winterfit“ ist, schaut vorsichtshalber in der Werkstatt vorbei und lässt es überprüfen.

Noch mehr Tipps

Weitere Tipps, wie Auto-, Radfahrer, aber auch Fußgänger sicher durch die dunkle Jahreszeit kommen, gibt es in den nächsten Wochen auf dem Instagram-Account der osthessischen Polizei @polizei_oh und der Homepage des Präsidiums unter www.polizei.hessen.de. Auch zwei Specials zu den Themen „Wildunfälle“ und „Einbruchsschutz“ sind geplant.

Diebstahl

Bebra – Unbekannte stahlen Freitagnacht (9.10.) aus einer offenstehenden Garage in der Meininger Allee mehrere E-Zigaretten und E-Zigaretten-Zubehör. Der Wert des Diebesguts beträgt circa 200 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter der Telefonnummer 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Tasche und Geldbörse gestohlen

Bebra – Unbekannte stahlen Freitagnacht (9.10.) in der Carl-Goerdeler-Straße aus dem Handschuhfach eines schwarzen Kombis der Marke Skoda eine grüne Umhängetasche und ein Portemonnaie mit einer geringen Summe Bargeld. Das Auto war vermutlich unverschlossen.

Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter der Telefonnummer 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kennzeichen gestohlen

Hohenroda – Unbekannte stahlen zwischen Freitagnachmittag (9.10.) und Samstagmittag (10.10.) das hintere Kennzeichen eines schwarzen VW Polos. Das Auto stand in der Ausbacher Straße. Der Wert des Diebesguts beträgt 60 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Einbruch

Hauneck – Unbekannte versuchten zwischen Samstagmorgen (9.10.) und Sonntagmorgen (10.10.) in ein Einfamilienhaus im Eulenweg einzubrechen. Dabei hinterließen sie diverse Kratzer an einer Holztür. Der entstandene Sachschaden ist noch unbekannt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Strafanzeigen: Friedewald

Zu einer Sachbeschädigung an einem Pkw kam es am 10.10.2020 in der Zeit von 06.05 Uhr bis 09.30 Uhr. Der Pkw stand vor einem Haus in der Straße Rhönblick. Ein derzeit unbekannter Täter zerkratzte die Fahrerseite und verursachte einen Sachschaden in Höhe von 2500,- Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Tel. 06621-9320 oder Online unter www.polizei.hessen.de.

Verkehrsunfälle: Schenklengsfeld-Wippershain – Am 10.10.2020 gegen 16.50 Uhr befuhr ein 20-jähriger Mann aus Friedlos die K 17 aus Richtung Wippershain kommend in Richtung Bad Hersfeld. Im Bereich einer Linkskurve kam er, vermutlich auf Grund nicht angepasster Geschwindigkeit, ins Schleudern und fuhr nach links in den Straßengraben. Hierbei beschädigte er einen Leitpfosten und ein Netzknoten-Zeichen im Wert von 600,- Euro. Der Schaden an dem Pkw beläuft sich auf 1500,- Euro.

Kirchheim-Heddersdorf – Am 10.10.2020 gegen 15.15 Uhr fuhr ein in Kirchheim wohnender 37-jähriger Mann mit seinem Kleintransporter auf der Heddersdorfer Straße in Richtung Ortsmitte. Am Ortseingang kam er, vermutlich auf Grund von überhöhter Geschwindigkeit und Alkoholgenuss, nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte sich hier das rechte Vorderrad. Der Mann versuchte nun zu wenden und riss sich hierbei an der Bordsteinkante die Ölwanne auf. Trotz dieser Beschädigungen wollte er sich durch Wegfahren von der Unfallstelle unerlaubt entfernen. Seine Fahrt bzw. seine Flucht endete in der Mittelbergstraße, dort wurde er von Passanten gestoppt. Das ausgelaufene Motoröl wurde von der Feuerwehr Kirchheim beseitigt. An dem Kleintransporter entstand Sachschaden in Höhe von 10.000,- Euro, der Schaden an der Bordsteinkante beläuft sich auf 200,- Euro. Bei dem Mann wurde eine Blutentnahme angeordnet, sein Führerschein wurde sichergestellt.

Nüsttal – Harley-Davidson in Graben gerutscht

Fulda

Am Samstag, 10.10.2020 gg. 10:15 Uhr geriet eine Harley-Davidson auf der L 3176, auf der Fahrt, in die Rhön, zwischen Mackenzell und Silges von der Fahrbahn ab und blieb im Straßengraben liegen. Ein 63-jähriger Kradfahrer war in einer Gruppe, die in Hünfeld startet, um eine Tour durch die Rhön zu machen, als zweites Fahrzeug unterwegs. Vor einer Linkskurve geriet das Krad auf der feuchten Fahrbahn ins Rutschen, überquerte die Gegenfahrbahn und kam dann im linken Straßengraben zum Liegen. Die Ursache, warum das Krad ins Rutschen geriet ist bisher nicht bekannt. Der Fahrer aus Mönchengladbach wurde durch den Sturz leicht verletzt und zur Kontrolle in die Helios-Klinik nach Hünfeld verbracht, die er nach einer Untersuchung wieder verlassen konnte. Am Motorrad entstand erheblicher Sachschaden, in Höhe von ca. 30.000,–EUR.

Verkehrsunfall mit einem 4 Leichtverletzten am 10.10.20, 09.40 Uhr, auf der Bundesstraße 27 zwischen Eichenzell und Bronnzeller Kreisel, km. 1,250

Ein 58-jähriger Porsche-Fahrer aus Bad Brückenau und eine 27-jährige Opel-Fahrerin aus der Gemeinde Eichenzell befuhren in dieser Reihenfolge die B 27, von Eichenzell kommend, in Richtung Bronnzeller Kreisel.

Der Porsche-Fahrer musste an der o. a. Stelle verkehrsbedingt abbremsen. Die Opel-Fahrerin erkannte dies zu spät und fuhr auf den Porsche auf. Anschließend verlor die Opel-Fahrerin die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kam nach rechts von der Straße ab.

Bei der Kollision wurden die Unfallverursacherin sowie ihre beiden mitfahrenden Kinder und der Porsche-Fahrer leicht verletzt.

Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von 48.000 EUR.

Die B 27 musste für ca. 1 Stunde in Richtung Fulda voll gesperrt werden. Die auslaufenden Betriebsstoffe wurden durch die Feuerwehr Eichenzell gebunden und beseitigt.

Verkehrsunfall

36208 Wildeck-Obersuhl, Eisenacher Straße, 09.10.2020, 11:29 Uhr Beim Einfahren von einem Parkplatz auf die Eisenacher Straße übersah eine 77-jährige Fahrzeugführerin einen bereits auf der Eisenacher Straße vorbeifahrenden Pkw. Es kam zum Zusammenstoß, Sachschaden gesamt 3300,- Euro.

Strafanzeige

Bebra, Hersfelder Straße, 10.10.2020, 00:15 Uhr Bei einer Verkehrskontrolle wurde eine 24-jährige Fahrerin aus Bebra festgestellt, die beim Führen ihres Fahrzeuges unter Drogeneinfluß stan. Im Pkw konnten noch weitere Betäubungsmittel aufgefunden und sichergestellt werden. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und ein Strafverfahren eingeleitet.

Verkehrsunfall

Hauneck – Am Freitag, gg. 15.45 Uhr, fuhr ein 81 Jähriger aus Bad Hersfeld mit seinem Golf die B 27 in Richtung Fulda. In Höhe der Anschlussstelle Sieglos beabsichtigte er nach links in die Ortslage abzubiegen. Dabei beachtete er jedoch nicht den entgegenkommenden Kia einer 28jährigen aus Bad Hersfeld. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 8000,- EUR.

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Am Freitagabend, gegen 18.31 Uhr, befuhr eine 21-jährige Frau aus Neuenstein mit ihrem Pkw die Bundesstraße 324 aus Bad Hersfeld in Richtung Neuenstein.

Vermutlich in Folge von Unachtsamkeit und nicht angepasster Geschwindigkeit verlor die Pkw-Fahrerin in einer Kurve, kurz vor der Einmündung Abzweig OT Heenes, die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kam nach links von der Fahrbahn ab. Die Fahrt endete anschließend an der dort befindlichen Leitplanke.

Die Fahrzeugführerin wurde leicht verletzt der entstandene Sachschaden wird auf ca. 2500,- Euro geschätzt.

Verkehrsunfall unter dem Einfluss von Alkohol

36289 Friedewald. Am Freitag, d. 10.10.2020, um 19:34 Uhr, verlor ein 38-jähriger rumänischer Staatsangehöriger aus Philippsthal die Kontrolle über sein Fahrzeug, als er aus Richtung Hillartshausen in Richtung Motzfeld fuhr. Er kam nach rechts von der regennassen Fahrbahn ab, fuhr 20 Meter durch die Bankette und kam an einem Baum zum Stehen.

Beim Fahrer stellte die Streife der Polizeistation Bad Hersfeld Alkoholgeruch fest. Er wurde auf die Dienststelle sistiert, wo eine Blutentnahme durchgeführt wurde.

Gegen ihn wurde eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet und sein Führerschein wurde sichergestellt.

Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt, Personen wurden nicht verletzt.

Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden

36277 Schenklengsfeld. Am Freitag, d. 10.10.2020, gg. 21.40 Uhr, parkte eine 37-jährige Frau aus dem Main-Kinzig-Kreis, mit ihrem Wohnmobil, Renault, auf dem ausgewiesenen Stellplatz der Gemeinde in der Straße Am Schwimmbad.

Während des Aufenthalts im Inneren des Wohnmobils vernahm sie und ein weiterer Anwesender eine Erschütterung am Fahrzeug.

Bei der Überprüfung der Umstände außerhalb des Wohnmobils stellten sie fest, dass eine bislang unbekannte Fahrzeugführerin beim Rückwärtsfahren mit ihrem Pkw gegen das Wohnmobil stieß. Als sie die Verursacherin darauf aufmerksam machten, entfernte sich diese unerlaubt von der Unfallstelle und stieß hierbei erneut gegen die linke Seite des abgestellten Wohnmobils.

Die flüchtige Person / das flüchtige Fahrzeug konnte wie folgt beschreiben werden: Weibliche Person, ca. 45 Jahre alt, blonde Haare, Kleinwagen, Farbe Blau, ESW-Kennzeichen.

Es entstand Sachschaden am Fahrzeug in Höhe von ca. 3500 Euro.

Ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht wurde eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Bad Hersfeld unter 06621 – 932 – 0 entgegen.

Unfall auf regennasser Fahrbahn – Eine Person schwer verletzt

Hünfeld

Am Freitag, 09.10.2020, gegen 20.55 Uhr, befuhr der Fahrer eines Pkw Ford Focus aus dem Landkreis Goslar die BAB 7 aus Richtung Fulda kommend in Richtung Kassel.

Kurz vor der Anschlussstelle Hünfeld/Schlitz verlor der Fahrer des Ford Focus auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über das Fahrzeug und geriet ins Schleudern. Der Fahrer des nachfolgende Pkw Audi A6 konnte dem ins Schleudern geraten Ford Focus nicht mehr ausweichen und fuhr diesem ins Fahrzeugheck. Durch die Wucht des Aufpralls prallte der Ford Focus in die linksseitig aufgestellte Schutzplanke. Beide Pkw kamen total beschädigt auf dem linken Fahrstreifen zum Stehen.

Der 44-jährige serbische Fahrer des Ford Focus wurde infolge des Verkehrsunfalls schwer verletzt und musste durch die Feuerwehr aus Hünfeld mit schwerem Gerät aus dem Pkw befreit werden. Der 56-jährige Audi-Fahrer wurde durch den Unfall leicht verletzt. Beide Fahrer kamen in die umliegenden Krankhäuser zur weiteren ärztlichen Behandlung. Der entstandene Sachschaden wird von der Polizeiautobahnstation Petersberg auf ca. 26000 Euro geschätzt.

Aufgrund des Verkehrsunfalles und der Bergungs- und Abschlepparbeiten kam es zu Verkehrsbehinderungen. Nach kurzer Vollsperrung konnte der Verkehr über den Standstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden.

Zur ärztlichen Versorgung der Verletzten Fahrer befanden sich zwei Rettungswagen und ein Notarzt vor Ort.

Bei der Anfahrt zur Unfallstelle kam es zu keinerlei Beeinträchtigungen. Die Rettungsgasse wurde von dem Verkehrsteilnehmer vorbildlich gebildet.

Als Hauptunfallursache wird seitens der Polizei nicht angepasste Geschwindigkeit bei regennasser Fahrbahn in Verbindung mit abgefahrenen Reifen angenommen.

Verkehrsunfallflucht

Bad Hersfeld

Freitag, 09.10.2020, 07:00 – 16:30 Uhr 36251 Bad Hersfeld, Landkreis Hersfeld-Rotenburg Dippelstraße 15, City-Tiefgarage

Eine 63-jährige Frau aus Hohenroda parkte ihr Fahrzeug, ein schwarzer Ford C-Max, im Tatzeitraum in der City-Tiefgarage. Als sie zu ihrem Fahrzeug zurückkam, bemerkte sie den Schaden vorne rechts. Das verursachende Fahrzeug muss beim Ein-oder Ausparken gegen den schwarzen Ford gestoßen sein. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern und die Art der Verkehrsbeteiligung anzugeben entfernte sich das verursachende Fahrzeug unerlaubt vom Unfallort. An dem Fahrzeug der Hohenrodaerin entstand Sachschaden in Höhe von 1500. Die Polizeistation Bad Hersfeld erbittet unter 06621/932-0 sachdienliche Hinweise zur Ermittlung des Verursachers bzw. der Verursacherin.

PKW überschlagen/ Fahrerin leicht verletzt

Bad Salzschlirf

Glück im Unglück hatte am Mittwoch, dem 07.10.2020, gg. 08.25 Uhr eine 20-jährige Frau aus Mannheim, als sie mit ihrem PKW, einem Renault Twingo, die K112 aus Richtung Bad Salzschlirf kommend in Fahrtrichtung Müs befuhr. Die 20-Jährige kam auf der K112 ausgangs einer Rechtskurve auf regennasser Fahrbahn ins Schleudern, verlor die Kontrolle über ihren PKW, prallte in den linksseitigen Graben, wo sie sich im weiteren Verlauf mit ihrem PKW auch noch überschlug und letztendlich auf der Fahrzeugseite zum Liegen kam.

Der jungen Frau gelang es sich selbständig aus dem Fahrzeugwrack zu befreien. Mit leichten Verletzungen im Gesicht und an der Hand wurde sie zur vorsorglichen Untersuchung in ein Krankenhaus eingeliefert.

Der völlig beschädigte PKW musste durch einen Abschleppdienst von der Unfallstelle geborgen werden. An dem PKW entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von 2500,- Euro.